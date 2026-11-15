Honda ra mắt xe ga 125cc mới trang bị vượt SH125, tiêu thụ 2,1 lít xăng/100 km giá 150 triệu đồng liệu có dễ cạnh tranh khi về Việt Nam?

Honda ra mắt xe ga 125cc mới trang bị vượt SH125, tiêu thụ 2,1 lít xăng/100 km

Honda ADV 125 mang thiết kế quen thuộc. Ảnh: Honda

Theo Người đưa tin, Honda ADV 125 là một trong những mẫu xe thuộc dải sản phẩm đời 2027 được hãng xe Nhật Bản giới thiệu tại triển lãm EICMA năm nay. Mẫu xe được phát triển dành cho nhóm khách hàng sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 tại châu Âu, đồng thời kế thừa phong cách xe tay ga đa địa hình từ hai đàn anh X-ADV và ADV 350.

Theo định hướng của Honda, ADV 125 không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị mà còn hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên những cung đường có mặt đường không bằng phẳng. Đây được xem là lựa chọn khác biệt trong phân khúc xe tay ga 125 cc.

Về thiết kế, Honda ADV 125 sở hữu kiểu dáng đặc trưng của dòng ADV với phần đầu xe góc cạnh, thân xe khỏe khoắn và các chi tiết tạo hình mang phong cách xe địa hình. Khoảng sáng gầm đạt 165 mm, kết hợp hệ thống giảm xóc hành trình dài và bộ lốp bán gai, giúp xe thích ứng tốt hơn khi di chuyển qua ổ gà hoặc những đoạn đường gồ ghề.

Yên xe có chiều cao 780 mm, hướng đến khả năng tiếp cận của nhiều nhóm người sử dụng. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh 5 vị trí với hành trình 75 mm, giúp người lái linh hoạt lựa chọn mức chắn gió phù hợp khi di chuyển.

Honda ADV 125 mang thiết kế quen thuộc. Ảnh: Honda

Không chỉ chú trọng thiết kế, Honda còn trang bị cho ADV 125 nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Nổi bật là màn hình TFT màu 5 inch tích hợp kết nối Honda RoadSync, khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB-C.

Không gian chứa đồ cũng là điểm đáng chú ý. Cốp dưới yên có dung tích 29 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm fullface theo công bố của hãng. Ngoài ra, xe còn có hộc chứa đồ phía trước dung tích 2 lít, đáp ứng nhu cầu để các vật dụng cá nhân.

Honda ADV 125 có 4 tùy chọn màu sắc. Người dùng cũng có thể lựa chọn thêm các phụ kiện chính hãng như thùng chứa đồ Smart Top Box dung tích 40 lít, tay nắm sưởi ấm và hệ thống báo động.

Honda ADV 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn eSP+ dung tích 125 cc, sản sinh công suất 12,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể đạt vận tốc tối đa 97 km/h.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ theo chu trình WMTC đạt 47,6 km/lít, tương đương khoảng 2,1 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 8,1 lít, quãng đường di chuyển lý thuyết sau mỗi lần đổ đầy bình có thể đạt khoảng 385 km theo mức tiêu hao công bố.

Honda ADV 125 mang thiết kế quen thuộc. Ảnh: Honda

Để tăng hiệu quả vận hành, mẫu xe được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời Start&Stop. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có thể tắt khi cần thiết, giúp người lái chủ động hơn trong một số điều kiện vận hành.

Với động cơ 125 cc, Honda ADV 125 hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe tay ga có thiết kế khác biệt, trang bị tiện nghi và chi phí nhiên liệu thấp để sử dụng thường xuyên.

Honda ADV 125 có cơ hội về Việt Nam?

Không đơn thuần là một mẫu xe tay ga phục vụ việc đi lại hằng ngày, Honda ADV125 còn được định hướng trở thành phương tiện đồng hành trong những chuyến touring ngắn và hành trình khám phá cuối tuần. Mức giá 4.999 Euro (khoảng 150 triệu đồng quy dổi) tại châu Âu sẽ là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá sức cạnh tranh của mẫu xe mới trong phân khúc adventure scooter 125cc.

Theo Tạp chí Thương hiệu công luận, một trong những yếu tố khiến Honda ADV 125 được quan tâm là khả năng phù hợp với quy định về giấy phép lái xe tại Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, giấy phép lái xe hạng A1 cấp mới cho phép điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cc hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW. Với động cơ 125 cc, Honda ADV 125 nằm trong giới hạn dung tích của hạng bằng này.

Trong khi đó, Honda ADV 160 sử dụng động cơ dung tích 157 cc, vượt ngưỡng 125 cc của hạng A1 cấp mới. Người điều khiển mẫu xe này cần có giấy phép lái xe hạng A theo quy định.

Trước đây, dòng xe ADV đã từng xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Năm 2019, một đại lý tại TP.HCM đưa Honda ADV 150 về nước với giá bán khoảng 85-90 triệu đồng. Đến năm 2022, Honda ADV 160 cũng thu hút sự quan tâm tại thị trường khu vực, từng ghi nhận tình trạng khách hàng phải chờ khoảng 2 tháng để nhận xe tại Indonesia.

Tuy nhiên, hiện Honda chưa công bố kế hoạch phân phối ADV 125 tại Việt Nam cũng như các thị trường châu Á. Vì vậy, khả năng mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam vẫn cần chờ thông tin chính thức từ nhà sản xuất hoặc các đơn vị nhập khẩu.

Nếu được đưa về nước, Honda ADV 125 có thể thu hút nhóm khách hàng yêu thích phong cách xe tay ga địa hình, muốn sở hữu một mẫu xe có dung tích động cơ phù hợp với giấy phép lái xe A1 cấp mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và những chuyến đi xa.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.