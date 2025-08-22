Mới nhất
Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết

Thứ sáu, 13:05 22/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp... khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

TPO dẫn thông báo từ Cục CSGT (Bộ Công an), để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP Hà Nội (A80), cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để gửi ô tô, xe máy, xe đạp...

Theo đó, Ban Tổ chức đã bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết- Ảnh 1.

Theo Cục CSGT, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để gửi ô tô, xe máy, xe đạp để xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là danh sách các địa điểm gửi xe người dân có thể tham khảo:

STT

Địa điểm

Loại phương tiện

1

Khu vực depot của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Xe khách 30 chỗ trở lên

2

Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn

Ô tô con, xe máy, xe đạp

3

Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp)

Xe máy, xe đạp

4

Khu đất tại vị trí trung chuyến xe buýt Nhổn

Xe máy, xe đạp

5

Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)

Xe khách, ô tô con

6

Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông. Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết).

Ô tô con

7

Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải

Ô tô con, xe máy, xe đạp

8

Trong bến xe Yên Nghĩa

Ô tô khách, ô tô con

9

Khu depot của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Ô tô khách

10

Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyễn, đường 19/5 phường Hà Đông

Ô tô con

11

Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Ô tô con, xe máy, xe đạp

12

Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn

Ô tô con, xe máy, xe đạp

13

Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi

Xe khách

14

Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ

Xe khách, ô tô con

15

Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...)

Ô tô con

16

Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng

Ô tô con, xe máy, xe đạp

17

Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)

Ô tô con

18

Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng

Ô tô con

19

Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp

Ô tô con

20

Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung, Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung

Xe khách, ô tô con

Theo khuyến cáo của Cục CSGT, người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn TP Hà Nội, khu vực trung tâm TP Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 nên hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân.

Người dân nên sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện trên cao…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Các tuyến xe bus giá rẻ, thuận tiện cho người dân, du khách di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành từ 22/8-5/9Các tuyến xe bus giá rẻ, thuận tiện cho người dân, du khách di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành từ 22/8-5/9

GĐXH - Trước thông tin rất nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hoặc hạn chế xe cộ, phục vụ tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào 2/9, nhiều người không khỏi lo lắng, tìm kiếm cách di chuyển đến những khu vực xem diễu binh diễu hành. Dưới đây là gợi ý về những tuyến xe bus giá rẻ, người dân có thể tham khảo.

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.

L.Vũ (th)
