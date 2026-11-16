Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16 - 22/11/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 16 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 16 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Một phần đường 30/4 P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương P. Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Rạch Xẻo Tre KV 4, một phần KV5, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 09:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ VLXD Diễm Ngân đến Chợ Bà Vèn, KV Yên Hạ, Thạnh Phú, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV4, Phường Cái Răng,TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KDC Cty CP ĐTXD Số 8, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nhật Tảo, Nguyễn Trãi nối dài thuộc KV Yên Thuận,P. Cái răng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Thạnh Huề, Thạnh Hòa, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Yên Hạ, Yên Trung - P. Lê Bình, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ cầu Ấp Mỹ đến cây xăng Dương Hùng - KV Thạnh Mỹ, Phường Cái Răng. TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ cầu Tư Bé đến khu du lịch sinh thái Cái Nai - KV 6 - Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Bình Khánh, Bình Hòa, Bình Lợi, Bình Yên, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại Trung tâm dịch vụ Tổng hợp phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 09:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu TNK MANUFACTURING phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/11/2026 đến 11:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Kho Vận Bình Minh Tải phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/11/2026 đến 14:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công ty Phú Quý phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Thới Thạnh, KV Thới Thuận, Phường Ô Môn, KV Thới Thạnh Đông, Phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu 2 và Khu 7 Viện Lúa ĐBSCL, Xã Trường Thành, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Ghe Tàu Tuấn Kiệt; Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu 3 và Khu 4 Viện Lúa ĐBSCL,Ấp Thới Thuận B, Xã Trường Thành, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Ghe Sắt Út Sĩ, Phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Thới Thạnh, KV Thới Thạnh A; Phường Ô Môn, KV Thới Thạnh Đông, Phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Ghe Tàu Tuấn Kiệt, phường Ô Môn, TP. Cần Tơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khu vực Thới Bình, Thới Trính, Thới Lợi, phường Phước Thới , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Đóng Ghe Tàu Tám Của; Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Nguyễn Thị Khuyến; Phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ HUỲNH VÂN; Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Thới Khánh, xã Trường Thành, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty Tnhh Tm Dv Sx Vạn Thịnh Phát, phường Phước Thới Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty Truyền Tải Điện 4 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia, phường Phước Thới Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty Cổ Phần Chương Dương, phường Phước Thới Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Thái Bình Nguyên, phường Phước Thới Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại DNTN Tâm Châu, phường Phước Thới Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Rạch Nước Lạnh, Bình Phó B , Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Hẻm 79, Hẻm 71, Hẻm 172A, Hẻm 158- Đường Lê Hồng Phong-P Thới An Đông-TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ầp Qui Long _xa Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 1 – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Thạnh – xã Phong Điền; Khu vực Mỹ Hòa (Mỹ Phụng cũ) – phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 1 – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: ấp Trường Ninh 2, Trường Khương, xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 15:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Trường Ninh 2, xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Thuận, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Lợi, Đông Thới, Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Hòa, Xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Hòa, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã cờ đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 08:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 19/11/2026 đến 09:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/11/2026 đến 15:15:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp