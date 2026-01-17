Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hôn

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh có gần 3 năm chung sống. Thời gian qua, cặp sao được chú ý qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió.

Xuất hiện tại sự kiện khai trương của thương hiệu thời trang đến từ Mỹ - Karve Meilleur, cặp đôi nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông khi tình tứ xuất hiện tại sự kiện.

Đến chúc mừng người bạn thân thiết, Vũ Ngọc Anh chọn áo dài hoạ tiết ấn tượng có tên “Bạch Vân” trong bộ sưu tập “Thanh Uy”. Trong khi đó, Cường Seven mang đến tinh thần hiện đại pha lẫn cá tính với jacket thêu ánh kim cùng quần dáng thụng.

Vợ chồng Cường Seven - Vũ Ngọc Anh luôn đồng hành với nhau sau 3 năm cưới.

Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng thường mặc trang phục đồng điệu, dành cho nhau cử chỉ âu yếm khi tham gia các sự kiện của làng giải trí. Vũ Ngọc Anh vẫn trung thành với phong cách thời trang gợi cảm, sexy. Nữ diễn viên tâm sự chồng cô rất tâm lý, thấu hiểu, để vợ được là chính mình chứ không cấm đoán hay yêu cầu thay đổi cách ăn mặc.

Theo Cường Seven, nếp sống của vợ chồng anh sau kết hôn không thay đổi. Cả hai tôn trọng không gian riêng, không can thiệp sâu vào chuyện cá nhân của bạn đời. Cường Seven - Vũ Ngọc Anh thống nhất tiếp tục tập trung phát triển sự nghiệp rồi mới nghĩ đến việc có con.

Các nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện.

Bên cạnh cặp vợ chồng Vũ Ngọc Anh và Cường Seven, sự kiện còn có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn kết hợp quần phom rộng trắng, phối cùng sơ mi tay dài lụa in hoạ tiết kiến trúc. Rapper Osad trẻ trung song vẫn đầy phóng khoáng với jeans rách phối cùng polo shirt lụa. Trong khi đó, Rapper RTee xuất hiện với phong cách bụi bặm quen thuộc với quần hoạ tiết cùng hoodie cá tính, hoàn thiện tổng thể với kính râm cá tính.

Người mẫu Pông Chuẩn không bao giờ gây thất vọng với gu thời trang cá tính. Người đẹp cùng ông xã là diễn viên Tùng Min cùng dành thời gian đến gửi lời chúc mừng cho bạn thân.

Thương hiệu thời trang Karve Meilleur được hình thành từ mong muốn đưa tinh thần craftsmanship (thủ công, nghệ nhân) bước vào kỷ nguyên số, nơi nghệ thuật không chỉ nằm trong bảo tàng mà hiện diện trên cơ thể con người. Các thiết kế khai thác ngôn ngữ mỹ thuật, kiến trúc và nghệ thuật thị giác, kết hợp cùng kỹ thuật in hiện đại và quy trình kiểm soát phom dáng theo chuẩn quốc tế.