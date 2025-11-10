Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợ
Một người phụ nữ yêu thiên nhiên đã tình cờ phát hiện ra loại nấm có hình dạng đáng sợ khi đang đi dạo.
Becky Harrison đang đi bộ ở Dartmoor, gần Merrivale, Anh, thì cô tình cờ nhìn thấy loại nấm kỳ quái trông giống hệt như trong phim Alien vs Predator.
Loại nấm quý hiếm này có hình dạng giống xúc tu của bạch tuộc, điều này giải thích cho tên gọi Octopus Stinkhorn. Nó còn được gọi là nấm ngón tay quỷ vì màu đỏ đặc biệt bắt mắt.
Becky cho biết: "Thật sự rất hiếm khi tìm thấy loại nấm này. Khi chúng tôi tìm thấy nó, chúng tôi không ngửi thấy mùi, tôi nghĩ rằng nó đang ở giai đoạn đầu, các xúc tu dài cũng dính vào nhau và tôi nghĩ nó sẽ lan rộng hơn và đó là lúc có mùi hôi thối.
Nó thực sự chỉ to bằng bàn tay thôi, tôi nghĩ chúng to hơn nhiều. Chắc chắn là 'wow', thật không thể tin được".
Có tên chính thức là Clathrus archeri, loại nấm này rất hiếm nhưng có thể được tìm thấy trong các khu vườn, thị trấn và rừng cây ở Vương quốc Anh vào mùa hè và mùa thu.
Năm ngoái, một người yêu thiên nhiên khác đã chia sẻ trải nghiệm kỳ lạ của mình với một loại nấm giống người ngoài hành tinh ở New Forest, Hampshire. Loại nấm tương tự cũng được phát hiện trong rừng ở East Sussex.
Loại nấm này có nguồn gốc từ New Zealand và Úc. Chúng xuất hiện lần đầu tiên ở Anh cách đây hơn 70 năm, nhưng việc nhìn thấy chúng rất hiếm.
Phương Linh (t/h)
