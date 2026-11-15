Quên Vision đi, xe máy điện trang bị cực khủng vượt SH Mode, giá siêu rẻ 30 triệu đồng

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Xe máy điện trang bị cực khủng vượt SH Mode

TVS iQube

Tại triển lãm mô tô quốc tế EICMA 2026 diễn ra tại Milan, Ý, TVS Motor đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông toàn cầu khi bất ngờ công bố thông tin dòng xe tay ga điện ăn khách TVS iQube sẽ sớm được tích hợp nền tảng Android Auto thông qua sự hợp tác chiến lược với Google.

Mẫu xe tay ga điện TVS iQube này tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, thanh lịch và mang tính thực dụng cao đặc trưng của dòng sản phẩm, hướng đến đối tượng khách hàng đô thị hiện đại. Tổng thể chiếc xe xe sở hữu những đường nét liền mạch, kết hợp với hệ thống chiếu sáng LED toàn phần từ đèn pha, đèn định vị cho đến đèn hậu, mang lại diện mạo vừa hiện đại, vừa thân thiện.

Điểm nhấn công nghệ đắt giá nhất xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của dòng xe TVS iQube này chính là màn hình cảm ứng màu TFT rộng 7 inch, nay được nâng cấp để chạy giao diện Android Auto, một điều mà cả Honda Vision và SH Mode đều chưa có. Giao diện này cho phép người dùng dễ dàng truy cập trực tiếp các ứng dụng quen thuộc từ điện thoại thông minh ngay trên mặt đồng hồ của xe, đồng thời hiển thị trực quan các thông số vận hành như dung lượng pin, phạm vi di chuyển, vận tốc và hệ thống đèn báo hiệu.

Sự kết hợp này đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Ấn Độ sau thành công của việc tích hợp Android Auto không dây trên dòng xe cao cấp TVS X. Việc lựa chọn Android Auto làm nền tảng kết nối chủ đạo được xem là chiến lược hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế của lượng lớn người dùng sử dụng thiết bị Android.

Về khả năng vận hành, TVS iQube tiếp tục duy trì khối động cơ điện đặt ở bánh sau dạng BLDC mạnh mẽ, cung cấp công suất tối đa khoảng 4.4 kW và mô-men xoắn ấn tượng. Khối động cơ này giúp xe đạt tốc độ tối đa khoảng 82 km/h, mang lại khả năng gia tốc mượt mà và linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc ở nội đô.

Hệ thống năng lượng của xe sử dụng các tùy chọn gói pin Lithium-ion dung lượng linh hoạt tùy theo phiên bản, mang lại phạm vi di chuyển ấn tượng sau mỗi lần sạc đầy, cùng khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP67. Xe cũng được trang bị các tính năng hỗ trợ an toàn và tiện ích tiên tiến như hệ thống phanh tái sinh, chế độ hỗ trợ dắt xe thông minh Q-Park Assist gồm cả tiến và lùi, cùng không gian chứa đồ dưới yên rộng rãi.

Giá xe máy điện TVS iQube

Tại triển lãm EICMA 2026, TVS Motor mới chỉ hé lộ thông tin về việc tích hợp nền tảng Android Auto lên các phiên bản cao cấp trang bị màn hình TFT 7 inch của dòng xe TVS iQube, nhưng hãng chưa công bố mức giá bán chính thức hay thời điểm thương mại hóa cụ thể cho gói nâng cấp công nghệ này. Dù vậy, hãng xe Ấn Độ này vốn vẫn nổi tiếng với các mẫu xe giá rẻ, nên nhiều người đều dự đoán iQube mới vẫn sẽ có giá hấp dẫn.

Dòng xe TVS iQube hiện hành đang được phân phối với nhiều tùy chọn phiên bản dung lượng pin và mức giá niêm yết dao động trong khoảng từ 1,01 lakh đến khoảng 1,71 lakh Rs (tương đương khoảng 30 đến 51 triệu đồng).

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.