Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Thứ năm, 15:59 21/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Ngày 21/8, trước giờ hợp luyện, các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Nhiều người dân đã có mặt ngay từ sáng sớm, tranh thủ chụp ảnh, lựa chọn vị trí đẹp để xem đoàn diễu binh, diễu hành hợp luyện.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, ai ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến màn trình diễn hoành tráng, đầy tự hào của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Khoảng 13h chiều cùng ngày, dòng người đổ về khu vực đường Độc Lập ngày càng đông. Ai cũng háo hức chờ đợi được chứng kiến những phút giây tự hào của dân tộc.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Di chuyển từ xã Thanh Oai đến khu vực Lăng Bác từ 9h sáng, bà Bích Thủy cho biết: "Sự kiện 80 năm mới có một lần, tôi đã chuẩn bị đồ ăn thức uống, bạt, áo mưa... từ đêm qua để sáng nay đi sớm, có chỗ đẹp xem diễu binh, tận hưởng không khí đầy tự hào của đất nước".

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Rất đông người dân có mặt tại nút giao giữa phố Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Ai cũng muốn có vị trí tốt nhất để chiêm ngưỡng màn tổng duyệt, nhiều người dân đã chuẩn bị chiếu, quạt, đồ ăn thức uống và có mặt từ sớm.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Người dân háo hức chờ đợi chờ đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên.

Đến khoảng 15h chiều, dòng người đổ về ngày càng đông, mang trên mình "sắc đỏ" đầy tự hào.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 sẽ bắt đầu vào lúc 20h tối nay 21/8. Trong thời gian diễn ra các chương trình hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức, một số tuyến đường của Hà Nội sẽ bị cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế phương tiện di chuyển.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, điều chỉnh lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể đứng tại nhiều cung đường để theo dõi đoàn diễu binh. Sau đây là một số gợi ý về lộ trình và vị trí để dễ dàng quan sát sự kiện đặc biệt này.

Trung Sơn
Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng, nhưng lại thường tìm cách lợi dụng người khác để thu lợi về mình.

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.

Theo quy định mới nhất, đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội 2025?

Theo quy định mới nhất, đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội 2025?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước, quy định diện tích theo từng loại nhà cụ thể. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi dưới đây chính là minh chứng rõ rệt: càng thật thà, càng thiện lương thì vận may càng nở rộ.

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH – Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, những thanh niên khuyết tật đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. 25 gương mặt tiêu biểu vừa được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025 là minh chứng sống động rằng “giới hạn không nằm ở khiếm khuyết, mà ở niềm tin và ý chí con người”.

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù có biển cấm nhưng khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước, hiện này vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để tắm.

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo và khát vọng vươn lên là tâm điểm tại tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” ngày 20/8 ở Hà Nội. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối, mở ra hướng đi mới cho cộng đồng thanh niên khuyết tật.

