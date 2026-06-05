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36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Thứ sáu, 19:00 05/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hoa hậu Diệu Hoa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1990. Ở tuổi 57, chị khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái trẻ trung, cuốn hút.

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn ngày càng trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh 1.Người đẹp Hải Phòng đăng quang Hoa hậu Việt Nam cách đây 24 năm là ai?

GĐXH - Mai Phương - người đẹp quê Hải Phòng đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002. Hiện tại cuộc sống của cô ra sao?

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 1.
36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 2.
36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 3.

Mới đây, Hoa hậu Diệu Hoa xuất hiện đã khiến mạng xã hội bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ đẹp của chị. Ở tuổi 57, chị vẫn giữ được nét trẻ đẹp và ngày càng nhuận sắc hơn. Được biết, cuối tháng 5 vừa qua, người đẹp đã cùng chồng sang Canada để chúc mừng con gái tốt nghiệp Thạc sĩ. Hình ảnh mới nhất của chị phần nào cho khán giả cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Việt Nam đăng quang cách đây 36 năm.

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 4.

Diệu Hoa được biết đến là người đẹp nổi bật với vốn ngoại ngữ rất tốt trong các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam. Diệu Hoa, sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam hiện nay).

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 5.

Khi đăng quang, Diệu Hoa đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chị đã có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Hoa hậu Diệu Hoa thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 6.

Về gia thế của Hoa hậu Diệu Hoa, chị sinh ra trong một gia đình có nền tảng tri thức. Được biết, bố đẻ của chị là ông Nguyễn Văn Vỹ công tác trong ngành ngoại giao. Còn mẹ của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa là bà Đặng Nguyệt Bích, cháu ngoại của học giả Phạm Quỳnh và là trưởng nữ của giáo sư, bác sĩ Đặng Vũ Hỷ, người được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên.

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 7.

Sau cuộc thi Hoa hậu, Diệu Hoa chỉ tập trung vào việc học và phát triển công việc kinh doanh của mình sau này.

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 8.

Ngoài sự nghiệp ổn định, chị còn là doanh nhân xinh đẹp, giỏi giang cùng cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng ngoại quốc.

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 9.

Cơ duyên đến với chồng Ấn Độ được đến từ cuộc thi

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 10.

Được biết khi quen nhau anh chỉ là một người rất bình thường sang làm đại diện cho công ty Ấn Độ tại Việt Nam, sau này mới lên chức Tổng giám đốc.

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa ngày càng trẻ đẹp hơn - Ảnh 11.

Sau 3 thập kỷ chung sống, hai người đã có với nhau ba người con: con gái cả Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), con gái thứ Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998), con trai út Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000). Hiện tại, các con của Hoa hậu Diệu Hoa đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Còn chị tận hưởng cuộc sống thanh thơi bên chồng ở tuổi trung niên.

36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn ngày càng trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh 13.30 năm từ ngày đăng quang, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga giờ ra sao nơi xứ người?

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996. Sau 30 năm, chị lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại Mỹ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

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