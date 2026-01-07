Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Thứ tư, 07:00 07/01/2026 | Câu chuyện văn hóa

Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 1.

Diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) cho biết cô hoàn toàn bất ngờ trước sự thành công ngoài mong đợi của vai Ngân trong bộ phim Cách em một milimet. Không thuộc tuyến nhân vật chính, Ngân ban đầu chỉ được nữ diễn viên xem là vai diễn vừa sức, không đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả đã mang đến cho Huyền Lizzie niềm hạnh phúc và tự hào sau những nỗ lực âm thầm.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 2.

“Tôi thực sự không kỳ vọng nhiều vì Ngân không phải tuyến chính. Nhưng khi khán giả đồng cảm và yêu thương nhân vật, tôi cảm thấy tất cả sự cố gắng của mình đã được ghi nhận”, Phan Minh Huyền chia sẻ.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 3.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 4.

Theo nữ diễn viên, nỗi lo lớn nhất trong hành trình làm nghề của cô là sự lặp lại chính mình. Chính vì vậy, Phan Minh Huyền không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh mà chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng. Dù thường đảm nhận các vai chính diện, có phần “đo ni đóng giày”, cô luôn tìm cách làm mới nhân vật bằng chiều sâu nội tâm và cách thể hiện khác biệt.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 5.

“Tôi chọn lọc vai diễn để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Những vai của tôi có thể giống nhau ở bề ngoài, nhưng tôi cố gắng tạo ra màu sắc riêng ở tâm lý nhân vật, ở cách diễn bằng ánh mắt và cảm xúc”, cô nói.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 6.

Sau hơn một năm kể từ Chúng ta của 8 năm sau, Phan Minh Huyền mới trở lại màn ảnh với vai Ngân. Khi nhận kịch bản, cô chủ động học thêm diễn xuất từ NSƯT Tú Oanh để trau dồi kỹ năng, đồng thời tính toán kỹ lưỡng về tạo hình, phong thái nhằm mang đến hình ảnh nhân vật chỉn chu, thuyết phục.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 7.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 8.

Vai Ngân cũng đánh dấu lần đầu Phan Minh Huyền vào vai người mẹ trên màn ảnh. Với cô, đây là thử thách không nhỏ khi phải khắc họa hình ảnh người phụ nữ gần gũi, giàu tình cảm nhưng không yếu đuối, cam chịu. “Tôi muốn Ngân là hình ảnh người phụ nữ hiện đại, từng tổn thương trong hôn nhân nhưng vẫn có bản lĩnh, có sự tự trọng và nội lực riêng”, nữ diễn viên chia sẻ.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 9.

Đáng chú ý, Phan Minh Huyền dành sự đầu tư đặc biệt cho phục trang - yếu tố mà cô xem là không thể thiếu để tạo nên thành công của nhân vật. Nữ diễn viên cho biết cô luôn lên danh sách trang phục cụ thể cho từng cảnh quay, đảm bảo hình ảnh nhân vật xuất hiện sành điệu, phù hợp với tâm lý và hoàn cảnh. “Tôi không bao giờ mặc xuề xòa lên phim, không bao giờ coi nhẹ việc định trang vì đó là một phần tạo nên thành công của nhân vật”, Phan Minh Huyền khẳng định.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 10.

Theo cô, ngoại hình chỉ là yếu tố giúp khán giả chú ý ban đầu, còn diễn xuất mới là điều giữ chân người xem. Vì vậy, việc không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng là yêu cầu bắt buộc với bản thân. “Tôi không muốn khán giả nói Phan Minh Huyền vẫn diễn như thế, một màu như vậy. Ở Cách em một milimet, tôi hạnh phúc khi được nhận xét là diễn xuất trưởng thành, diễn bằng mắt tốt hơn, thoại cũng khác. Tôi tự cảm nhận được sự tiến bộ và biết ơn vì mình đã không ngừng nỗ lực”, cô nói.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 11.

Về cái kết của nhân vật Ngân, Phan Minh Huyền tiết lộ phim có nhiều phân đoạn chạm đến cảm xúc người xem. Cô mong nhân vật của mình tìm được sự nhẹ nhõm, tươi mới sau những tổn thương kéo dài trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, Phan Minh Huyền cho biết cô mong muốn được thử sức với dạng vai phản diện trong thời gian tới. Dù từng e dè trước nguy cơ nhận phản ứng tiêu cực, nữ diễn viên cho rằng phản diện là đất diễn hấp dẫn nếu nhân vật có số phận, có lý do và logic rõ ràng. “Tôi thích những nhân vật có tư duy, có nỗi niềm để khán giả tin và đồng cảm, kể cả khi đó là người xấu”, cô chia sẻ.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 13.

Ở đời sống cá nhân, Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. Với nữ diễn viên, hạnh phúc đến từ công việc và sự ghi nhận của khán giả, cùng con trai 11 tuổi hiểu chuyện. “Hạnh phúc của tôi không đến từ tình yêu mà từ công việc. Tôi có vài vai diễn đáng nhớ, được khán giả yêu thương, có con trai ngoan ngoãn, như vậy là đủ”, Phan Minh Huyền nói.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân' - Ảnh 14.

Dù vậy, nữ diễn viên khẳng định cô sẵn sàng mở lòng nếu gặp người phù hợp. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình "Ai là triệu phú" là ai?Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.

Đỗ Quyên - Đức Nguyễn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?

NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Ở tuổi U60, nữ NSND này có sự nghiệp thăng hoa, liên tục được mời ngồi ghế nóng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trên khắp cả nước.

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.

Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?

Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Liên tiếp đồng hành trong các sự kiện lớn, MC Hạnh Phúc và Á hậu – MC Thụy Vân có sự đồng điệu, ăn ý trên sân khấu và chung quan điểm sống.

Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?

Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Trong concert Đinh Show kỷ niệm tuổi 50, ca sĩ Phan Đinh Tùng trao tặng NSND Tự Long một chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu.

Đánh thức Vân Đình bằng công nghiệp văn hoá

Đánh thức Vân Đình bằng công nghiệp văn hoá

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Vân Đình có thể kết nối với các trục du lịch tâm linh chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Ninh Bình); hay với Vân Long (Ninh Bình) - Đồng Tâm của Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ) nhưng nhiều năm qua đã bị ngủ quên...

Đời thực kín tiếng của nữ viện phó viện kiểm sát phim giờ vàng VTV

Đời thực kín tiếng của nữ viện phó viện kiểm sát phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Trái ngược với hình ảnh nữ viện phó viện kiểm sát nghiêm nghị trong bộ phim "Lằn ranh", ngoài đời Hồng Diễm có hình ảnh dịu dàng, lối sống kín tiếng.

Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãn

Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãn

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Giải trí - 1 tuần trước

GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước

Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.

Xem nhiều

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Câu chuyện văn hóa

Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.

NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?

NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?

Câu chuyện văn hóa
Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Câu chuyện văn hóa
Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?

Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?

Câu chuyện văn hóa
Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?

Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top