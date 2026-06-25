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Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

Thứ năm, 09:32 25/06/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSƯT Kiều Anh là một trong nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup 2026. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn rực rỡ trên khán đài.

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ - Ảnh 1.Vẻ đẹp 'không tuổi' của NSƯT Kiều Anh trong tà áo dài truyền thống

Xuất hiện tại buổi ghi hình chương trình Tết, NSƯT Kiều Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện áo dài đính kết tinh tế.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 1.
Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 2.

NSƯT Kiều Anh khoe nhan sắc trẻ đẹp trên khán đài sân vận động bóng đá ở Mỹ. Cũng như ca sĩ Mỹ Tâm, nữ nghệ sĩ xinh đẹp đi cổ vũ cho cầu thủ mang áo đội tuyển Argentina - Lionel Messi. Điều đáng chú ý với khán giả, ngoài sân vận động hoành tráng còn là vẻ ngoài tươi trẻ của NSƯT Kiều Anh.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 4.
Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 5.

Thực tế, trong mọi khoảnh khắc đời thường, nhan sắc của NSƯT Kiều Anh cũng rất "nàng thơ". Ở tuổi U50 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn xinh đẹp và trẻ trung.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 6.

Có được sắc vóc xinh đẹp như vậy, NSƯT Kiều Anh phải siết cân và giữ dáng rất nghiêm khắc bằng việc tập luyện yoga.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 7.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô tập bốn buổi mỗi tuần, xen kẽ hai buổi yoga trị liệu và hai buổi gym. Nếu như yoga mang đến sự dẻo dai và những phút thư thái hoàn toàn cho đầu óc thì gym giúp cô duy trì đường cong gợi cảm hiệu quả hơn.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 8.

NSƯT Kiều Anh từng tiết lộ với truyền thông cô được học yoga trực tiếp từ các chuyên gia Ấn Độ nên có thể tự thiết kế các bài yoga trị liệu riêng để phù hợp với bản thân và độ tuổi.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 9.

Tập yoga kết hợp thiền thường xuyên trong thời gian dài không chỉ giúp cô duy trì sự tươi trẻ mà còn dễ tìm thấy cân bằng trong tâm hồn, bớt sân si trong cuộc sống. Nhờ sự chăm chỉ tập luyện nên Kiều Anh mới có được nhan sắc yêu kiều như hiện tại.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 10.

Ngoài việc siết cân giữ dáng, Kiều Anh còn ăn uống khoa học, cân bằng các nhóm chất để cơ thể nạp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chú trọng thực phẩm sạch từ thiên nhiên, ít thịt và nhiều rau củ quả.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 11.

Người đẹp cho rằng cơ thể khi nạp đủ chất thì tâm trạng cũng vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh hơn.

Nữ NSƯT phim giờ vàng khoe sắc ở Mỹ, đi cổ vũ World Cup - Ảnh 12.

NSƯT Kiều Anh đã có nhiều năm nghiên cứu về dinh dưỡng, trị liệu một số chứng bệnh thông qua chế độ ăn uống hàng ngày nên tin thực phẩm nạp vào cơ thể có tác động lớn nhất đến sức khỏe cũng như nhan sắc. Nhờ kết hợp giữa ăn uống và luyện yoga, đồng thời cô còn đi biểu diễn thường xuyên cũng là cách để Kiều Anh giữ được vẻ ngoài trẻ hơn tuổi.

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981, cô được biết đến rộng rãi qua cả lĩnh vực múa lẫn phim truyền hình. Năm 2019, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhờ những đóng góp cho nghệ thuật.

Khán giả truyền hình biết đến Kiều Anh qua nhiều bộ phim như: Phía trước là bầu trời (vai Nhung), Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình (vai Phương), Gia đình trái dấu (bà Ánh)...

Ảnh: FBNV

Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ - Ảnh 13.Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.

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