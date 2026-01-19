Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026

Thứ hai, 08:00 19/01/2026 | Câu chuyện văn hóa

Á hậu Thu Ngân nhận sash Miss Intercontinental Vietnam, sẵn sàng chinh phục hành trình Hoa hậu Liên lục địa, tiếp nối dấu ấn của Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh.

Lễ trao sash Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 là hoạt động chính thức đầu tiên của đấu trường nhan sắc này.

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 1.

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 2.

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash Miss Intercontinental Vietnam từ đương kim Miss Intercontinental . Cô sải bước cùng hơn 60 đại diện đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental.

Tại sự kiện, Á hậu Thu Ngân diện đầm dạ hội thương hiệu Joli Poli từ NTK Phạm Đăng Anh Thư. Trang phục màu trắng tinh tế và tôn dáng giúp đại diện Việt Nam nổi bật.

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 3.

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 4.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 , Á hậu Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 ( Asia & Oceania ) năm 2023 và Á hậu Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 ( Asia & Oceania ) năm 2024.

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 5.

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 6.

Ngay trong những ngày đầu nhập cuộc, Thu Ngân ghi điểm nhờ phong cách thời trang chỉn chu, linh hoạt, khả năng làm mới hình ảnh cùng sự thân thiện, cởi mở và tinh thần giao lưu tích cực với các thí sinh quốc tế.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, Á hậu Thu Ngân được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên một dấu ấn đáng nhớ cho nhan sắc Việt, góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Intercontinental . Đêm Chung kết Miss Intercontinenta l lần thứ 53 dự kiến diễn ra vào ngày 29/01/2026 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến "đo" trong phim "Cách em 1 milimet"Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Diễn viên Dũng Hớn bật mí về cái kết của Chiến "đo" - nhân vật hài hước gây ấn tượng với khán giả phim "Cách em 1 milimet".

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc

Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'

Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Không chỉ ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng, dàn MC của "Ai là triệu phú" còn khiến khán giả nể phục bởi học vấn ấn tượng.

Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hôn

Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hôn

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Gần 3 năm về chung nhà, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.

Tình trạng diễn viên Thái Hòa

Tình trạng diễn viên Thái Hòa

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Diễn viên Thái Hòa từng bị đột quỵ, nằm liệt nhiều tháng và không thể nói được. Anh không có nhà cửa, sống nhờ sự cưu mang của chị gái ở Hải Phòng.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn

Giải trí - 1 tuần trước

GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và

Nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên phim giờ vàng VTV là ai?

Nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên phim giờ vàng VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Gần 19 năm đóng vai chiến sĩ công an, nam diễn viên này gây chú ý khi tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong bộ phim "Lằn ranh" trên khung giờ vàng VTV.

Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thân

Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thân

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Ở tuổi 42, nam diễn viên này không còn quan tâm tới chuyện tình cảm để dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.

Xem nhiều

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn

Giải trí

GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Câu chuyện văn hóa
Tình trạng diễn viên Thái Hòa

Tình trạng diễn viên Thái Hòa

Câu chuyện văn hóa
Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Câu chuyện văn hóa
Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top