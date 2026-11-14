Xe ga 125cc về Việt Nam giá 38 triệu đồng: Thiết kế đẹp hơn SH Mode, động cơ Blue Core Hybrid

Xe ga 125cc thiết kế đẹp hơn SH Mode, động cơ Blue Core Hybrid

Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026.

Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026 vừa được giới thiệu tại thị trường Indonesia với diện mạo trẻ trung, phối màu cá tính và tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc.

Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế Modern Retro, kết hợp những đường nét bo tròn mềm mại với các chi tiết hiện đại. Điểm dễ nhận diện nhất nằm ở cụm đèn pha LED hình tròn đặt cao trên đầu xe, tạo cảm giác cổ điển nhưng vẫn trẻ trung.

Thân xe được thiết kế liền mạch với những mảng ốp bo cong, sàn để chân phẳng và yên xe kéo dài. Phần đuôi xe gọn gàng, kết hợp tay dắt phía sau tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Ở phiên bản 2026, Yamaha Indonesia làm mới diện mạo Fazzio bằng những lựa chọn màu sắc và đồ họa trang trí mang tính biểu cảm hơn. Trong đó, màu tím Go Purple tạo ấn tượng nhờ sắc tím nổi bật kết hợp các họa tiết tương phản, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt.

Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế Modern Retro.

Yamaha Fazzio 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 124,86cc, xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí và hệ thống phun xăng điện tử.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,2 kW tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Yamaha Fazzio 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 124,86cc

Điểm đáng chú ý là công nghệ Hybrid với hệ thống Electric Power Assist Start. Mô-tơ điện hỗ trợ động cơ xăng trong giai đoạn khởi hành, giúp xe tăng tốc ban đầu mượt mà hơn, đặc biệt khi chở thêm người hoặc di chuyển trên những đoạn đường dốc.

Đây là dạng hybrid hỗ trợ nhẹ, không phải xe có khả năng vận hành thuần điện. Công nghệ này hướng đến việc cải thiện khả năng tăng tốc và tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong điều kiện di chuyển thường ngày.

Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026 sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026 sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Xe có hệ thống đèn LED phía trước, đồng hồ kỹ thuật số LCD, khóa thông minh Smart Key tùy phiên bản, cổng sạc thiết bị di động và các hộc chứa đồ phía trước. Một số phiên bản còn được trang bị hệ thống kết nối Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect).

Dung tích cốp dưới yên đạt 17,8 lít, bình xăng 5,1 lít. Xe sử dụng bánh xe kích thước 12 inch với lốp không săm, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Với trọng lượng khoảng 95 kg và chiều cao yên 750 mm, Fazzio hướng đến khả năng điều khiển linh hoạt, thuận tiện cho nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026

Sau khi được giới thiệu tại Indonesia, Yamaha Fazzio 125 Hybrid 2026 đã có mặt tại Việt Nam thông qua hình thức nhập khẩu tư nhân. Mức giá chào bán được ghi nhận khoảng 38,5 triệu đồng.

Tin vui cho người tiêu dùng trong nước là những chiếc Yamaha Fazzio Hybrid 2026 đầu tiên nhập khẩu từ Indonesia đã chính thức cập bến Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân. Với mức giá bán lẻ vô cùng hấp dẫn, mẫu xe này không chỉ mang đến một thiết kế thời thượng và khối động cơ 2-in-1 tiên tiến, mà còn tạo ra sức ép không nhỏ lên các dòng xe ga phổ thông cùng tầm giá. Đây chắc chắn là sự thay thế hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển cá tính, thực dụng nhưng vẫn đầy đủ công nghệ.

Dù được định vị ở phân khúc giá rẻ, xe vẫn sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, hứa hẹn tạo nên một sự lựa chọn đầy tính cạnh tranh trên thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

Honda Genio 2027 như một lựa chọn xe ga 110cc tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng cạnh tranh với Honda Vision ở phân khúc phổ thông nếu được phân phối tại Việt Nam. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố 59,1 km/lít cùng giá quy đổi khoảng 29,6–31,3 triệu đồng tại Indonesia là hai điểm đáng chú ý để thu hút người mua. Tuy nhiên, lợi thế này cần đặt cạnh các mẫu xe đang bán trong nước như Honda Vision, Yamaha Janus và Suzuki Address để thấy rõ tương quan về giá, trang bị và chi phí sử dụng.

Điểm cần lưu ý là Genio hiện mới được giới thiệu tại Indonesia, chưa có giá bán chính thức tại Việt Nam nên không thể xem mức giá quy đổi là giá cạnh tranh trong nước. Một mẫu xe tiết kiệm xăng có thể tạo sức ép cạnh tranh, nhưng cơ hội tại Việt Nam phụ thuộc vào giá bán thực tế và khả năng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.



