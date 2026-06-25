Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ
GĐXH - NSƯT Kiều Anh là một trong nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup 2026. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn rực rỡ trên khán đài.
NSƯT Kiều Anh khoe nhan sắc trẻ đẹp trên khán đài sân vận động bóng đá ở Mỹ. Cũng như ca sĩ Mỹ Tâm, nữ nghệ sĩ xinh đẹp đi cổ vũ cho cầu thủ mang áo đội tuyển Argentina - Lionel Messi. Điều đáng chú ý với khán giả, ngoài sân vận động hoành tráng còn là vẻ ngoài tươi trẻ của NSƯT Kiều Anh.
Thực tế, trong mọi khoảnh khắc đời thường, nhan sắc của NSƯT Kiều Anh cũng rất "nàng thơ". Ở tuổi U50 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn xinh đẹp và trẻ trung.
NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981, cô được biết đến rộng rãi qua cả lĩnh vực múa lẫn phim truyền hình. Năm 2019, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhờ những đóng góp cho nghệ thuật.
Khán giả truyền hình biết đến Kiều Anh qua nhiều bộ phim như: Phía trước là bầu trời (vai Nhung), Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình (vai Phương), Gia đình trái dấu (bà Ánh)...
Ảnh: FBNV
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