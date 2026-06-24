Thanh Thủy tung bộ ảnh 'chụp vội', khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải xuýt xoa
GĐXH - Thanh Thủy khoe bộ ảnh chụp vội ở hậu trường tuần lễ thời trang, từ thần thái đến bối cảnh khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải trầm trồ.
Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ TâmChăm sóc da - 5 giờ trước
GĐXH - Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn sở hữu làn da đẹp và mịn màng. Mới đây, khi sang Mỹ để xem World Cup và cổ vũ Messi, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều khán giả nhờ làn da căng mịn, trẻ trung của mình.
Không thể tin được đây là Song Hye KyoĐẹp - 7 giờ trước
Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã gây chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt ảnh 'quyến rũ' từ một sự kiện dạ tiệc xa xỉ mà cô tham dự ở Paris.
Doãn Hải My gợi ý phong cách mùa hè 2026: Nàng thơ dịu dàng hoặc trẻ trung năng độngĐẹp - 18 giờ trước
GĐXH - Khám phá gu thời trang mùa hè 2026 của Doãn Hải My với hai phong cách nổi bật: dịu dàng và năng động. Những trang phục tối giản, tinh tế mang đến sự tự tin và phong cách cho mùa hè.
Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?Thời trang - 1 ngày trước
Quần jeans ống rộng chính là chiếc quần “quốc dân” của giới thời trang, nhờ khả năng "hack dáng", dễ mặc và gần như phối được với mọi phong cách. Nhưng để tổng thể trang phục thật sự nổi bật, việc chọn áo khoác đi cùng mới là yếu tố quyết định.
Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao?Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Việt Hoa mới đây hóa thân thành Mai - con gái ông trùm trong phim Lửa trắng và nhận được sự chú ý từ khán giả. Nếu trên phim, cô cắt tóc ngắn, luyện võ để vào vai một cô gái mạnh mẽ, cá tính thì ngoài đời, Việt Hoa lại sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và thanh lịch.
Diện mạo gây bất ngờ của Hoa hậu Hà Trúc LinhĐẹp - 2 ngày trước
Thảm đỏ Vietnam International Fashion Week 2026 quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu. Từ những thiết kế dạ hội lộng lẫy, váy corset tôn dáng đến các bộ suit mang hơi hướm hiện đại, khách mời mang đến bữa tiệc thời trang đa sắc.
Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiệnThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore với chiếc vòng cổ có giá trị lên tới 16 tỷ đồng.
Nữ MC gây sốt tại World Cup 2026Đẹp - 3 ngày trước
Eleonora Incardona (người Italia) là một trong những nữ MC gây chú ý nhất tại World Cup 2026. Bên cạnh ngoại hình quyến rũ, người đẹp còn gây chú ý với câu chuyện tình cảm cùng chàng tiền vệ AC Milan kém cô 11 tuổi.
NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trangThời trang - 4 ngày trước
Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Tô Diệp Hà, dàn người đẹp Miss Cosmo, Tóc Tiên cùng nhiều gương mặt điện ảnh gây chú ý khi trình diễn những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn sáng tạo, mở màn cho 4 ngày sôi động của tuần lễ thời trang.
Baby Love Capycapy 'ghi điểm' nhờ khả năng thấm hút vượt trội cùng mức giá dễ tiếp cậnĐẹp - 5 ngày trước
Không cần chi quá nhiều cho những sản phẩm vượt quá khả năng tài chính, bố mẹ vẫn có thể tìm được lựa chọn phù hợp cho con. Baby Love Capycapy chính là lựa chọn phù hợp, cân bằng giữa hiệu quả sử dụng, chi phí hợp lý và sự bảo chứng chất lượng từ Diana Unicharm
Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹpThời trang
GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.