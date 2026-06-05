36 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn ngày càng trẻ trung và xinh đẹp
GĐXH - Hoa hậu Diệu Hoa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1990. Ở tuổi 57, chị khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái trẻ trung, cuốn hút.
Mới đây, Hoa hậu Diệu Hoa xuất hiện đã khiến mạng xã hội bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ đẹp của chị. Ở tuổi 57, chị vẫn giữ được nét trẻ đẹp và ngày càng nhuận sắc hơn. Được biết, cuối tháng 5 vừa qua, người đẹp đã cùng chồng sang Canada để chúc mừng con gái tốt nghiệp Thạc sĩ. Hình ảnh mới nhất của chị phần nào cho khán giả cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Việt Nam đăng quang cách đây 36 năm.
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