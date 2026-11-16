Xe máy điện đầu tiên sạc siêu nhanh chỉ trong 75 phút, đi 120 km/lần sạc, cốp rộng 26 lít sắp bán ra thị trường?

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Xe máy điện TVS M1-S tại Triển lãm EICMA 2026

Thông tin trên Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, xuất hiện tại EICMA 2026, TVS M1-S thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình khác biệt so với nhiều mẫu xe máy điện đô thị thông thường. Mẫu xe được phát triển theo phong cách maxi-scooter với phần thân tương đối lớn, những đường nét góc cạnh và cách tạo hình hướng đến sự mạnh mẽ.

Phần đầu xe được thiết kế theo hướng thể thao, kết hợp các chi tiết thân vỏ tạo cảm giác liền mạch. Trong khi đó, khu vực thân giữa và đuôi xe có tỷ lệ cân đối, phù hợp với định hướng sử dụng cho cả người lái và hành khách phía sau.

Yên xe được thiết kế liền khối nhưng có sự phân tầng giữa hai vị trí ngồi. Cách bố trí này giúp phân định rõ khu vực dành cho người điều khiển và người ngồi sau, đồng thời tạo điểm nhấn cho tổng thể ngoại hình.

Đáng chú ý, chiếc TVS M1-S được trưng bày tại triển lãm còn xuất hiện cùng giá chở đồ và thùng chứa hành lý phía sau. Những phụ kiện này cho thấy mẫu xe máy điện này có thể đáp ứng thêm nhu cầu mang theo đồ đạc khi di chuyển, bên cạnh mục đích sử dụng hằng ngày trong thành phố.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận các phụ kiện trên sẽ được trang bị tiêu chuẩn hay cung cấp dưới dạng tùy chọn khi xe thương mại hóa.

TVS M1-S có chiều cao yên 800 mm

Về kích thước sử dụng, TVS M1-S có chiều cao yên 800 mm, trong khi khoảng sáng gầm đạt 170 mm. Chiều cao yên này có thể phù hợp hơn với những người có vóc dáng trung bình đến cao.

Trọng lượng không tải của xe được công bố ở mức 150 kg, cho thấy M1-S không thuộc nhóm xe máy điện siêu nhẹ. Bù lại, mẫu xe được trang bị khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 26 lít tạo không gian để cất giữ các vật dụng cá nhân phục vụ nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Ngoài cốp chính, khu vực phía trước còn có một ngăn chứa đồ dạng hộp và một khoang để đồ mở. Cách bố trí này giúp người sử dụng thuận tiện hơn khi cần cất giữ điện thoại, ví hoặc những vật dụng nhỏ thường xuyên sử dụng.

Bên cạnh ngoại hình, hệ thống truyền động là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên TVS M1-S. Mẫu xe sử dụng động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, được lắp trực tiếp trên khung xe thay vì tích hợp vào moay-ơ bánh sau.

Theo thông số được giới thiệu, động cơ có công suất cực đại 12,5 kW, tương đương khoảng 17 mã lực. Trong khi đó, công suất liên tục đạt 5 kW, tương đương khoảng 6,8 mã lực.

Sự khác biệt giữa hai thông số này cần được hiểu rõ. Công suất cực đại thể hiện khả năng cung cấp sức mạnh trong những điều kiện nhất định, còn công suất liên tục phản ánh mức công suất động cơ có thể duy trì theo điều kiện thử nghiệm quy định.

TVS công bố M1-S có tốc độ tối đa 105 km/h, hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt hơn so với các mẫu xe điện chỉ giới hạn ở tốc độ thấp. Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin lithium-ion NMC dung lượng 4,2 kWh.

Theo nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm WMTC. Đây là thông số đáng quan tâm đối với nhóm khách hàng sử dụng xe máy điện để đi làm, đi học hoặc di chuyển thường xuyên trong đô thị.

TVS M1-S sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau.

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế có thể thay đổi tùy theo tốc độ, tải trọng, địa hình, nhiệt độ môi trường và thói quen tăng tốc của người điều khiển.

Bộ pin của TVS M1-S được bố trí bên dưới khu vực sàn để chân. Thiết kế này giúp hạ thấp trọng tâm phương tiện, đồng thời hỗ trợ phân bổ trọng lượng giữa các khu vực trên xe.

Đối với một mẫu xe có khối lượng 150 kg, vị trí đặt pin là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cảm giác cân bằng và khả năng kiểm soát khi vận hành.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng sạc điện. TVS M1-S được trang bị bộ sạc tích hợp công suất 1,8 kW, với thời gian nạp pin từ 10% lên 80% được công bố khoảng 1 giờ 15 phút. Như vậy, người sử dụng có thể bổ sung phần lớn dung lượng pin trong khoảng 75 phút theo điều kiện sạc mà nhà sản xuất công bố.

Dù vậy, cần lưu ý đây không phải thời gian sạc từ 0% lên 100%. Thời gian sạc đầy có thể dài hơn, đặc biệt khi hệ thống quản lý pin điều chỉnh công suất ở mức dung lượng cao.

Về hệ thống treo, TVS M1-S sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe được trang bị bộ vành 14 inch ở cả hai bánh, đi kèm lốp trước kích thước 110/70 và lốp sau 120/70.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa đơn đường kính 230 mm ở cả bánh trước và bánh sau. Đáng chú ý, ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ hạn chế hiện tượng bó cứng bánh xe khi phanh mạnh.

Đây là một trong những trang bị an toàn có giá trị thực tế, đặc biệt với mẫu xe điện có khả năng đạt tốc độ tối đa trên 100 km/h.

Tuy nhiên, ABS chỉ đóng vai trò hỗ trợ và không thể thay thế việc duy trì tốc độ phù hợp, khoảng cách an toàn và thao tác phanh đúng cách.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, TVS còn trang bị cho M1-S nhiều công nghệ phục vụ nhu cầu kết nối và quản lý phương tiện. Nổi bật trong khoang điều khiển là màn hình TFT màu kích thước 7 inch, đảm nhiệm việc hiển thị các thông tin vận hành.

Màn hình có khả năng kết nối Bluetooth, Wi-Fi và LTE tích hợp, mở rộng khả năng tương tác giữa xe với những thiết bị thông minh.

Thông qua ứng dụng dành cho điện thoại Android hoặc iOS, người sử dụng có thể khai thác các tính năng kết nối và quản lý phương tiện theo cấu hình được TVS hỗ trợ.

Việc tích hợp kết nối LTE cũng tạo nền tảng cho những chức năng trực tuyến, giúp mẫu xe tiếp cận gần hơn với xu hướng phương tiện điện thông minh.

Bên cạnh đó, TVS M1-S hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng OTA. Công nghệ này cho phép nhà sản xuất triển khai một số bản cập nhật phần mềm từ xa, giảm nhu cầu phải đưa xe đến cơ sở dịch vụ đối với những thay đổi có thể thực hiện qua hệ thống điện tử.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.

TVS M1-S còn được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS

Tính năng này hỗ trợ duy trì tốc độ được thiết lập trong những điều kiện vận hành phù hợp, giúp giảm thao tác giữ tay ga liên tục khi di chuyển trên các đoạn đường dài. Tuy nhiên, người lái vẫn cần chủ động quan sát và kiểm soát phương tiện trong suốt hành trình.

TVS M1-S còn được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, giúp người sử dụng theo dõi tình trạng áp suất của bánh xe. Ngoài ra, mẫu xe có cổng sạc USB Type-A tại khu vực phía trước, hỗ trợ cung cấp điện cho các thiết bị di động tương thích.

Xe máy điện TVS M1-S sẽ có giá bao nhiêu để cạnh tranh?

Theo Người đưa tin, hiện TVS chưa công bố giá bán chính thức, thời điểm bắt đầu giao xe hoặc kế hoạch phân phối cụ thể của M1-S tại các thị trường. Đặc biệt, chưa có thông tin xác nhận mẫu xe sẽ được đưa về Việt Nam.

Vì vậy, những đánh giá về khả năng cạnh tranh giá bán của TVS M1-S với các dòng xe máy điện đang được phân phối trong nước vẫn cần chờ thông tin chính thức.

Nếu được thương mại hóa với mức giá phù hợp, đây có thể là lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện phục vụ cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những hành trình có khoảng cách dài hơn.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.







