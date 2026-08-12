Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Ngô Hà Anh đến từ Thái Nguyên là một trong những người đẹp vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cho biết rất ngưỡng mộ H'Hen Niê và đặt quyết tâm tại cuộc thi nhan sắc năm nay.

Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Phạm Thị Phương đến từ Ninh Bình xúc động khi được xướng tên vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô đang gấp rút chuẩn bị tập luyện cho hành trình mới.

Mới đây, hơn 50 thí sinh đã hội ngộ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các cô gái sẽ được tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình.

Ngô Hà Anh sinh năm 2008 đến từ Thái Nguyên là một trong những thí sinh được mẹ trực tiếp đưa tới nhà chung để chuẩn bị hành trình mới. Chia sẻ với BTC cuộc thi, mẹ của Ngô Hà Anh bày tỏ tâm trạng vừa vui vừa lo, bởi cô gái mới 18 tuổi non nớt, ít va chạm và lớn lên trong môi trường bình dị ở vùng núi, chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

 Ngô Hà Anh (Thái Nguyên) ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT dành phần lớn thời gian luyện catwalk, rèn phong thái và kỹ năng trình diễn để dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Về phía Ngô Hà Anh, cô tiết lộ quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt nguồn từ việc thường được người thân gọi vui là "hoa hậu", chính những lời động viên ấy giúp cô có thêm tự tin để ghi danh tại cuộc thi năm nay. "Sự ủng hộ của gia đình, bạn bè là động lực giúp tôi tự tin ở hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Tôi mong muốn được trải nghiệm và học hỏi từ các thí sinh khác trong cuộc thi", cô nói.

Hà Anh cũng cho rằng có thể ngoại hình là một trong những yếu tố giúp cô tạo dấu ấn với ban giám khảo. Trong phần nhân trắc học, cô được các bác sĩ chuyên gia nhận xét có gương mặt hài hòa và phúc hậu. Cô gái 18 tuổi cho hay bản thân còn nhiều thiếu sót. Ở phòng phỏng vấn kín, Hà Anh khá căng thẳng, chưa có nhiều kinh nghiệm nên câu trả lời đôi lúc còn va vấp.

Trong số những người đẹp Việt Nam, H'Hen Niê là người để lại cho cô ấn tượng đặc biệt. Người đẹp quê Thái Nguyên cho biết câu chuyện của đàn chị Đắk Lắk truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhiều cô gái theo đuổi ước mơ.

Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Ngô Hà Anh là một trong nhiều thí sinh được mẹ trực tiếp đưa tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 hôm 10/8.

Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Ngô Hà Anh cho biết ngưỡng mộ Hoa hậu H'Hen Niê và câu chuyện truyền cảm hứng của đàn chị.

Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.
Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.
Nữ sinh quê Thái Nguyên thần tượng H'Hen Niê, đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Cô mong muốn được trải nghiệm và học hỏi từ các thí sinh khác trong cuộc thi nhan sắc 

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