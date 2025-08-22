Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Các tuyến xe bus giá rẻ, thuận tiện cho người dân, du khách di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành từ 22/8-5/9

Thứ sáu, 10:23 22/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước thông tin rất nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hoặc hạn chế xe cộ, phục vụ tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào 2/9, nhiều người không khỏi lo lắng, tìm kiếm cách di chuyển đến những khu vực xem diễu binh diễu hành. Dưới đây là gợi ý về những tuyến xe bus giá rẻ, người dân có thể tham khảo.

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ( A80), diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên khoảng 100 tuyến đường (tập trung từ Vành đai 3 trở vào). Thời gian áp dụng trong nhiều khung giờ từ 21/8 đến 2/9.

Trên mạng xã hội những ngày qua, dưới những thông tin về thời gian và những tuyến đường bị cấm, hoặc hạn chế phương tiện di chuyển phục vụ trước và trong đại lễ A80, có rất nhiều bình luận của người dân bày tỏ lo lắng về việc không biết di chuyển như nào để đến các khu vực diễu binh, diễu hành trong dịp lễ 2/9 sắp tới. Cụ thể, một người có nick facebook là Lê Hương băn khoăn: "Cấm đường hết rồi thì đi bằng phương tiện nào để vào xem được nhỉ, các tuyến cấm thế này thì đi bộ xa lắm". Một người khác có nick name là Vũ Ngọc Thúy cũng bày tỏ: "Cấm xe như này, xem hợp luyện xong muốn bắt xe về nhà ở Mỹ Đình thì bắt ở đâu được các bác nhỉ?"...

Hàng trăm, nghìn lượt bình luận, tương tác trên nhiều bài viết cho thấy mức độ quan tâm rất lớn về buổi lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 2/9.

Dưới đây, chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ gợi ý một số tuyến  xe bus giá rẻ, thuận tiện để du khách di chuyển đến những khu vực diễu binh, diễu hành, các bạn có thể tham khảo:

Những tuyến xe buýt đi trực tiếp qua Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: 09A, 22A, 33, BRT 01, E09, E07, E08, 86, 02, 23, 25 và 32. Người dân, du khách có thể chọn điểm xuất phát phù hợp để thuận tiện di chuyển đến trung tâm. Trong đó:

- Tuyến 09A: trạm dừng gần nhất tại đường Điện Biên Phủ, 18A Lê Hồng Phong.

- Tuyến 22A: trạm dừng tại Quán Thánh, Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu, Trần Phú, Kim Mã.

- Tuyến 33: trạm dừng tại Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú.

- BRT 01: dừng tại Bến xe Kim Mã (cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 1 km).

- Tuyến E09: trạm dừng tại Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Nguyễn Biểu, Quán Thánh.

- Tuyến 32: trạm dừng tại Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn.

Bên cạnh đó, từ ngày 12/8 đến 5/9, Hà Nội sẽ bố trí 20 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – nơi diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội. Trong đó có 2 tuyến hiện có (43 và E10) cùng 18 tuyến bổ sung.

Tổng cộng sẽ có 70 phương tiện được huy động, vận hành gần 900 lượt xe/ngày, chia theo 6 hướng: trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc và sân bay Nội Bài. Các tuyến này sẽ dừng đón trả khách tại 17 bến đầu cuối và nhiều điểm dọc tuyến.

Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn:

- Từ 12/8 đến 27/8: triển khai 6 tuyến.

- Từ 28/8 đến 5/9: vận hành thêm 14 tuyến còn lại, phục vụ cao điểm khi diễn ra các hoạt động chính của triển lãm.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, giá vé giữ nguyên theo quy định hiện hành. Phương án có thể điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham dự sự kiện A80 nên đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Các tuyến phố thuận tiện để tiếp cận khu vực Quảng trường Ba Đình gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các khu vực xung quanh Quảng trường.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soátBến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể đứng tại nhiều cung đường để theo dõi đoàn diễu binh. Sau đây là một số gợi ý về lộ trình và vị trí để dễ dàng quan sát sự kiện đặc biệt này.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Cùng chuyên mục

Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Đồng thời, tăng người, tăng quầy bán vé phục vụ nhà xe và nhân dân.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 22 – 24/8/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 22 – 24/8/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn bật tăng, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn bật tăng, vàng miếng SJC ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng đứng im, vàng nhẫn bật tăng, trong khi đó, giá vàng thế giới giảm.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 22-24/8/2025: 3 ngày cuối tuần, nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 22-24/8/2025: 3 ngày cuối tuần, nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 14, iPhone 13 mới nhất giảm kỷ lục, iPhone 12, iPhone 11 sắp cháy hàng, rẻ chưa từng có

Giá iPhone 14, iPhone 13 mới nhất giảm kỷ lục, iPhone 12, iPhone 11 sắp cháy hàng, rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đang là những lựa chọn ngon bổ rẻ và khá sẵn hàng mới trong khi đó iPhone 11 và iPhone 12 cháy hàng dần trên khắp cả nước.

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ thế chân Honda Air Blade và Vario nhờ thiết kế cực thể thao, trang bị xịn xò, giá rẻ như Vision.

Xăng tăng dầu giảm trước thềm Quốc khánh 2/9

Xăng tăng dầu giảm trước thềm Quốc khánh 2/9

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Chiều 21/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu tăng giảm đan xen.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 21/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 20 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Xu hướng - 20 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, Vision

Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng thế chân loạt xe ga của Honda như Vision, LEAD và SH Mode.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SH

Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SH

Giá cả thị trường
Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Xu hướng
Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top