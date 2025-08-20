Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.
Danh ca Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung, sinh năm 1951. Tên tuổi bà gắn liền với ca khúc Hai mùa mưa. Bà được mệnh danh là giọng ca “giọt buồn trong mưa” bởi thể hiện thành công hàng loạt sáng tác về mưa thuộc dòng nhạc bolero .
Trang Mỹ Dung cũng từng được khán giả yêu mến qua các ca khúc trữ tình cách mạng như Câu hò bên bến Hiền Lương, Anh ở đầu sông em cuối sông...
Con đường âm nhạc đến với Trang Mỹ Dung bắt đầu từ năm 1967. Khi tham gia cuộc thi "Tuyển lựa ca sĩ", bà được nhạc sĩ Anh Bằng khen ngợi giọng hát và khuyến khích theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
Âm điệu trữ tình hòa với lời bài hát mang đầy tính tự sự, êm dịu và nỗi buồn man mác, cộng với giọng hát lạ của Trang Mỹ Dung, nhiều bài hát nhanh chóng được khán giả đón nhận. Bản thu âm Hai mùa mưa góp phần thay đổi cuộc đời Trang Mỹ Dung khi bà được nhiều hãng đĩa khác mời cộng tác và có mặt trong các đoàn văn nghệ đi lưu diễn khắp nơi.
Không chỉ chất giọng, tính cách của Trang Mỹ Dung cũng trầm hiền nên thường được các nhạc sĩ chọn cho những ca khúc buồn. Chính những ca khúc trữ tình ấy đã giúp bà có thu nhập để nuôi cả gia đình.
Tuy vậy, con đường nghệ thuật của danh ca Trang Mỹ Dung không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm 1973, trong chuyến lưu diễn ở miền Trung, bà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến xương hàm bị vỡ, cơ thể chấn thương nặng. Bà phải cột hàm, không thể ăn uống bình thường và phải tạm ngừng ca hát một thời gian.
Sau năm 1975, Trang Mỹ Dung chuyển hướng sang hát nhiều ca khúc cách mạng và được công chúng đón nhận. Đến những năm 1990, do bận rộn với công việc gia đình, bà ít xuất hiện hơn trên sân khấu. Năm 1997, khi mẹ qua đời, bà gần như dừng hẳn sự nghiệp ca hát để lui về cuộc sống riêng.
Dù đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng cuộc sống riêng của Trang Mỹ Dung cũng không mấy suôn sẻ. Bà từng có cuộc hôn nhân không trọn vẹn và cũng không có con cái. Từ đó, bà sống một mình cho đến nay.
Nhiều người nói, chính các ca khúc buồn đã vận vào cuộc đời Trang Mỹ Dung để cuối cùng bà phải chọn cuộc sống đơn độc. Tuy nhiên, nữ danh ca luôn cho rằng tất cả là duyên số và luôn bình thản đón nhận.
Sau cuộc tình dang dở, nữ danh ca từng tiết lộ có nhiều người ngỏ lời nhưng mọi chuyện đều không thành, bởi bà tin bản thân không còn duyên với hôn nhân.
Ở tuổi 76, danh ca Trang Mỹ Dung chọn cuộc sống giản dị và bình yên. Một ngày của bà trôi qua nhẹ nhàng khi buổi sáng thức dậy tập thể dục, chăm sóc cây cảnh, làm việc nhà rồi lên mạng đọc tin tức. Đó là những niềm vui nhỏ bé nhưng trọn vẹn của tuổi già và bà cảm thấy hài lòng với những thứ như vậy.
4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc
GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.
