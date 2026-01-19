Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026

Lễ trao sash Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 là hoạt động chính thức đầu tiên của đấu trường nhan sắc này.

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash Miss Intercontinental Vietnam từ đương kim Miss Intercontinental . Cô sải bước cùng hơn 60 đại diện đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental.

Tại sự kiện, Á hậu Thu Ngân diện đầm dạ hội thương hiệu Joli Poli từ NTK Phạm Đăng Anh Thư. Trang phục màu trắng tinh tế và tôn dáng giúp đại diện Việt Nam nổi bật.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 , Á hậu Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 ( Asia & Oceania ) năm 2023 và Á hậu Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 ( Asia & Oceania ) năm 2024.

Ngay trong những ngày đầu nhập cuộc, Thu Ngân ghi điểm nhờ phong cách thời trang chỉn chu, linh hoạt, khả năng làm mới hình ảnh cùng sự thân thiện, cởi mở và tinh thần giao lưu tích cực với các thí sinh quốc tế.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, Á hậu Thu Ngân được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên một dấu ấn đáng nhớ cho nhan sắc Việt, góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Intercontinental . Đêm Chung kết Miss Intercontinenta l lần thứ 53 dự kiến diễn ra vào ngày 29/01/2026 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.