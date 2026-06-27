Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?
Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Ý Nhi khoe loạt ảnh mix đồ cùng bikini theo cùng một công thức, vừa khéo léo khoe hình thể mà không hề phô trương.
Bên cạnh hình ảnh lộng lẫy thường thấy, Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy và Ý Nhi "không hẹn mà gặp" trong phong cách thời trang khi cùng lựa chọn cách phối áo bikini với quần jeans hoặc chân váy quây, tạo nên vẻ ngoài năng động và cuốn hút.
Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy vẫn giữ được nhan sắc và hình thể đẹp ấn tượng. Nếu ngày đầu đăng quang, nàng hậu mang vẻ hồn nhiên của tuổi 18 thì hiện tại cô được nhận xét ngày càng sắc sảo. Người đẹp đã có những bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, những năm gần đây Hoa hậu Tiểu Vy lấn sân sang điện ảnh, ghi dấu ấn ở một số dự án điện ảnh.
Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy ghi dấu ấn với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Người đẹp Đà Nẵng được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, thanh lịch cùng phong thái nhẹ nhàng.
Sau khi giành vương miện từ hai cuộc thi danh giá, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện. Thanh Thủy cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí và sàn diễn thời trang. Bên cạnh vẻ đẹp trong trẻo, nàng hậu ngày càng cho thấy sự biến hóa đa dạng trong phong cách.
Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau đăng quang, cô dành thời gian trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Ý Nhi thường gây chú ý với những lựa chọn thời trang mang hơi hướng năng động, nữ tính. Phong cách của nàng hậu được đánh giá phù hợp với tinh thần của thế hệ Z.
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