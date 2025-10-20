Dàn nam sinh 'bê tráp' tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'
Để chúc mừng ngày 20/10 tới cô giáo và các bạn nữ, nhóm nam sinh ở Hà Nội đã tự lên ý tưởng, kịch bản nhằm tạo ra món quà “độc nhất vô nhị”, vừa hài hước, vừa tình cảm.
Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh các nam sinh của lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai (Hà Nội) tổ chức tặng quà 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ theo phong cách “ăn hỏi” đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Trong video, các nam sinh ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng bê tráp từ cổng trường “sang nhà gái”, trong tiếng nhạc rộn ràng và sự cổ vũ của các lớp xung quanh.
Điều đặc biệt là dàn “tráp sính lễ” có một không hai khi chất đầy ắp nem chua, bim bim, sữa, thạch, mì tôm… cùng hoa và bánh kem. Không chỉ cô giáo, các bạn nữ trong lớp cũng vỡ òa hạnh phúc trước món quà bất ngờ và đáng yêu này.
Đa số người dùng khi xem video đều bày tỏ sự thích thú trước cách thể hiện tình cảm sáng tạo, ý nghĩa, đoàn kết của tuổi học trò - những khoảnh khắc vô giá trước khi các em bước vào kỳ thi cuối cấp và hành trình trưởng thành phía trước.
Video: Dàn nam sinh bê tráp tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'.
Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A4 và cũng là người xuất hiện trong clip, cô Lê Thuỳ An cho hay bản thân hoàn toàn không biết về kế hoạch này, dẫu các bạn nam trong lớp “vốn cũng rất lắm trò”.
Lớp 12A4 có 47 học sinh, trong đó có 27 bạn nam. Em Vũ Đình Quân, bí thư lớp là người đảm nhận vai trò quay, dựng video này.
“Các em quay hoàn toàn bằng điện thoại rồi tự chỉnh sửa rất chuyên nghiệp. Nhưng điều khiến cô giáo và các bạn nữ bất ngờ hơn là sự chu đáo, sáng tạo trong cách thể hiện tình cảm của các nam sinh trong lớp", cô An nói.
Theo cô An, năm nào các bạn nam cũng có cách thức tạo bất ngờ khác nhau cho các bạn nữ trong lớp ngày 20/10 , 8/3 mà không hề trùng lặp. "Có năm, các bạn nam chuẩn bị một thùng quà to, trang trí đẹp mắt, nhưng bên trong lại toàn... lá cây, viên sỏi, viên gạch. Khi các bạn nữ thất vọng, buổi chiều cùng ngày, các bạn nam tổ chức một “sự kiện bí mật” khiến các bạn nữ vỡ òa vì xúc động", cô An kể.
Theo cô, các hoạt động này đã giúp gắn kết cả lớp, nhất là khi đây là năm cuối các em học dưới mái trường này. "Ngoài vui chơi, các em học cũng rất tốt, là lớp chọn đầu khối, đúng với tinh thần vui chơi hết sức, học tập hết mình".
Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, Vũ Đình Quân, bí thư lớp 12A4 cho biết giống như mọi năm, cứ đến gần dịp 20/10, 8/3, các bạn nam trong lớp lại họp bàn kế hoạch tổ chức. Ý tưởng lần này nảy ra tình cờ. Ngay sau đó, cả nhóm đã rủ nhau đi mua đồ và hoàn thiện các ‘sính lễ’.
"Chúng em cứ thế làm một mạch từ 14h đến 23h cùng ngày. Về trang phục, chúng em chọn áo sơ mi tay dài đồng phục của trường và quần đen. Để tạo ra không khí “đám cưới”, cả nhóm quyết định sơ vin đóng thùng và thả tay áo, tạo nét khác biệt so với ngày thường", Quân kể.
Về việc quay clip, Quân cho hay cũng không chuẩn bị gì kỹ lưỡng, bởi giống như các năm trước, khi có dịp đặc biệt của lớp, nam sinh thường quay lại toàn bộ quá trình với mục đích lưu giữ kỷ niệm.
"Việc lựa chọn tổ chức ngày 20/10 với 'concept đám cưới' như thế này, bọn em chỉ nghĩ đơn giản 'biết đâu làm thế lại hay'. Các tráp cưới cũng do các bạn nam tự tay mua đồ và dựng lên, mất chút thời gian ngồi ướm xem ‘tráp này hình gì cho hợp’.
Khi thấy cô giáo chủ nhiệm và các bạn nữ trong lớp xúc động, cảm nhận được tình cảm chân thành, chúng em rất vui sướng và tự hào", Quân chia sẻ.
Khi clip được đăng lên mạng xã hội và “gây sốt”, Quân cho biết cả lớp càng tự hào hơn khi được gọi là "con trai lớp người ta".
"Hoạt động này chúng em tổ chức với mục đích tri ân cô giáo và các bạn nữ trong lớp nhân dịp 20/10. Trong ngày này, chúng em nghĩ không nhất thiết phải thể hiện tình cảm bằng những món quà đắt tiền. Quan trọng là cần phải thể hiện cảm xúc một cách chân thành nhất, dẫu chỉ là những hành động giản dị, gần gũi. Làm phụ nữ cười dễ mà!", Quân hài hước nói.
