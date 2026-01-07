Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Theo cô, ngoại hình chỉ là yếu tố giúp khán giả chú ý ban đầu, còn diễn xuất mới là điều giữ chân người xem. Vì vậy, việc không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng là yêu cầu bắt buộc với bản thân. “Tôi không muốn khán giả nói Phan Minh Huyền vẫn diễn như thế, một màu như vậy. Ở Cách em một milimet, tôi hạnh phúc khi được nhận xét là diễn xuất trưởng thành, diễn bằng mắt tốt hơn, thoại cũng khác. Tôi tự cảm nhận được sự tiến bộ và biết ơn vì mình đã không ngừng nỗ lực”, cô nói.