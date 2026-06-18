Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Dù nhận được nhiều lời mời tham gia nghệ thuật, gia đình vẫn ưu tiên việc học của Lọ Lem. Tuy nhiên, với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng thần thái cuốn hút, cô gái sinh năm 2006 vẫn luôn là một trong những "ái nữ nhà sao Việt" được khán giả quan tâm và yêu mến nhất hiện nay.