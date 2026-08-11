Tái xuất sau 5 năm, Hương Tràm muốn chứng minh điều gì?

Hương Tràm - Phan Mạnh Quỳnh 'úp mở' hợp tác GĐXH - Hương Tràm sau concert "Phao cứu sinh" đã ngỏ lời muốn kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh làm một dự án âm nhạc về quê hương xứ Nghệ.

Hương Tràm muốn chứng minh, cô không chỉ là ca sĩ, mà là nghệ sĩ trình diễn.

Trên sân khấu Phao cứu sinh Concert, trước 10.000 khán giả, Hương Tràm không lựa chọn cách trở lại bằng việc nhắc lại những thành công trong quá khứ. Thay vào đó, nữ ca sĩ kể câu chuyện của mình qua âm nhạc, những thay đổi trong cách trình diễn và những mối quan hệ có ý nghĩa trong hành trình 14 năm làm nghề.

Concert mang tên Phao cứu sinh, cũng là tên album được Hương Tràm phát hành cuối năm 2025, sau quãng thời gian cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ. Album đánh dấu giai đoạn mới trong âm nhạc của nữ ca sĩ, trong khi concert lần này được xây dựng như một chương tiếp theo của hành trình trở lại.

Hương Tràm: Phao cứu sinh Concert không chỉ là một đêm hát live

Hương Tràm bước lên sân khấu với lợi thế vốn có là giọng hát. Từ khi giành quán quân Giọng hát Việt năm 2012 ở tuổi 17, giọng ca nội lực đã trở thành dấu ấn gắn với cô qua nhiều ca khúc như Em gái mưa, Ngốc, Duyên mình lỡ... Năm 2019, khi sự nghiệp đang phát triển, cô quyết định tạm dừng ca hát để sang Mỹ du học và trải qua một quãng thời gian nhiều thay đổi.

Hương Tràm học được cách đối diện với những tổn thương thay vì né tránh.

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra trước concert không chỉ là Hương Tràm sẽ hát những ca khúc nào, mà còn là nữ ca sĩ sẽ nhìn lại chặng đường ấy ra sao sau những năm xa sân khấu trong nước.

Câu trả lời nằm một phần trong cách cô xây dựng chương trình. Phao cứu sinh Concert được chia thành 4 chương: "Trở về", "Đối diện", "Buông" và "Trở lại". Cấu trúc này tạo nên một đường dây xuyên suốt thay vì chỉ nối các bản hit thành một danh sách biểu diễn.

Điều đáng chú ý, Hương Tràm dành không gian cho những câu chuyện cá nhân nhưng không biến concert thành một cuộc kể lể về quá khứ. Những trải nghiệm được chuyển hóa thành âm nhạc, hình ảnh và cách dàn dựng sân khấu.

Sau thời gian sống tại Mỹ, Hương Tràm từng chia sẻ rằng, cô học được cách đối diện với những tổn thương thay vì né tránh. Album Phao cứu sinh cũng được cô xem là một cột mốc để thể hiện sự thay đổi đó.

Trong hơn 3 tiếng biểu diễn, Hương Tràm duy trì phần hát live xuyên suốt chương trình. Tuy nhiên, ở một số tiết mục, cô chủ động tiết chế phần dàn dựng để giọng hát trở thành trọng tâm.

Khi thể hiện ca khúc Set Fire to the Rain, sân khấu được thu gọn, không có vũ công. Hương Tràm đứng giữa không gian ánh sáng đỏ cam, để phần trình diễn tập trung vào giọng hát. Sự tối giản này tạo ra một đối trọng với những tiết mục có nhiều vũ công và hiệu ứng thị giác trước đó.

Hương Tràm: Cắt tóc trên sân khấu, thay lời cho một chương mới

Khoảnh khắc Hương Tràm cắt tóc trên sân khấu gây chú ý.

Sau phần trình diễn "Ta còn thuộc về nhau" và "Cánh hoa tàn", Hương Tràm xuất hiện với mái tóc dài rồi trực tiếp cắt tóc trên sân khấu. Đây không phải một thủ pháp hoàn toàn mới trong các chương trình biểu diễn nhưng được đặt trong mạch câu chuyện của Phao cứu sinh, hành động này trở thành một dấu mốc cho phần "Buông" mà nữ ca sĩ xây dựng.

Trước đó, Hương Tràm cũng bước lên sân khấu với đôi chân trần và chia sẻ với khán giả rằng, cô muốn cảm nhận những bước chân, nhịp tim và khoảnh khắc đứng trên sân khấu theo cách chân thật nhất.

Những hành động này không cần nhiều lời giải thích. Sau một quãng thời gian rời sân khấu để sống và học tập ở Mỹ, việc Hương Tràm trở lại biểu diễn tại Hà Nội, trong một concert có quy mô lớn, tự thân đã là một phần câu chuyện.

Nếu trước đây cô được biết đến nhiều với hình ảnh một giọng ca trẻ giàu năng lượng và thường gắn với những bản ballad thì trong lần trở lại này, Hương Tràm dành nhiều không gian hơn cho việc kể lại hành trình cá nhân và những thay đổi trong suy nghĩ.

Hương Tràm đưa xứ Nghệ lên sân khấu

Hương Tràm đưa vào sân khấu những hình ảnh gắn với Nghệ An như: Sông Lam, hoa sen, cá gỗ, các địa danh và hình ảnh áo bóng đá Sông Lam Nghệ An. Những chất liệu này cũng nối tiếp hướng đi mà nữ ca sĩ đã thể hiện trong MV Gái Nghệ, sản phẩm kết hợp chất liệu dân ca ví, giặm với âm nhạc đương đại.

NSND Tiến Dũng và Hương Tràm kết hợp trong ca khúc Gái Nghệ.

Đáng chú ý, NSND Tiến Dũng (bố của Hương Tràm) xuất hiện trên sân khấu cùng con gái. Trước đó, hai bố con từng kết hợp trong MV Gái Nghệ, đánh dấu lần đầu NSND Tiến Dũng trực tiếp tham gia một sản phẩm âm nhạc của con.

Trong concert, sự xuất hiện của người bố đưa câu chuyện từ hành trình cá nhân của Hương Tràm trở về với gia đình, quê hương.

Đây cũng là điểm nối với những gì nữ ca sĩ từng chia sẻ khi ra mắt album Phao cứu sinh: Sau những năm tháng biến động, cô muốn sống chậm hơn, dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và cha mẹ.

Hương Tràm và cuộc gặp với Thu Minh sau 14 năm

Nếu sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng đưa Hương Tràm trở về với gia đình thì màn xuất hiện của Thu Minh lại gợi nhắc một chương khác trong sự nghiệp của cô. Thu Minh là huấn luyện viên của Hương Tràm tại Giọng hát Việt 2012, cuộc thi giúp nữ ca sĩ bước vào con đường chuyên nghiệp. Sau nhiều năm, mối quan hệ giữa hai cô trò từng xuất hiện những thông tin khác nhau trên truyền thông nhưng cả hai ít có dịp cùng đứng trên một sân khấu lớn.

Thu Minh là món quà bất ngờ Hương Tràm dành tặng cho khán giả trong concert Phao Cứu Sinh.

Thu Minh xuất hiện với tư cách khách mời của Phao cứu sinh Concert. Trên sân khấu, cô nhắc lại chặng đường 14 năm kể từ năm 2012 và cho rằng, những vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống đều trở thành hành trang để mỗi người trưởng thành hơn.

Cuộc gặp này vì thế không chỉ có ý nghĩa về mặt biểu diễn. Nó khép lại một khoảng thời gian dài giữa hai thế hệ nghệ sĩ từng có mối quan hệ thầy trò tại Giọng hát Việt.

Thay vì dành phần lớn thời lượng để giải thích những chuyện đã qua, Hương Tràm lựa chọn đưa Thu Minh vào chính concert của mình. Một tiết mục chung vì thế trở thành cách để hai người nhìn lại chặng đường cũ trong một hoàn cảnh mới.

Mới đây, Hương Tràm đã có những giãi bày, có những giấc mơ ta đi qua rất nhiều năm mới gặp được ở một khoảnh khắc. Và có những khoảnh khắc, chỉ cần xảy ra một lần thôi, cũng đủ khiến những năm tháng chờ đợi trở nên thật xứng đáng. Concert Phao Cứu Sinh, là một đêm như thế.

"Được đứng cạnh chị Thu Minh trên sân khấu Phao Cứu Sinh Concert là một niềm hạnh phúc mà Tràm biết mình sẽ còn nhớ rất lâu. Chị vẫn vậy, rực rỡ, bản lĩnh và đầy năng lượng. Mỗi lần đứng cạnh chị, Tràm luôn có cảm giác mình được tiếp thêm một điều gì đó rất khó gọi tên: một chút can đảm, một chút bình tâm, và rất nhiều yêu thương", Hương Tràm chia sẻ.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Từ Giọng hát Việt đến hôm nay, Tràm đã đi qua không ít những đoạn đường. Có những ngày mình hát rất hay, cũng có những ngày mình phải học cách đứng dậy sau những lần chưa hát được như mình mong muốn. Nhưng thật may, trên hành trình ấy, Tràm chưa bao giờ thực sự thấy mình đơn độc.

Bởi, mỗi khi Tràm cần, chị vẫn ở đó. Một tin nhắn luôn được trả lời, một lời động viên đúng lúc, hay chỉ đơn giản là cách chị gọi "baby của chị", những điều tưởng như rất nhỏ, nhưng với Tràm lại ở lại rất lâu".

Không cần bất cứ một lời giải thích, hành động của Hương Tràm và Thu Minh đã chứng minh tất cả.

Với Hương Tràm, điều đẹp nhất của đêm concert Phao Cứu Sinh không chỉ là được đứng chung sân khấu với người Tràm luôn ngưỡng mộ. "Mà là sau rất nhiều năm, Tràm vẫn may mắn được nhận một tình yêu thương vừa đủ gần để chở che, vừa đủ lớn để mình luôn kính trọng, từ một người chị, một người thầy, và một diva mà Tràm luôn tự hào khi được gọi tiếng: Chị của em.

Cảm ơn chị vì đã có mặt trong một cột mốc mà Tràm đã mơ rất lâu mới có được" – nữ giọng ca Em gái mưa bày tỏ.

Sau cùng, Hương Tràm đang chứng minh điều gì?

Nếu đặt câu hỏi Phao cứu sinh Concert được tổ chức để Hương Tràm chứng minh điều gì, câu trả lời có lẽ không nằm ở việc cô còn giữ được bao nhiêu thành công của quá khứ.

Cô từng có vị trí đáng kể trên thị trường âm nhạc trước khi sang Mỹ. Sau nhiều năm, việc trở lại và tổ chức một concert quy mô lớn tại Hà Nội cho thấy nữ ca sĩ vẫn có một lượng khán giả đủ lớn để chờ đợi và đồng hành. Nhưng bản thân concert không được xây dựng hoàn toàn dựa trên những ký ức đó.

Hương Tràm buông bỏ quá khứ, bắt đầu hành trình tái sinh.

Hương Tràm đưa vào chương trình những bài hát cũ nhưng đồng thời giới thiệu một hình ảnh khác của mình qua album mới, các chất liệu âm nhạc mới và câu chuyện về những năm tháng đã trải qua. Phao cứu sinh vì thế giống một điểm nối giữa Hương Tràm của thời Em gái mưa và Hương Tràm ở tuổi 31.

14 năm sau ngày bước lên sân khấu Giọng hát Việt, cô không còn là cô gái 17 tuổi đứng trước hàng triệu khán giả để chứng minh khả năng ca hát. Những gì diễn ra tại concert cá nhân cho thấy một Hương Tràm đang quan tâm nhiều hơn đến việc mình muốn kể câu chuyện gì, muốn đứng trên sân khấu như thế nào và những giá trị nào muốn giữ lại.

Từ đôi chân trần, mái tóc được cắt trên sân khấu, cuộc gặp với người cha đến màn tái ngộ Thu Minh, concert được xây dựng bằng những chi tiết gắn với hành trình riêng của Hương Tràm.

Vì thế, nếu cần một câu trả lời cho câu hỏi "để chứng minh điều gì?", có lẽ điều rõ nhất không phải là Hương Tràm vẫn có thể hát, mà là sau những năm tháng rời đi và trở lại, cô đã có một câu chuyện khác để kể về chính mình.