NSƯT Đức Khuê: Hơn 3 thập kỷ gắn bó bên người vợ là đồng nghiệp

"Tôi muốn đóng phản diện, thủ đoạn thay vì những vai hiền lành quen thuộc”



NSƯT Đức Khuê vắng bóng màn ảnh rộng suốt nhiều năm nhưng 1-2 năm gần đây mới dần trở lại khiến khán giả rất tò mò lý do?

- Hai phim chiếu rạp gần đây nhất tôi tham gia là "Út Lan" (2025) và "Đại tiệc trăng máu 8" (2026). Còn suốt 7 năm trước đó, tôi chủ động hạn chế đóng phim để ưu tiên cho gia đình, đặc biệt sau khi bố tôi qua đời, đồng thời hoàn thành công việc tại Nhà hát.

Khi mọi chuyện ổn thỏa hơn, tôi mới sẵn sàng trở lại với điện ảnh. Ngoài công việc, cuộc sống hiện tại của tôi khá giản dị nhưng bận rộn: chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa, sửa sang những việc lặt vặt, gặp gỡ bạn bè và quán xuyến họ hàng. Tôi vốn là người của gia đình, và cảm giác trở về nhà, quây quần bên mâm cơm luôn mang lại sự bình yên nhất.

Rục rịch trở lại với điện ảnh nhưng có thể thấy anh thường đảm nhận tuyến vai phụ. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, anh hoàn toàn có thể đảm nhận những vai lớn hơn thay vì một vai phụ ít đất diễn. Anh nghĩ sao về điều đó?

- Tôi làm nghề chưa bao giờ quá đặt nặng chuyện vai lớn hay nhỏ. Nghề diễn cũng giống như bóng đá vậy – nếu có năng lực, bạn có thể chơi tốt ở bất kỳ vị trí nào, từ hậu vệ, thủ môn cho tới tiền đạo. Điều quan trọng là phải luôn hết mình và đủ đa năng.

Ở sân khấu cũng vậy, có lúc tôi đóng vai chính, nhưng cũng sẵn sàng nhận vai nhỏ, vai rất nhỏ, thậm chí là quần chúng nếu cần. Với tôi, đó đơn giản là công việc. Dù xuất hiện nhiều hay ít, tôi luôn cố gắng tạo cho nhân vật một màu sắc riêng để khán giả nhớ và yêu mến.

Tạo hình của NSƯT Đức Khuê trong phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8". Ông tiết lộ từng hạn chế phim để ưu tiên gia đình, giờ muốn thử sức với những vai phản diện.

Từng tốt nghiệp ngành Đạo diễn, anh có dự định làm đạo diễn và cho mình một vai chính trong tương lai?

- Đạo diễn và diễn viên là hai công việc rất khác nhau. Nếu diễn viên chủ yếu tập trung vào nhân vật của mình thì đạo diễn phải có cái nhìn tổng thể và bao quát toàn bộ dự án. Tôi hiểu nghề, nhưng để trở thành đạo diễn cần một cơ hội đủ lớn và đủ hấp dẫn để tạo bước đệm.

Có thể khi đủ duyên, tôi sẽ thử sức. Nhưng hiện tại, tôi vẫn muốn được làm diễn viên càng lâu càng tốt, kể cả đến tuổi 70 hay 80.

Với các nghệ sĩ thế hệ của anh hiện tại tham gia điện ảnh - thị trường phim thương mại là chính, anh có lo ngại sức cạnh tranh với dàn diễn viên trẻ hiện nay không?

- Tôi hoàn toàn không lo lắng. Mỗi thế hệ nghệ sĩ đều giống như một bông hoa mang màu sắc và hương thơm riêng. Các bạn trẻ hiện nay rất tài năng, năng động và có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để học hỏi, phát triển nghề nghiệp.

Ngày trước, thế hệ chúng tôi muốn tìm tư liệu phải tự mày mò trong thư viện, còn bây giờ các bạn có Internet cùng nguồn tri thức gần như vô tận. Tôi luôn tin rằng "con hơn cha là nhà có phúc", thế hệ sau càng giỏi thì nền nghệ thuật càng phát triển mạnh mẽ.

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với nghề, anh còn mong muốn chinh phục dạng vai nào?

- Chắc chắn là có. Tôi luôn khao khát những vai diễn mới mẻ, đa chiều và nhiều thử thách hơn. Trước đây, tôi thường được giao những vai hiền lành, khắc khổ. Nhưng hiện tại, tôi thích làm mới mình bằng các vai phản diện, thủ đoạn, hoặc những nhân vật nghiêm khắc, gia trưởng – những màu sắc khác biệt để tiếp tục khám phá giới hạn bản thân.

NSƯT Đức Khuê vẫn muốn đóng phim đến năm 80 tuổi.

NSƯT Đức Khuê: Đi qua nhiều vai diễn, gia đình mới là 'vai chính' của cuộc đời mình

Nhân nói đến dạng vai, trong phim gần đây nhất là “Đại tiệc trăng máu 8”, anh vào vai ông bố nghiện rượu khiến con gái xa cách. Vậy ngoài đời, anh là người cha như thế nào?

- Chắc chắn đó là nhân vật trên phim thôi, chứ ngoài đời phải hỏi con gái thì mới biết được con gái yêu bố thế nào và bố yêu con gái thế nào.

Tôi có một trai, một gái. Con gái đáng yêu lắm, còn con trai thì cũng độc lập. Và cả hai con đều không theo nghệ thuật mà lựa chọn những lĩnh vực khác như giáo dục và ngoại ngữ. Dù vậy, các con rất yêu nghệ thuật và luôn quan tâm đến công việc của bố.

Trong gia đình, chúng tôi khá cởi mở. Sau mỗi bộ phim, cả nhà xem và thường quây quần bên mâm cơm rồi đưa ra những ý kiến, góp ý rất thú vị. Kể cả trong những cái vở mới của sân khấu cũng vậy, cả nhà đi xem xong về lại bàn luận, lại phân tích: 'Cái này nó nên thế này, theo em (và con) thì nên thế này hay hơn hoặc bố nên diễn thế kia hay hơn'. Đây là những cái ý kiến cá nhân rất đáng trân trọng bởi vì những người thân mới là những người mà gợi ý một cách sảng khoái nhất, chân thành nhất.

Thân thiết với bố như thế thì chắc hẳn cũng không tránh được những lần con “thủ thỉ” chê vai diễn của bố chứ?

- Hồi nhỏ, khi thấy bố trên phim quá nhếch nhác hay khác xa hình ảnh ngoài đời, các cháu từng không thích. Khi đó, tôi phải giải thích để con hiểu rằng đó là yêu cầu của nhân vật và sự hy sinh cho nghề.

NSƯT Đức Khuê nói: "Ngoài sân khấu, tôi cũng chỉ là một người chồng, người cha bình thường. Tôi và bà xã quen nhau khá lâu rồi mới kết hôn và sinh con nên hiểu và rất đồng cảm với việc tôi làm nghề".

Nhiều nghệ sĩ Việt thẳng thắn bày tỏ không muốn con theo nghệ thuật. Thật tình cờ, 2 con anh cũng không nối nghiệp bố. Đây là do anh định hướng các con sao?

- Gia đình tôi trước đây cũng chủ yếu là giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, chỉ riêng tôi bén duyên với nghệ thuật. Các con tôi cũng chỉ có một chút thiên hướng nghệ thuật thôi, nên cũng không có định hướng nào rõ ràng cả. Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện con cái phải nối nghiệp. Điều quan trọng nhất là các con tìm được đam mê của mình và sống hết mình với lựa chọn đó.

Nhắc đến anh, nhiều khán giả vẫn nhớ câu nói quen thuộc "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Vậy ngoài đời, có tật xấu nào khiến vợ con phải nhắc anh thường xuyên không?

- Có, như chuyện hút thuốc chẳng hạn. Các con vẫn thường nhắc tôi nên hút ít lại để giữ gìn sức khỏe. Mình biết đó là thói quen không tốt, nghe nhắc thì vẫn nói "biết rồi", nhưng bỏ ngay thì quả thực không dễ (cười).

Vốn kín tiếng về đời tư nhưng khán giả vẫn luôn ngưỡng mộ hôn nhân gắn bó suốt 30 năm của anh và cô bạn đồng nghiệp năm nào. Anh có thể tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc suốt 3 thập kỷ qua?

- Năm 1990, tôi gặp Ngọc Lan - đồng nghiệp tại Nhà hát Tuổi trẻ khi mới vào công tác tại đơn vị và kết hôn vào 5 năm sau. Nhìn lại cuộc hôn nhân, tôi may mắn khi có một người vợ rất thấu hiểu, luôn cảm thông và trân trọng công việc của chồng.

Vợ tôi làm hành chính, nhưng gần như quán xuyến toàn bộ chuyện gia đình, từ những việc nhỏ nhất đến chăm lo con cái để tôi yên tâm theo nghề.

Bí quyết của chúng tôi thực ra rất giản dị: đó là sự tôn trọng, sẻ chia và đồng hành cùng nhau trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Có thể chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ, tập thể dục buổi sáng, quan tâm nhau nhiều hơn một chút, nhưng chính những điều ấy tạo nên sự bền chặt lâu dài.

Với tôi, sự cân bằng giữa công việc và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Kết thúc một ngày dài quay cuồng với kịch bản, vai diễn, tôi coi trọng phút giây được cùng vợ con quây quần bên bữa cơm. Khi không có lịch làm việc, tôi dành thời gian sửa sang, san sẻ việc nhà với vợ, từ lau dọn, giặt giũ đến nấu nướng. Và đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy viên mãn nhất ở hiện tại.

Cảm ơn chia sẻ của NSƯT Đức Khuê!