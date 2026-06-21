Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện

Chủ nhật, 10:36 21/06/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore với chiếc vòng cổ có giá trị lên tới 16 tỷ đồng.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiện - Ảnh 1.Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè yên bình

GĐXH - Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có một kỳ nghỉ hè yên bình tại Quảng Ninh. Những hình ảnh được chia sẻ ghi lại nhiều khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc của gia đình nữ ca sĩ.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà mới đây lại được một thương hiệu thời trang cao cấp mời sang Singapore dự sự kiện.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 2.

Xuất hiện ở xứ người, nữ ca sĩ quê Quảng Trị luôn nổi bật với thần thái sang trọng và thanh lịch. Điều đáng chú ý là chiếc vòng cổ mà Hồ Ngọc Hà sử dụng.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 3.

Được biết, vòng cổ Bulgari High Jewelry Color Treasures trị giá hơn 16 tỷ đồng, đính ba viên đá aquamarine chủ đạo (31,57 carat), 5 viên amethyst (17,38 ct), 13 hạt peridot (42,55 carat) cùng 12 viên kim cương tròn (6,23 carat) và kim cương pavé (15,99 carat).

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 4.

Chiếc vòng cổ đắt đỏ đã khiến giới sành thời trang rất chú ý và thảo luận về sự xa xỉ của nó.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 5.

Trong chuyến đi công tác này, Hồ Ngọc Hà được Kim Lý tháp tùng. Chồng nữ ca sĩ luôn quan tâm hỏi han và ân cần với cô suốt buổi tiệc.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 6.

Hồ Ngọc Hà tự nhiên, thoải mái bên chồng điển trai. Nhân chuyến đi công tác, cặp đôi cũng dành thời gian tận hưởng cuộc sống và "hâm nóng" tình cảm.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 7.

Hồ Ngọc Hà tự tin bên các khách mời là những người nổi tiếng.

Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng Hồ Ngọc Hà diện khi đi sự kiện - Ảnh 8.

Cô được nhận xét không hề lép vế trước những minh tinh quốc tế.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trang

NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trang

Thời trang - 1 ngày trước

Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Tô Diệp Hà, dàn người đẹp Miss Cosmo, Tóc Tiên cùng nhiều gương mặt điện ảnh gây chú ý khi trình diễn những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn sáng tạo, mở màn cho 4 ngày sôi động của tuần lễ thời trang.

Công thức phối đồ nữ tính hè 2026: Đơn giản nhưng có gu

Công thức phối đồ nữ tính hè 2026: Đơn giản nhưng có gu

Thời trang - 2 ngày trước

Không cần những món đồ quá nổi bật hay cách phối cầu kỳ, nhiều outfit được yêu thích nhất mùa hè 2026 lại đến từ những công thức rất đơn giản: áo màu nhẹ, chân váy hoa nhí và phụ kiện tối giản.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.

Diện áo dài trắng ở tuổi trung niên, Á hậu Trịnh Kim Chi gây chú ý

Diện áo dài trắng ở tuổi trung niên, Á hậu Trịnh Kim Chi gây chú ý

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Á hậu Trịnh Kim Chi khiến khán giả chú ý khi diện áo dài trắng ở tuổi trung niên. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, ở tuổi ngoài 50 nhưng nhan sắc của chị vẫn trẻ đẹp.

Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải My

Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải My

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ của người đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người.

Xu hướng trang sức từ sàn diễn thời trang: Mặt dây locket trở thành tâm điểm

Xu hướng trang sức từ sàn diễn thời trang: Mặt dây locket trở thành tâm điểm

Thời trang - 4 ngày trước

Dây đeo dài, đá tự nhiên đầy sắc màu, đồng hồ tí hon và những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ sức khiến trang phục trở nên thú vị hơn bao giờ hết!

Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Hạt Dẻ, con gái út của MC Quyền Linh và người vợ doanh nhân, vừa bước sang tuổi 18 với vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Không phải váy chữ A, đây mới là kiểu chân váy được yêu thích trong mùa hè

Không phải váy chữ A, đây mới là kiểu chân váy được yêu thích trong mùa hè

Thời trang - 6 ngày trước

Trong mùa hè năm nay, chân váy bí là một trong những món đồ thời trang được các cô nàng săn đón. Với phom dáng độc đáo, khả năng tôn dáng cùng tính ứng dụng cao, chân váy bí nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội và phong cách thường ngày của nhiều bạn trẻ.

'Cô dâu tháng 6' Xuân Nghi khoe dáng thướt tha trước ngày trọng đại

'Cô dâu tháng 6' Xuân Nghi khoe dáng thướt tha trước ngày trọng đại

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi mới đây đã khoe nhan sắc rạng rỡ trong tà váy cưới thanh lịch và xinh đẹp. Vẻ ngoài cuốn hút của "cô dâu tháng 6" nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo

Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo đã có một bộ ảnh đẹp như tranh vẽ đón tuổi 37 bên chồng con. Điều đáng nói là nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ.

Xem nhiều

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Thời trang

GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Thời trang
Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

Thời trang
Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Thời trang
Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo

Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top