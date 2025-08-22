Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp... khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
TPO dẫn thông báo từ Cục CSGT (Bộ Công an), để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP Hà Nội (A80), cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để gửi ô tô, xe máy, xe đạp...
Theo đó, Ban Tổ chức đã bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của lễ kỷ niệm.
Dưới đây là danh sách các địa điểm gửi xe người dân có thể tham khảo:
|
STT
|
Địa điểm
|
Loại phương tiện
|
1
|
Khu vực depot của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
|
Xe khách 30 chỗ trở lên
|
2
|
Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn
|
Ô tô con, xe máy, xe đạp
|
3
|
Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp)
|
Xe máy, xe đạp
|
4
|
Khu đất tại vị trí trung chuyến xe buýt Nhổn
|
Xe máy, xe đạp
|
5
|
Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)
|
Xe khách, ô tô con
|
6
|
Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông. Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết).
|
Ô tô con
|
7
|
Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải
|
Ô tô con, xe máy, xe đạp
|
8
|
Trong bến xe Yên Nghĩa
|
Ô tô khách, ô tô con
|
9
|
Khu depot của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
|
Ô tô khách
|
10
|
Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyễn, đường 19/5 phường Hà Đông
|
Ô tô con
|
11
|
Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
|
Ô tô con, xe máy, xe đạp
|
12
|
Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn
|
Ô tô con, xe máy, xe đạp
|
13
|
Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi
|
Xe khách
|
14
|
Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ
|
Xe khách, ô tô con
|
15
|
Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...)
|
Ô tô con
|
16
|
Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng
|
Ô tô con, xe máy, xe đạp
|
17
|
Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)
|
Ô tô con
|
18
|
Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng
|
Ô tô con
|
19
|
Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp
|
Ô tô con
|
20
|
Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung, Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung
|
Xe khách, ô tô con
Theo khuyến cáo của Cục CSGT, người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn TP Hà Nội, khu vực trung tâm TP Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 nên hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân.
Người dân nên sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện trên cao…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.
Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đạiĐời sống - 33 phút trước
GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.
Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc tiếp đón bệnh nhân cấp cứu rạng sáng 21/8. Sự việc gây bức xúc, nhất là khi nữ điều dưỡng này vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.
Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãnĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.
Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷXã hội - 19 giờ trước
Một cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.
Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tôĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.
2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khácĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng, nhưng lại thường tìm cách lợi dụng người khác để thu lợi về mình.
Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.
Theo quy định mới nhất, đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội 2025?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước, quy định diện tích theo từng loại nhà cụ thể. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biểnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.
Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượngĐời sống
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.