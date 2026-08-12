'Đạo diễn trăm tỷ' Victor Vũ gia nhập đường đua phim Tết

"Thám tử Kiên" của Victor Vũ cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng, sau 2 tuần ra mắt.

Victor Vũ chính thức công bố first look poster "Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim", mở màn cho hành trình tái xuất màn ảnh rộng vào dịp Tết 2027.

Sau thành công của "Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầu", đạo diễn Victor Vũ đưa vị thám tử quen thuộc trở lại bằng first look poster của "Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim". Dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết 2027, bộ phim không chỉ bắt đầu một vụ án hoàn toàn mới mà còn làm dấy lên kỳ vọng sẽ hé mở những bí mật chưa được lý giải trong phần đầu tiên.

Nhân vật chính Thám tử Kiên.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Victor Vũ cho biết: "Sau phần phim đầu tiên, điều khiến tôi và ê-kíp trăn trở không phải là làm một bộ phim lớn hơn, mà là kể một câu chuyện đủ lạ, đủ hấp dẫn để khán giả muốn tiếp tục đồng hành cùng Thám tử Kiên. Lần này, chúng tôi rất muốn đưa khán giả lên một hành trình hoàn toàn mới. Và những ai chưa xem phần một vẫn thưởng thức được một cách trọn vẹn. Thế giới của Thám Tử Kiên 2 là một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy khó lường, nơi những nhân vật thuộc nhiều tầng lớp khác nhau của xã hội Việt Nam thế kỷ XIX cùng hội tụ".

Tiếp lời nam đạo diễn, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chia sẻ: "Chúng tôi theo đuổi Thám Tử Kiên trong thời gian dài, với rất nhiều tâm huyết và trăn trở. Anh Victor không chỉ muốn kể một câu chuyện hấp dẫn, mà còn muốn tạo nên một thế giới có đời sống riêng - nơi từng bối cảnh, phục trang, màu sắc hay chi tiết mỹ thuật đều góp phần kể chuyện và làm rõ hơn tâm lý, số phận nhân vật.

Có những chi tiết khán giả chỉ nhìn thấy vài giây, nhưng phía sau là rất nhiều ngày tháng chuẩn bị. Chúng tôi hy vọng sự kỹ lưỡng ấy, dù không nói thành lời, vẫn sẽ được cảm nhận qua trải nghiệm xem phim. Và hơn hết, chúng tôi mong Thám Tử Kiên không chỉ là một bộ phim để xem trong những ngày Tết, mà là một hành trình điện ảnh đủ thú vị để khán giả bước vào, đồng hành và mang theo những cảm xúc, dư vị riêng sau khi rời khỏi rạp".

Bối cảnh của phim "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".

Ra mắt vào năm 2025, "Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầu" ghi dấu với khán giả nhờ cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố trinh thám, lịch sử và văn hóa Việt trong một tác phẩm giải trí được đầu tư chỉn chu. Thành công của bộ phim không chỉ đưa Thám tử Kiên trở thành một trong những hình tượng thám tử hiếm hoi của điện ảnh Việt được đông đảo khán giả yêu mến, mà còn mở ra một thương hiệu vũ trụ điện ảnh riêng trong sự nghiệp của Victor Vũ.

Với first look poster của "Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim", vị đạo diễn cùng ê-kíp tiếp tục gửi đến khán giả lời hẹn mới vào dịp Tết 2027, hứa hẹn mở ra một vụ án mới được kể trong không gian điện ảnh quy mô hơn, tiếp tục phát huy thế mạnh về hình ảnh và chất liệu văn hóa đã làm nên dấu ấn của "Thám Tử Kiên".

Phim "Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" dự kiến khởi chiếu dịp Tết 2027.