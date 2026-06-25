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Màn đọ sắc “bất phân thắng bại” của dàn sao Việt tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang

Thứ năm, 06:38 25/06/2026 | Thời trang

Chuỗi sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 đã chính thức kết thúc với đêm Bế mạc ấn tượng. “Bữa tiệc” thảm đỏ bùng nổ hơn bao giờ hết với cuộc đổ bộ của dàn sao đình đám như: Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Thiên Ân, Ngọc Châu, Miss Cosmo Yolina… tạo nên màn đọ sắc “bất phân thắng bại".

Hoa hậu H’Hen Niê xuất hiện với thiết kế dạ hội sắc đỏ nổi bật. Những đường xếp nếp tinh tế tôn lên vóc dáng khỏe khoắn, giúp nàng hậu ghi điểm tuyệt đối trên thảm đỏ.

Hoa hậu Thanh Thủy diện thiết kế đầm cổ cao đen tuyền, tạo điểm nhấn bằng chi tiết xuyên thấu khoe khéo đôi chân dài miên man cùng thần thái kiêu kỳ.

Hoa hậu Thiên Ân khoe nhan sắc dịu dàng trong thiết kế đầm dạ hội mang sắc đỏ ruby .

Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Khánh Vân.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Siêu mẫu Anh Thư.

Diễn viên Diễm My 9X và diễn viên Đoàn Minh Anh.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy và diễn viên Lãnh Thanh.

Dàn thí sinh Vietnam’s Next Top Model : Mai Hoa, Mỹ Ngân, Mi Lan và Giang Phùng.

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