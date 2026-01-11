Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn
GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và
Ở tuổi 36, Vân Trang chọn sống chậm
Vân Trang là gương mặt không xa lạ với khán giả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô sinh năm 1990, từng ghi dấu ấn qua các phim Dù gió có thổi, Sông dài và đặc biệt là Scandal: Bí mật thảm đỏ - vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Trước đó, Vân Trang cũng từng được vinh danh tại giải Mai Vàng.
Sau khi lập gia đình, Vân Trang không còn xuất hiện dày đặc nhưng vẫn chọn lọc vai diễn để giữ lửa nghề. Gần đây, cô góp mặt trong dự án điện ảnh Nhà ma xó, đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng sau thời gian ưu tiên cho gia đình.
Nhìn lại hành trình 10 năm hôn nhân và hơn 15 năm làm nghề, Vân Trang cho biết cô luôn cố gắng cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống, giữa tham vọng cá nhân và trách nhiệm gia đình, giữa hào quang và những buổi tối yên bình bên con. Ở tuổi 36, Vân Trang chọn sống chậm, sống đủ và sống đúng với giá trị mình theo đuổi. Một lựa chọn mà theo cô "lãi" lớn nhất của cuộc đời chính là sự đủ đầy từ bên trong.
Tổ ấm đáng mơ ước sau 10 năm kết hôn
Vân Trang kết hôn với doanh nhân Hữu Quân vào năm 2016. Sau một thập kỷ chung sống, cả hai hiện có bốn người con và xây dựng được tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Các con của diễn viên gồm 3 cô con gái là Queenie (lớn), và cặp song sinh Quianna- Quinita, cùng một cậu con trai út tên là Quintin.
Trong đời sống hôn nhân, nữ diễn viên và chồng luôn dành sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau cũng như hết mực yêu thương các con. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đong đầy hạnh phúc.
Diễn viên Vân Trang chia sẻ trên VnExpress.net, bạn đời phụ trách việc học hành của các con, còn cô lo phần chăm sóc với sự hỗ trợ của bố mẹ chồng.
Từ khi có con thứ tư, bé trai Quintin, hơn 1 tuổi, cuộc sống của vợ chồng diễn viên bận rộn hơn trước. Lịch trình hàng ngày của Vân Trang và chồng phân chia rõ ràng để đảm bảo các con luôn có bố mẹ bên cạnh. Buổi sáng, doanh nhân Hữu Quân thức dậy sớm đưa bé đầu lòng, Queenie 9 tuổi, đi học. Vân Trang sẽ lo cho con gái song sinh Quinanna và Quinita, 4 tuổi, đến nhà trẻ.
Diễn viên hạn chế nhận các công việc phải đi suốt ngày như đóng phim truyền hình, chỉ tham gia những show có thể sắp xếp được thời gian để toàn tâm chăm sóc con. Lúc trước, người đẹp từng hết lòng vì sự nghiệp diễn xuất, giai đoạn này mục tiêu của cô là tổ ấm nhỏ.
Trong việc nuôi dạy bốn con, cả hai sử dụng những phương pháp bù trừ cho nhau. Chồng Vân Trang thường nghiêm khắc, rèn từng bé vào nề nếp, ngược lại diễn viên mềm mỏng, lắng nghe và trò chuyện để giữ tâm lý các con thoải mái.
Bí quyết duy trì hạnh phúc gia đình của vợ chồng diễn viên nằm ở sự nhường nhịn. Trong hầu hết trường hợp, doanh nhân Hữu Quân chiều theo ý vợ. Đây là cách anh thể hiện tình cảm với bạn đời khi cô hy sinh nhiều thứ, sinh cho anh có bốn con ngoan ngoãn, đáng yêu. Chồng diễn viên cũng trở thành hậu phương vững chắc, sẵn sàng thực hiện những ước mơ, đam mê của vợ.
Vân Trang sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào?
Theo Báo Thanh niên, ở tuổi 35, diễn viên Vân Trang có một sự nghiệp vững chắc và cuộc sống gia đình viên mãn. Cô và chồng, doanh nhân Hữu Quân, sở hữu khối tài sản đáng nể, bao gồm một biệt thự rộng 1.000m2, một khu du lịch sinh thái quy mô 50.000m2 (5ha) tại Tiền Giang và một cơ sở spa.
Mới đây, nữ diễn viên Nhà Ma Xó chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và các con trong buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng nhưng không kém phần hoành tráng, với sự hiện diện đầy đủ của các thành viên trong gia đình. Không gian tràn ngập hoa tươi, ánh đèn và tiếng cười, ghi lại cột mốc đáng nhớ trong hành trình hôn nhân của nữ diễn viên.
Trên trang cá nhân, Vân Trang xúc động viết: "Tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tụi mình tại nhà đêm qua 09/01/2016 - 09/01/2026. 10 năm lãi được 1 tổ ấm nhỏ với 4 đứa con ngoan xinh yêu. Cám ơn anh đã luôn bên em, cùng em".
Hiện tại, gia đình Vân Trang đang sinh sống trong một căn nhà khang trang, rộng rãi tại TP HCM. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn dành nhiều tâm huyết vun vén cơ ngơi rộng lớn tại Tiền Giang mỗi khi có thời gian rảnh.
