Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợ

Thứ hai, 12:20 10/11/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một người phụ nữ yêu thiên nhiên đã tình cờ phát hiện ra loại nấm có hình dạng đáng sợ khi đang đi dạo.

Becky Harrison đang đi bộ ở Dartmoor, gần Merrivale, Anh, thì cô tình cờ nhìn thấy loại nấm kỳ quái trông giống hệt như trong phim Alien vs Predator.

Loại nấm quý hiếm này có hình dạng giống xúc tu của bạch tuộc, điều này giải thích cho tên gọi Octopus Stinkhorn. Nó còn được gọi là nấm ngón tay quỷ vì màu đỏ đặc biệt bắt mắt.

Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợ- Ảnh 1.

Loại nấm này trông giống như một con bạch tuộc. Nguồn: BPM

Becky cho biết: "Thật sự rất hiếm khi tìm thấy loại nấm này. Khi chúng tôi tìm thấy nó, chúng tôi không ngửi thấy mùi, tôi nghĩ rằng nó đang ở giai đoạn đầu, các xúc tu dài cũng dính vào nhau và tôi nghĩ nó sẽ lan rộng hơn và đó là lúc có mùi hôi thối.

Nó thực sự chỉ to bằng bàn tay thôi, tôi nghĩ chúng to hơn nhiều. Chắc chắn là 'wow', thật không thể tin được".

Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợ- Ảnh 2.

Một phụ nữ Devon đang đi bộ thì phát hiện ra một loại nấm hôi hiếm gặp. Nguồn: BPM

Có tên chính thức là Clathrus archeri, loại nấm này rất hiếm nhưng có thể được tìm thấy trong các khu vườn, thị trấn và rừng cây ở Vương quốc Anh vào mùa hè và mùa thu.

Năm ngoái, một người yêu thiên nhiên khác đã chia sẻ trải nghiệm kỳ lạ của mình với một loại nấm giống người ngoài hành tinh ở New Forest, Hampshire. Loại nấm tương tự cũng được phát hiện trong rừng ở East Sussex.

Loại nấm này có nguồn gốc từ New Zealand và Úc. Chúng xuất hiện lần đầu tiên ở Anh cách đây hơn 70 năm, nhưng việc nhìn thấy chúng rất hiếm.

Phương Linh (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'

Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một vật thể tương tự 3I/ATLAS có thể chính là "công tắc" khởi động quá trình hình thành Trái Đất vài tỉ năm trước.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tóc

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tóc

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Từng chịu chỉ trích nặng nề từ mạng xã hội Trung Quốc vì 16 tuổi vẫn cần bảo mẫu đút cơm, Lưu Tử Kỳ hiện có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống.

Bí ẩn “lỗ thủng” rộng 1.930 km trên Mặt Trăng

Bí ẩn “lỗ thủng” rộng 1.930 km trên Mặt Trăng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một đáp án mới cho tính chất "hai mặt" của Mặt Trăng vừa được tiết lộ thông qua hố trũng South Pole - Aitken.

Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồng

Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một cần thủ cùng với bạn bè đã câu được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 400kg dài 2,72 mét trên biển, khi biết giá ai cũng bất ngờ.

Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh

Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Vật thể 2025 TF đã khiến các nhà thiên văn học giật mình vì không hề nhận thấy nó cho đến vài giờ sau đó.

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Mặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Hiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.

Hệ Mặt trời có hành tinh mới?

Hệ Mặt trời có hành tinh mới?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Sự hồi sinh của giả thuyết hành tinh thứ 9 đang nóng hơn bao giờ hết.

Xem nhiều

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Tiêu điểm

GĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.

Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'

Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'

Tiêu điểm
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tóc

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tóc

Tiêu điểm
Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Tiêu điểm
Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top