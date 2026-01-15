Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền
Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.
Thời gian qua, Kim Hiền khiến nhiều khán giả chú ý khi đăng tải dòng trạng thái buồn bã trên trang cá nhân. Nữ diễn viên không trực tiếp nhắc đến chuyện hôn nhân, song những dòng chữ ấy cũng đủ khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi.
Khoảng một năm qua, Kim Hiền gần như không đề cập đến đời sống hôn nhân, không chia sẻ hình ảnh chồng và cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Đây là lựa chọn nhất quán của nữ diễn viên, người từng chia sẻ: "Có những điều đi qua mà không cần giải thích".
Sinh năm 1982, Kim Hiền từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt vào đầu những năm 2000. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, điện ảnh ăn khách.
Trước cuộc hôn nhân với doanh nhân Việt kiều, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một DJ. Sau 6 năm gắn bó và kết hôn vào tháng 1/2010, cả hai chia tay chỉ chưa đầy hai tháng sau lễ cưới, khiến khán giả tiếc nuối.
Chia sẻ về lý do tan vỡ, Kim Hiền từng thẳng thắn thừa nhận bản thân bị tổn thương nặng nề trong hôn nhân. Biến cố này từng đẩy Kim Hiền vào giai đoạn khủng hoảng, khiến cô gần như “ở ẩn” khỏi làng giải trí trong khoảng hai năm.
Sau vài năm ly hôn, Kim Hiền tìm thấy hạnh phúc mới và tái hôn vào năm 2014. Sau đó, nữ diễn viên sang Mỹ định cư cùng chồng và các con vào năm 2015, quyết định khiến nhiều người tiếc nuối khi cô rời xa showbiz giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tại Mỹ, Kim Hiền chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, tham gia sinh hoạt cộng đồng và thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án nghệ thuật nhỏ của người Việt hải ngoại.
Hai người tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp nhưng chỉ sau 2 tháng chung sống, Kim Hiền đã quyết định ly hôn. Thời điểm đó, cô và chồng cũ đã có con trai đầu lòng.
Sau gần 10 năm rời showbiz Việt để định cư tại Mỹ cùng chồng con, Kim Hiền chọn cuộc sống kín tiếng, bình yên. Ở tuổi 44, "Út Ráng" của phim Hương phù sa thường xuyên xuất hiện với mặt mộc, trang phục giản dị, đều đặn tập luyện, chăm con, đi làm và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.
Những năm qua, Kim Hiền vẫn chia sẻ về những chuyến đi, trải nghiệm đời sống và cả những khoảng lặng cần thiết.
Tình trạng diễn viên Thái HòaCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Diễn viên Thái Hòa từng bị đột quỵ, nằm liệt nhiều tháng và không thể nói được. Anh không có nhà cửa, sống nhờ sự cưu mang của chị gái ở Hải Phòng.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hônGiải trí - 3 ngày trước
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và
Nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên phim giờ vàng VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Gần 19 năm đóng vai chiến sĩ công an, nam diễn viên này gây chú ý khi tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong bộ phim "Lằn ranh" trên khung giờ vàng VTV.
Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thânCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Ở tuổi 42, nam diễn viên này không còn quan tâm tới chuyện tình cảm để dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.
Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.
Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.
NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ở tuổi U60, nữ NSND này có sự nghiệp thăng hoa, liên tục được mời ngồi ghế nóng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trên khắp cả nước.
Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.
Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Liên tiếp đồng hành trong các sự kiện lớn, MC Hạnh Phúc và Á hậu – MC Thụy Vân có sự đồng điệu, ăn ý trên sân khấu và chung quan điểm sống.
Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Trong concert Đinh Show kỷ niệm tuổi 50, ca sĩ Phan Đinh Tùng trao tặng NSND Tự Long một chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hônGiải trí
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và