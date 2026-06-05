Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm 'hờn cả thế giới'
GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, mới đây khiến fan thích thú bởi gương mặt "buồn thiu" cực đáng yêu, trái ngược với hình ảnh luôn cười tươi, lanh lợi bình thường.
Bé Harley - con gái H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi từ khi chào đời đã luôn là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt to tròn. H'Hen Niê và chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái, từ lúc tập bò, tập ngồi đến những biểu cảm đáng yêu trong cuộc sống hàng ngày.
Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc con gái lộ vẻ mặt "tâm trạng". Trong video, Harley hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn xa xăm cùng biểu cảm có phần "suy tư". Chia sẻ về khoảnh khắc này, H'Hen Niê hài hước viết: "Cả nhà hỏi sao em bé Harley cười hoài vậy? Thì đây là một nét khác của ẻm nè. Này là 2 bà dì nói chuyện với nhau mà không quan tâm ẻm, em thả một một nốt trầm tủi thân. Thương gì đâu á!".
Khoảnh khắc con gái H'Hen Niê gây sốt với mặt kính "buồn cả thế giới"
Dòng chia sẻ dí dỏm của nàng hậu nhanh thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng Harley phải như đang "giận dỗi" vì bị người ta bỏ quên, trong khi một số khác lại nhận xét cô bé đang buồn ngủ hoặc chăm chú lắng nghe câu hỏi của mọi người xung quanh. "Khúc này giống ăn no rồi buồn ngủ nè"; "Cái mặt này đang hóng để đi buôn chuyện nè, tập trung chuyên môn cưng ghê hông"; "Thương em quá, nhìn mặt như mất sổ gạo ý"; "Con đang lắng nghe 2 bà có nói xấu điều gì về con không đó. Yêu em quá!"... Đặc biệt, nhà thiết kế Đỗ Long cũng không được giấu sự thích thú khi để lại bình luận: "Thấy cưng quá thôi!" .
Một số khán giả cũng nhận xét dù không cười nhưng Harley vẫn sở hữu sức hút đặc biệt bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi má phúng cùng ánh mắt biểu cảm. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây có thể là một trong những khoảnh khắc giải trí đáng yêu nhất của cô bé từ trước đến nay.
H'Hen Niê đưa con gái đi công tác thời gian gần đây.
Thời gian gần đây, H'Hen Niê và Tuấn Khôi thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm bố mẹ trên mạng xã hội. Bên cạnh những hình ảnh vui đùa, cười nói, cả hai cũng không dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc khắc chân thực trong quá trình chăm sóc con gái nhỏ. Chính sự gần gũi, tự nhiên ấy đã giúp gia đình nhỏ của nàng hậu gốc Ê-đê nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.
Ở tuổi 9 tháng, Harley đã được nhận xét ngày càng cứng cáp, lanh lợi và sở hữu nhiều biểu cảm phong phú. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, cô bé đều dễ dàng trở thành thành tâm điểm chú ý, khiến người hâm mộ không khỏi mong đợi những khoảnh khắc khắc đáng yêu tiếp theo.
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