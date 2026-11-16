Đánh giá POCO X8s sau thời gian sử dụng: Nhỏ gọn, chơi game chụp ảnh ổn

Sau quá trình trải nghiệm thực tế, thiết bị này cho thấy khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng hằng ngày, từ giải trí với các tựa game phổ biến đến chụp ảnh chân dung sắc nét.

Cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, hiển thị rõ nét ngoài trời

Điểm gây thiện cảm ngay từ đầu khi dùng POCO X8s là sự gọn gàng với độ mỏng 8.06 mm và trọng lượng chỉ 187 g. Thiết kế khung viền hợp kim nhôm bo cong nhẹ kết hợp mặt lưng kính nhám giúp máy ôm sát lòng bàn tay, thuận tiện khi thao tác bằng một tay trong thời gian dài mà không gây mỏi. Chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 cũng giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển dưới trời mưa nhẹ.

Mặt trước của POCO X8s sử dụng màn hình CrystalRes AMOLED 6.35 inch độ phân giải 1.5K với viền mỏng 1.18 mm cân đối. Nhờ công nghệ LTPO điều chỉnh tần số quét từ 1 Hz đến 120 Hz cùng độ sáng tối đa 3.500 nits, nội dung luôn hiển thị mượt mà và rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình cho tốc độ nhận diện nhanh và chính xác kể cả khi tay hơi ẩm.

Ảnh POCO X8s đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Hiệu năng ổn định khi chơi game nhờ chip Snapdragon 7 Gen 4

Về sức mạnh xử lý, POCO X8s được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4 nm, đi kèm RAM LPDDR5X tối đa 12 GB và bộ nhớ trong UFS 4.0. Trong quá trình sử dụng thực tế trên nền tảng HyperOS 3, máy phản hồi nhanh nhạy, chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng mượt mà.

Khi trải nghiệm các tựa game phổ biến, thiết bị duy trì khung hình ổn định và hạn chế tình trạng sụt giảm xung nhịp. Kết quả này có được nhờ hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop diện tích 4.497 mm vuông giúp phân tán nhiệt lượng hiệu quả, giữ cho mặt lưng máy luôn ở mức nhiệt độ dễ chịu.

Ảnh POCO X8s đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Camera tele 50 MP cho ảnh chân dung tự nhiên

Khả năng nhiếp ảnh của POCO X8s được nâng cấp rõ rệt nhờ sự góp mặt của ống kính tele 50 MP tiêu cự 57 mm hỗ trợ zoom quang học 2.5x. Khi chụp chân dung, máy tái tạo hiệu ứng xóa phông mềm mại, tách bạch chủ thể tự nhiên và giữ lại nhiều chi tiết trên khuôn mặt.

Bên cạnh ống kính tele, camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Light Fusion 800 có chống rung quang học OIS giúp chụp ảnh thiếu sáng sắc nét hơn. Máy cũng đi kèm camera góc siêu rộng 8 MP và camera trước 20 MP đáp ứng tốt nhu cầu ghi lại khoảnh khắc đời thường lẫn quay chụp chuyển động Live Moment.

Ảnh POCO X8s đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Pin Silicon-Carbon 6.330 mAh bền bỉ cả ngày dài

Dù có thân hình thanh mảnh, POCO X8s vẫn mang viên pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 6.330 mAh. Thực tế sử dụng hỗn hợp từ lướt web, chụp ảnh đến chơi game, máy dễ dàng đáp ứng trọn vẹn một ngày dài hoặc cho phép xem video liên tục hơn 24 giờ. Tuổi thọ pin cũng được đảm bảo duy trì trên 80% sau 1.600 chu kỳ sạc.

Khi cần nạp lại năng lượng, bộ sạc nhanh HyperCharge 100 W tặng kèm trong hộp giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Ngoài ra, tính năng sạc ngược có dây 22.5 W rất hữu ích để tiếp thêm pin cho tai nghe không dây hoặc các thiết bị khác khi cần thiết.

Giá bán và ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, POCO X8s đang được kinh doanh chính hãng tại Thế Giới Di Động với mức giá ưu đãi cho cả hai phiên bản cấu hình. Cụ thể, bản 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 12.990.000 đồng, giảm ngay 1 triệu đồng chỉ còn 11.990.000 đồng. Phiên bản 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong có giá 15.490.000 đồng, ưu đãi giảm 1 triệu đồng còn 14.490.000 đồng.

Bên cạnh mức giá tốt, khách hàng chọn mua POCO X8s tại Thế Giới Di Động còn được hỗ trợ chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng. Người dùng cũng có thể dễ dàng sở hữu máy với chính sách trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng cùng gói bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng.

Huyền My