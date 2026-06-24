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Thanh Thủy tung bộ ảnh 'chụp vội', khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải xuýt xoa

Thứ tư, 13:46 24/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thanh Thủy khoe bộ ảnh chụp vội ở hậu trường tuần lễ thời trang, từ thần thái đến bối cảnh khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải trầm trồ.

Thanh thủy tự tin khoe sắc vóc tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2026 - Ảnh 2.

Thanh Thủy mới đây có khoảnh khắc gây sốt khi nắm tay "đàn chị" Trần Tiểu Vy catwalk tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2026. Ngay sau đó, nàng hậu gốc Đà Nẵng tung bộ hình "chụp vội" trong hậu trường. Vẫn diện thiết kế đầm trễ vai với phần thân trên xếp nếp, phần chân váy bồng xòe, Thanh Thủy tự tin khoe lợi thế hình thể.

Thanh thủy tự tin khoe sắc vóc tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2026 - Ảnh 3.

Thanh Thủy tự tin chia sẻ: "Grace in every step - Confidence in every glance". (Tạm dịch: Duyên dáng trong từng bước đi - Tự tin trong từng ánh nhìn).

Thanh thủy tự tin khoe sắc vóc tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2026 - Ảnh 4.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ trầm trồ sắc vóc cũng thần thải của nàng hậu.

Thanh thủy tự tin khoe sắc vóc tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2026 - Ảnh 5.

Đáng chú ý, NTK Đỗ Mạnh Cường bình luận: "Chụp hậu trường mà như chụp bài thời trang luôn vậy em". Đáp lại đàn anh, Thanh Thủy khéo léo: "Cái váy của anh trộm vía góc nào cũng 'ăn'!".

Thanh thủy tự tin khoe sắc vóc tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2026 - Ảnh 6.

Thời gian gần đây, Thanh Thủy được nhận xét ổn định về vóc dáng và phong cách thời trang. Khi đi sự kiện, nàng hậu gốc Đà Nẵng không làm người hâm mộ thất vọng từ trang phục đến thần thái; trong khi đó, đời thường cô vẫn nhẹ nhàng, giản dị với những set đồ năng động, cá tính.

Thanh thủy tự tin khoe sắc vóc tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2026 - Ảnh 7.

Huỳnh Thị Thanh Thủy là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng nhan sắc Việt Nam hiện nay. Sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, cô sở hữu chiều cao 1m76 cùng vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại. Trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam và Quốc tế, Thanh Thủy tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dự án thiện nguyện và nhiều chương trình quảng bá hình ảnh đất nước. Sự tự tin, bản lĩnh cùng phong thái chuyên nghiệp giúp cô nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng.

 

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