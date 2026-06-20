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NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trang

Thứ bảy, 09:29 20/06/2026 | Thời trang

Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Tô Diệp Hà, dàn người đẹp Miss Cosmo, Tóc Tiên cùng nhiều gương mặt điện ảnh gây chú ý khi trình diễn những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn sáng tạo, mở màn cho 4 ngày sôi động của tuần lễ thời trang.

Vietnam International Fashion Week 2026 diễn ra từ 18/6. Thảm đỏ và chương trình chính có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng. Hoa hậu xuất hiện nổi bật trong thiết kế thuộc BST Đẩy đưa 2 của NTK Adrian Anh Tuấn, khoe lưng thon quyến rũ trên nền trang phục đính kết thủ công lấy cảm hứng từ biển cả.

Lựa chọn chiếc váy mang tinh thần resort wear, người đẹp tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và nữ tính. Họa tiết vỏ sò, sao biển, ngọc trai cùng các chi tiết tua rua mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động bắt mắt, giúp nàng hậu trở thành một trong những gương mặt được quan tâm tại Vietnam International Fashion Week 2026.

Sau khi tạo dấu ấn tại show Đẩy đưa ở Đà Nẵng, Tô Diệp Hà tiếp tục đồng hành cùng NTK Adrian Anh Tuấn tại tuần lễ thời trang quốc tế lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh hoạt động thời trang, cô tích cực hoạt động nghệ thuật, chuẩn bị ra mắt khán giả trong dự án điện ảnh Chị chị em em 3 dự kiến công chiếu vào cuối năm.

Đương kim Miss Cosmo cùng Hoa hậu Hoàn vũ Phương Linh, Á hậu Hoàn vũ Cẩm Ly khoe sắc trong BST Đẩy đưa 2.

Xuất hiện trong thiết kế tông hồng pastel mềm mại, đương kim Á hậu Miss Cosmo gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thoát và phong thái tự tin.

NSƯT Kim Tuyến và người mẫu Đồng Ánh Quỳnh mở màn show diễn của nhà mốt NOBODY KNOWS. Các thiết kế mang đặc trưng những đường cắt may tối giản, phom dáng unisex và cách xử lý cấu trúc hiện đại.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đối lập trong suit oversized tông trắng - đen, được nhấn nhá bằng chi tiết đính nút đặc trưng, thể hiện tinh thần unisex hiện đại và cá tính bộ sưu tập.

Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng (phải) mang đến hình ảnh lịch lãm, mạnh mẽ trên sàn diễn với các thiết kế menswear phom rộng. Một bên là suit trắng điểm nhấn hàng nút đen nổi bật, bên còn lại là thiết kế sắc đỏ rượu sang trọng, góp phần tôn lên vẻ nam tính và đương đại.

Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy thu hút khi sải bước trong các thiết kế mang gam màu xám và đen tối giản. Phom dáng oversized, đường cắt may hiện đại cùng cách xử lý cấu trúc độc đáo giúp hai nam diễn viên thể hiện trọn vẹn tinh thần tự do, phá vỡ giới hạn.

Ca sĩ Tóc Tiên đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của NTK Tom Trandt tại Vietnam International Fashion Week 2026. Nữ ca sĩ xuất hiện nổi bật trong thiết kế mang tông xanh chuyển sắc với cấu trúc bèo nhún xếp tầng, kết hợp boots cao quá gối, tạo nên hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa giàu tính nghệ thuật trên sàn diễn.

Người mẫu Thùy Dương trình diễn các thiết kế thuộc BST Nguồn của NTK Tom Trandt. Những lớp chất liệu xuyên thấu mềm mại cùng bảng màu xanh nhạt lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn đậm tinh thần đương đại.

Các thiết kế trong BST Nguồn gây ấn tượng với ngôn ngữ deconstruct đặc trưng. Phom dáng phá cấu trúc, kỹ thuật draping bất đối xứng và những khoảng hở được xử lý tinh tế giúp bộ sưu tập truyền tải thông điệp về sự tự do cá nhân.

Trạch Dương
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