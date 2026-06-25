Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981, cô được biết đến rộng rãi qua cả lĩnh vực múa lẫn phim truyền hình. Năm 2019, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhờ những đóng góp cho nghệ thuật.

Khán giả truyền hình biết đến Kiều Anh qua nhiều bộ phim như: Phía trước là bầu trời (vai Nhung), Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình (vai Phương), Gia đình trái dấu (bà Ánh)...