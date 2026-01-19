Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026
Á hậu Thu Ngân nhận sash Miss Intercontinental Vietnam, sẵn sàng chinh phục hành trình Hoa hậu Liên lục địa, tiếp nối dấu ấn của Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh.
Lễ trao sash Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 là hoạt động chính thức đầu tiên của đấu trường nhan sắc này.
Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash Miss Intercontinental Vietnam từ đương kim Miss Intercontinental . Cô sải bước cùng hơn 60 đại diện đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental.
Tại sự kiện, Á hậu Thu Ngân diện đầm dạ hội thương hiệu Joli Poli từ NTK Phạm Đăng Anh Thư. Trang phục màu trắng tinh tế và tôn dáng giúp đại diện Việt Nam nổi bật.
Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 , Á hậu Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 ( Asia & Oceania ) năm 2023 và Á hậu Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 ( Asia & Oceania ) năm 2024.
Ngay trong những ngày đầu nhập cuộc, Thu Ngân ghi điểm nhờ phong cách thời trang chỉn chu, linh hoạt, khả năng làm mới hình ảnh cùng sự thân thiện, cởi mở và tinh thần giao lưu tích cực với các thí sinh quốc tế.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, Á hậu Thu Ngân được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên một dấu ấn đáng nhớ cho nhan sắc Việt, góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Intercontinental . Đêm Chung kết Miss Intercontinenta l lần thứ 53 dự kiến diễn ra vào ngày 29/01/2026 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.
Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Không chỉ ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng, dàn MC của "Ai là triệu phú" còn khiến khán giả nể phục bởi học vấn ấn tượng.
Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hônCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Gần 3 năm về chung nhà, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.
Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim HiềnCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.
Tình trạng diễn viên Thái HòaCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Diễn viên Thái Hòa từng bị đột quỵ, nằm liệt nhiều tháng và không thể nói được. Anh không có nhà cửa, sống nhờ sự cưu mang của chị gái ở Hải Phòng.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hônGiải trí - 1 tuần trước
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và
Nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên phim giờ vàng VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Gần 19 năm đóng vai chiến sĩ công an, nam diễn viên này gây chú ý khi tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong bộ phim "Lằn ranh" trên khung giờ vàng VTV.
Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thânCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ở tuổi 42, nam diễn viên này không còn quan tâm tới chuyện tình cảm để dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.
Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.
Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hônGiải trí
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và