Cầm lái ô tô điện 5 cửa giá rẻ 174 triệu đồng, phạm vi 328 km, hỗ trợ sạc nhanh, có nên mua?

Ô tô điện nổ lốp ở tốc độ 140 km/h vẫn không mất lái có giá siêu rẻ 250 triệu đồng, đang vượt mặt những xe nào? GĐXH - Ô tô điện gây chú ý khi vượt qua bài thử nghiệm nổ lốp đột ngột ở tốc độ 140 km/h mà không bị mất lái hay chệch khỏi quỹ đạo di chuyển.

Ô tô điện 5 cửa phạm vi 328 km, hỗ trợ sạc nhanh

Bestune Pony 5 cửa 2027

Bestune Pony 5 cửa 2027 được phân phối với 4 phiên bản, đây là biến thể mới của dòng xe điện mini Pony, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện nhỏ gọn nhưng có không gian sử dụng linh hoạt hơn so với cấu hình 2 cửa trước đây.

Thay đổi đáng kể nhất nằm ở kích thước thân xe. Bestune Pony 5 cửa có chiều dài 3.350 mm, rộng 1.540 mm, cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.215 mm. So với bản 2 cửa, xe dài hơn 350 mm, rộng thêm 30 mm và trục cơ sở tăng 262 mm. Những điều chỉnh này giúp cải thiện không gian cabin, đặc biệt là khu vực hàng ghế sau, đồng thời giúp hành khách lên xuống thuận tiện hơn nhờ bổ sung cửa bên.

Dù kích thước được mở rộng, Pony vẫn duy trì định hướng xe điện mini dành cho đô thị. Thân xe nhỏ gọn giúp mẫu xe hướng đến nhu cầu đi làm, đi học và di chuyển trong những khu vực đông đúc, nơi khả năng xoay trở và tìm chỗ đỗ là yếu tố quan trọng.

Bestune Pony 5 cửa có chiều dài 3.350 mm

Về thiết kế, Bestune Pony 5 cửa vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng, kết hợp các đường nét góc cạnh nhằm tạo diện mạo trẻ trung. Phần đầu xe sử dụng tông màu đơn sắc, cản trước được tinh chỉnh và các khe thông gió có thiết kế cải tiến. Nhìn từ bên hông, xe có tay nắm cửa bán ẩn cùng bộ bánh xe tạo hình tròn, đồng màu với thân xe.

Ở phía sau, cụm đèn hậu hình chữ nhật bo tròn được thiết kế đồng điệu với đèn pha, tạo sự thống nhất cho tổng thể ngoại thất. FAW cung cấp 5 lựa chọn màu sơn gồm cam Hermes, xanh dừa, xanh nho, nâu cà phê sữa và trắng phô mai. Những màu sắc này tiếp tục nhấn mạnh phong cách cá tính, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Bestune Pony 5 cửa vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng

Không gian bên trong cũng được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn. Khoang lái có thiết kế bao quanh người điều khiển, nổi bật với bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm dạng nổi và vô-lăng đa chức năng hai chấu. Cách bố trí các nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm được tối ưu để người dùng thao tác thuận tiện hơn. Vật liệu bọc ghế cũng được cải tiến nhằm nâng cao cảm giác sử dụng.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng sắp xếp hành lý. Không gian lưu trữ được mở rộng, trong khi hàng ghế sau có thể gập hoàn toàn để tăng dung tích khoang hành lý khi cần chở những vật dụng cồng kềnh. Nội thất có hai tùy chọn màu gồm xám thư giãn và xanh lá cây không cháy.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng sắp xếp hành lý.

Về khả năng vận hành, Bestune Pony 5 cửa sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, sản sinh công suất tối đa 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 92 Nm. Bộ pin lithium sắt photphat do CATL cung cấp có hai tùy chọn dung lượng 16,97 kWh và 27,19 kWh.

Với bộ pin nhỏ hơn, xe có phạm vi hoạt động thuần điện 222 km. Trong khi đó, cấu hình pin 27,19 kWh cho phép di chuyển tối đa 328 km theo tiêu chuẩn CLTC. Sự khác biệt về dung lượng giúp người mua lựa chọn phiên bản phù hợp với tần suất và quãng đường sử dụng hằng ngày.

Giá ô tô điện Bestune Pony 5 cửa 2027

Bestune Pony 5 cửa 2027 được phân phối với 4 phiên bản, giá niêm yết dao động 44.900-54.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 174 - 212 triệu đồng.

Cả 4 phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh. Theo công bố của nhà sản xuất, thời gian nạp pin từ 30% lên 80% vào khoảng 30 phút. Với cấu hình 5 cửa, 4 chỗ ngồi, khoang cabin được cải thiện và phạm vi hoạt động tối đa 328 km, Bestune Pony 2027 bổ sung lựa chọn trong nhóm xe điện mini giá rẻ tại Trung Quốc. Mẫu xe hiện chưa có thông tin xác nhận về kế hoạch phân phối phiên bản 5 cửa tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma phiên bản 3 cửa được bán với giá 199 triệu đồng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.