NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trang

5 ngày trước

Trong mùa hè năm nay, chân váy bí là một trong những món đồ thời trang được các cô nàng săn đón. Với phom dáng độc đáo, khả năng tôn dáng cùng tính ứng dụng cao, chân váy bí nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội và phong cách thường ngày của nhiều bạn trẻ.