Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?
GĐXH - Việt Hoa mới đây hóa thân thành Mai - con gái ông trùm trong phim Lửa trắng và nhận được sự chú ý từ khán giả. Nếu trên phim, cô cắt tóc ngắn, luyện võ để vào vai một cô gái mạnh mẽ, cá tính thì ngoài đời, Việt Hoa lại sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và thanh lịch.
Việt Hoa sinh năm 1996 tại Yên Bái (nay là Lào Cai), tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Con gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không và Độc đạo... và mới nhất là "Lửa trắng". Sở hữu nhan sắc dịu dàng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Việt Hoa được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.
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