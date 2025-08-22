Các tuyến xe bus giá rẻ, thuận tiện cho người dân, du khách di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành từ 22/8-5/9
GĐXH - Trước thông tin rất nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hoặc hạn chế xe cộ, phục vụ tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào 2/9, nhiều người không khỏi lo lắng, tìm kiếm cách di chuyển đến những khu vực xem diễu binh diễu hành. Dưới đây là gợi ý về những tuyến xe bus giá rẻ, người dân có thể tham khảo.
Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ( A80), diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên khoảng 100 tuyến đường (tập trung từ Vành đai 3 trở vào). Thời gian áp dụng trong nhiều khung giờ từ 21/8 đến 2/9.
Trên mạng xã hội những ngày qua, dưới những thông tin về thời gian và những tuyến đường bị cấm, hoặc hạn chế phương tiện di chuyển phục vụ trước và trong đại lễ A80, có rất nhiều bình luận của người dân bày tỏ lo lắng về việc không biết di chuyển như nào để đến các khu vực diễu binh, diễu hành trong dịp lễ 2/9 sắp tới. Cụ thể, một người có nick facebook là Lê Hương băn khoăn: "Cấm đường hết rồi thì đi bằng phương tiện nào để vào xem được nhỉ, các tuyến cấm thế này thì đi bộ xa lắm". Một người khác có nick name là Vũ Ngọc Thúy cũng bày tỏ: "Cấm xe như này, xem hợp luyện xong muốn bắt xe về nhà ở Mỹ Đình thì bắt ở đâu được các bác nhỉ?"...
Hàng trăm, nghìn lượt bình luận, tương tác trên nhiều bài viết cho thấy mức độ quan tâm rất lớn về buổi lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 2/9.
Dưới đây, chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ gợi ý một số tuyến xe bus giá rẻ, thuận tiện để du khách di chuyển đến những khu vực diễu binh, diễu hành, các bạn có thể tham khảo:
Những tuyến xe buýt đi trực tiếp qua Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: 09A, 22A, 33, BRT 01, E09, E07, E08, 86, 02, 23, 25 và 32. Người dân, du khách có thể chọn điểm xuất phát phù hợp để thuận tiện di chuyển đến trung tâm. Trong đó:
- Tuyến 09A: trạm dừng gần nhất tại đường Điện Biên Phủ, 18A Lê Hồng Phong.
- Tuyến 22A: trạm dừng tại Quán Thánh, Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu, Trần Phú, Kim Mã.
- Tuyến 33: trạm dừng tại Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú.
- BRT 01: dừng tại Bến xe Kim Mã (cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 1 km).
- Tuyến E09: trạm dừng tại Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Nguyễn Biểu, Quán Thánh.
- Tuyến 32: trạm dừng tại Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn.
Bên cạnh đó, từ ngày 12/8 đến 5/9, Hà Nội sẽ bố trí 20 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – nơi diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội. Trong đó có 2 tuyến hiện có (43 và E10) cùng 18 tuyến bổ sung.
Tổng cộng sẽ có 70 phương tiện được huy động, vận hành gần 900 lượt xe/ngày, chia theo 6 hướng: trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc và sân bay Nội Bài. Các tuyến này sẽ dừng đón trả khách tại 17 bến đầu cuối và nhiều điểm dọc tuyến.
Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn:
- Từ 12/8 đến 27/8: triển khai 6 tuyến.
- Từ 28/8 đến 5/9: vận hành thêm 14 tuyến còn lại, phục vụ cao điểm khi diễn ra các hoạt động chính của triển lãm.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, giá vé giữ nguyên theo quy định hiện hành. Phương án có thể điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham dự sự kiện A80 nên đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Các tuyến phố thuận tiện để tiếp cận khu vực Quảng trường Ba Đình gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các khu vực xung quanh Quảng trường.
