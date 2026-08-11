Tình trạng của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây và nuôi 2 con

Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hôn Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.

Mới đây, Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh với trang phục voan xanh điệu đà, gợi cảm. Dưới bài đăng nhiều người dành lời khen cho nữ diễn viên về sắc vóc và thần thái: "Phương mập lên một chút nhìn baby, đẹp hơn trước đây nhiều"; "Cô ấy rạng rỡ hơn trước rất nhiều"; "Thật khó tin đây là sắc vóc bà mẹ 2 con, nhan sắc cứ ngày càng trẻ đẹp"; "Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai, nhìn Lan Phương là rõ"...

Tuy nhiên, theo bà mẹ 2 con tiết lộ, cô từng có thời gian stress liên tục, ăn uống ít kèm theo tập gym nhiều khiến tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ còn 16%, mặt mũi trở nên hốc hác.

Thời điểm này khiến nữ diễn viên đắn đo, trăn trở xem cần ăn uống nhiều để tăng cân, mặt mũi đầy đặn lên hay để mặt hốc hác nhưng cơ thể gọn gàng để mặc đồ cho đẹp? Nhưng ngay sau đó, Lan Phương đi quay phim ở miền Nam giúp tâm trạng phấn chấn, ăn uống ngon miệng nên tăng khoảng 3 kg, gương mặt bụ bẫm.

Lan Phương cho biết, từng có thời gian stress liên tục, ăn uống ít kèm theo tập gym nhiều khiến tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ còn 16%, mặt mũi trở nên hốc hác.

"Nguyên một tháng đi quay, hơn một nửa thời gian là quay xuyên đêm, tâm trạng lại vui nên việc ăn đêm, uống cafe sữa, ăn trái cây liên tục, đoàn phim có gì cũng ăn. Sáng thì ngủ không được nhiều vì các con bên cạnh. Trao đổi chất chắc cũng kém đi. Thế là kết quả mặt bụ bẫm lên hẳn và cơ thể thì giờ lại cần chăm chỉ đi tập gym lại", Lan Phương chia sẻ.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn hạnh phúc khi trở lại cuộc sống độc thân, tự do là chính mình. "Khi cuộc sống thay đổi, tôi dần tìm lại được chính mình. Tôi mở lòng, chia sẻ, gắn kết với mọi người và cảm nhận nguồn năng lượng bình yên ngày một rõ hơn", Lan Phương thổ lộ.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" (2004). Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Dù tăng khoảng 3 kg, Lan Phương cho biết cô hiện rất hạnh phúc khi trở lại cuộc sống độc thân, tự do là chính mình.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả động viên Lan Phương đừng kiêng ăn, hãy giữ trạng thái như hiện tại vì trông cô trẻ trung, sức sống hơn hẳn thời gian trước.

Hồi cuối tháng 6, Lan Phương đưa hai con Lina và Mia vào TP.HCM để dự sự kiện và mong muốn cho các con mùa hè thật đáng nhớ khi cùng mẹ đi công tác. Theo nữ diễn viên, 2 con gần đây vui vẻ, hoạt bát hơn vì cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực của cô sau khi kết thúc quãng thời gian căng thẳng vì vụ ly hôn kéo dài. Cô cũng muốn giữ cho con cuộc sống ổn định để các bé không bị ảnh hưởng bởi chuyện chia tay của bố mẹ.

Sau phiên tòa phúc thẩm hôm 6/5, hai bé Lina Linh và Mia Mai được giao cho Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng trong khi chồng cũ cô - David Duffy có quyền thăm nom và nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng.