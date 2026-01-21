Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện
Thường đảm nhận các vai giang hồ, độc ác trên màn ảnh phim Việt nhưng ở ngoài đời, nam diễn viên này lại là người rất hiền lành, ít nói.
Việc Thiên đường máu vượt mốc 100 tỷ đồng giúp Sỹ Toàn có phim điện ảnh thứ 3 sở hữu doanh số ấn tượng. Năm 2025, anh tham gia 2 dự án đều có chất lượng tốt là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (gần 250 tỷ đồng) và Tử chiến trên không (250 tỷ đồng).
Dù đều đóng phản diện, không thuộc tuyến nhân vật chính nhưng các vai của Sỹ Toàn ở 3 dự án trên đều để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Sỹ Toàn sinh năm 1987, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh thường được các nhà làm phim "chọn mặt gửi vàng" cho những vai phản diện, giang hồ bởi gương mặt gai góc.
Ít ai biết, Sỹ Toàn học võ từ nhỏ nhưng đam mê bóng đá. Tốt nghiệp lớp 12, anh thi vào trường về thể dục thể thao nhưng cả 2 năm đều trượt dù chơi bóng đá rất giỏi. Sau đó, anh quyết định thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.
Sỹ Toàn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim như Bụi đời Chợ Lớn, Lật mặt 5, Người thầm lặng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Tiệm ăn của quỷ… và được gọi bằng những danh xưng như "trùm vai ác", "trùm giang hồ" của màn ảnh Việt.
Chuyên đóng vai ác nhưng Sỹ Toàn ngoài đời lại hiền lành, ít nói. Anh từng sốc khi nhận một số bình luận tiêu cực của khán giả, nhưng rồi dần dần xác định rằng nghĩ đó là họ ghét nhân vật mình đóng, rằng đó là thành công.
Trong dự án mới nhất là Thiên đường máu, Sỹ Toàn đảm nhận vai Quý. Nhân vật của Quách Ngọc Ngoan tuy cũng là vai ác nhưng có khi động lòng trắc ẩn, còn nhân vật của Sỹ Toàn khiến người xem “ghét cay ghét đắng” vì độ tàn nhẫn.
Sỹ Toàn nói đây là vai anh dành nhiều tâm huyết. Khi nghiên cứu nhân vật này, anh thấy vẫn "cần cái gì đó kinh khủng hơn", vì vậy ánh mắt phải xoáy vào con mồi, khiến người ta phải sợ ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà không cần thốt ra câu thoại nào.
Về đời tư, Sỹ Toàn có tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Bà xã của nam diễn viên là Ngọc Tiên, MC quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều chương trình như Sức sống mới, Bài hát Việt... Cô từng lọt chung kết cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình HTV 2006, thi chung cùng Trấn Thành, Nguyên Khang. Ngoài ra cô còn tham gia ca hát, diễn xuất.
Họ cưới nhau năm 2015 và được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân êm ấm, hầu như không có sóng gió lớn. Theo nam diễn viên, vợ chồng anh không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ đơn giản là luôn cảm thấy đủ với những gì đang có và dành phần lớn thời gian cho nhau.
Suốt 11 năm chung sống, Sỹ Toàn và bà xã vẫn kiên nhẫn trên hành trình tìm kiếm "tin vui", song không vì thế mà tạo áp lực hay để chuyện con cái ảnh hưởng đến sự gắn kết của mình.
Hiện tại, Sỹ Toàn hạnh phúc khi thấy mình được hái quả ngọt, thành quả của việc gieo hạt từ chục năm qua. Anh có nhiều cơ hội, nhiều mối quan hệ và cái tên Sỹ Toàn được khán giả nhớ tới. Đó là điều khiến anh rất hạnh phúc, muốn được chia sẻ với người thân, bạn bè và tất cả những khán giả yêu thương mình.
Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm về chung nhàCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Gần 1 thập kỷ bên nhau, Trường Giang - Nhã Phương vẫn được xem là một trong những "gia đình kiểu mẫu" đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.
Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Á hậu Thu Ngân nhận sash Miss Intercontinental Vietnam, sẵn sàng chinh phục hành trình Hoa hậu Liên lục địa, tiếp nối dấu ấn của Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh.
Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Không chỉ ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng, dàn MC của "Ai là triệu phú" còn khiến khán giả nể phục bởi học vấn ấn tượng.
Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hônCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Gần 3 năm về chung nhà, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.
Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim HiềnCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.
Tình trạng diễn viên Thái HòaCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Diễn viên Thái Hòa từng bị đột quỵ, nằm liệt nhiều tháng và không thể nói được. Anh không có nhà cửa, sống nhờ sự cưu mang của chị gái ở Hải Phòng.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hônGiải trí - 1 tuần trước
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và
Nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên phim giờ vàng VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Gần 19 năm đóng vai chiến sĩ công an, nam diễn viên này gây chú ý khi tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong bộ phim "Lằn ranh" trên khung giờ vàng VTV.
Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thânCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ở tuổi 42, nam diễn viên này không còn quan tâm tới chuyện tình cảm để dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hônGiải trí
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và