Thanh Thủy tung bộ ảnh 'chụp vội', khiến NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phải xuýt xoa

Huỳnh Thị Thanh Thủy là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng nhan sắc Việt Nam hiện nay. Sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, cô sở hữu chiều cao 1m76 cùng vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại. Trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam và Quốc tế, Thanh Thủy tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dự án thiện nguyện và nhiều chương trình quảng bá hình ảnh đất nước. Sự tự tin, bản lĩnh cùng phong thái chuyên nghiệp giúp cô nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng.