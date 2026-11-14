Tỷ giá USD hôm nay 14/11: Giá USD tăng mạnh, thị trường 'chợ đen' chênh lệch bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc GĐXH - Giá vàng hôm nay 14/11/2026 giảm về 138 triệu đồng/lượng. Người mua tại đỉnh có thể lỗ 56,3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tiếp tục giảm sâu GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 1 triệu/lượng ở cả hai chiều, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC đứng giá, bán ra ở mức 138,8 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,24%, hiện ở mức 103,41 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đà tăng của đồng bạc xanh gây sức ép lên các đồng tiền chủ chốt. So với đồng USD, đồng EUR giảm 0,26%, xuống 1,103 USD, hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp; đồng yên Nhật giao dịch quanh 159,70 yên/USD, giảm khoảng 1% trong tuần, làm gia tăng lo ngại chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản khẳng định sẽ có biện pháp ứng phó thích đáng trước biến động tỷ giá. Trong khi đó, đồng AUD giảm 0,52%, xuống 0,6773 USD, còn NZD giảm 0,41%, xuống 0,5525 USD....

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 103,41 điểm. USD ngân hàng tăng giá. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt tăng nhẹ.

Đồng USD hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hai tháng, duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trước áp lực lạm phát dai dẳng. Số liệu việc làm tích cực, CPI cao hơn dự báo cùng những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 34 điểm cơ bản trong tuần, lên 4,87%. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới hiện ở mức khoảng 90%. Chỉ số DXY hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 9 và tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 14/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 14 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều bán, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 14/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 14/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 14/11/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,500-25,910 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.370-25.910 đồng/USD, đã giảm 47 đồng chiều mua vào và giảm 48 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,540-25,920 đồng/USD, đã tăng 50 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 14/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 10h08 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.824 đồng và bán ra là 25.924 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 14/11, tăng giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,707.83-29,169.60 đồng/EUR, đã tăng 50 đồng chiều mua vào và tăng 53 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.501-29.221 đồng/EUR, đã giảm 344 đồng chiều mua vào và tăng 66 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,892-29,287 đồng/EUR, đã tăng 62 đồng chiều mua vào và tăng 68 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 154.85-165.52 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 155,63-167,13 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.48-166.27 đồng, tăng so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày 14/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh duy trì đà tăng. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng cũng bật tăng theo, tuy nhiên thị trường tự do vẫn ghi nhận chững giá.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: Đồng Đô la Mỹ tăng mạnh, người mua USD trong nước vẫn thận trong theo dõi thị trường? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 13/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.