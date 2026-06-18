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Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Thứ năm, 11:43 18/06/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 1.Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

GĐXH - Hạt Dẻ, con gái út của MC Quyền Linh và người vợ doanh nhân, vừa bước sang tuổi 18 với vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 1.

Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - ái nữ nhà MC Quyền Linh lại khoe khoảnh khắc sang Mỹ du lịch với nhiều hình ảnh tươi trẻ, ngọt ngào. Nhan sắc tuổi đôi mươi của Lọ Lem khiến người hâm mộ mê mẩn.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 2.

Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng nhờ nhan sắc nổi bật cùng hình ảnh trong trẻo, thanh lịch.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 3.

Ở tuổi 20, Lọ Lem sở hữu vẻ đẹp được nhiều người nhận xét là chuẩn "thần tiên tỷ tỷ". Cô gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội hay tại các sự kiện cùng gia đình, Lọ Lem đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 4.

Điểm đặc biệt ở nhan sắc của Lọ Lem là vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút. Khác với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa theo đuổi phong cách cá tính hoặc gợi cảm, ái nữ nhà Quyền Linh thường lựa chọn hình ảnh nữ tính, kín đáo và thanh lịch.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 5.

Những bộ váy trắng, trang phục mang gam màu pastel hay phong cách nàng thơ trở thành "thương hiệu" của cô.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 6.

Không chỉ được khen ngợi về gương mặt, Lọ Lem còn sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng cân đối. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô nhận được hàng nghìn bình luận khen ngợi và nhiều người dự đoán hoàn toàn có thể trở thành ứng viên sáng giá nếu tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 7.

Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, Lọ Lem còn ghi điểm bởi thành tích học tập tốt, lối sống giản dị và những hoạt động hướng về cộng đồng. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc, tri thức và cách ứng xử chừng mực đã giúp cô xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 8.

Dù nhận được nhiều lời mời tham gia nghệ thuật, gia đình vẫn ưu tiên việc học của Lọ Lem. Tuy nhiên, với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng thần thái cuốn hút, cô gái sinh năm 2006 vẫn luôn là một trong những "ái nữ nhà sao Việt" được khán giả quan tâm và yêu mến nhất hiện nay.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp - Ảnh 10.Lọ Lem - con gái Quyền Linh gây chú ý bởi gu ăn mặc trưởng thành

GĐXH - Dự lễ tốt nghiệp của em gái hôm 14/6, Lọ Lem - con gái Quyền Linh diện đầm lụa phong cách thanh lịch, phối túi Chanel classic gây chú ý người hâm hộ.

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