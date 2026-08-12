Lisa - con gái út nhà Khánh Thi thể hiện tài năng giống bố mẹ

Không hề thua kém anh trai, con gái Khánh Thi khoe tài năng gây chú ý GĐXH - Bé Anna - con gái thứ 2 của Khánh Thi khiến khán giả chú ý khi thể hiện tài năng nhảy múa và thi đấu hết mình trên sàn diễn.

Lisa là con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển. Dù mới gần 3 tuổi, cô bé đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi Khánh Thi chia sẻ đoạn clip Lisa nhảy múa.

Lisa - con gái Khánh Thi thể hiện khả năng nhảy múa. Clip: KubiAnnaLisa

Nếu Kubi và Anna nhiều lần xuất hiện với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực dancesport thì hiện tại, nhiều người cũng kỳ vọng Lisa sẽ nối bước anh chị. Cô bé chưa tròn 3 tuổi đã bộc lộ năng khiếu nhảy múa và được nhận xét là thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ.

Trước đó, trên MXH, những hình ảnh của Lisa khiến khán giả bị "đốn tim" vì quá đáng yêu và xinh xắn. Mới gần 3 tuổi, cô bé đã trở thành hot kid trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Lisa nhận được lượng tương tác lớn từ mạng xã hội. Nhiều người khẳng định, bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển còn "hot" hơn cả ba mẹ.

Thực tế, Lisa tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé 2 tuổi đã có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ. Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa đáng yêu ở phòng tập của mẹ Khánh Thi.

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Vẻ ngoài đáng yêu của cô bé chưa tròn 3 tuổi.

Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự do làm việc mình yêu thích nhất. Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

3 anh, chị, em nhà Lisa.

Đặc biệt, Lisa bộc lộ rõ năng khiếu của mình. Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Ảnh: FBNV

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển ăn ý tuyệt đối, thần thái đỉnh cao trong MV mới của ca sĩ Lệ Quyên GĐXH - Trong MV "Giá như anh là em" của ca sĩ Lệ Quyên, sự kết hợp ăn ý của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển trong những phân đoạn của MV nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.



