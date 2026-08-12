Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh và cháu nội 3 tuổi gây chú ý trong ngày đặc biệt

Theo Lê Âu Ngân Anh, trong công việc, Tô Ny luôn có tâm thế người dẫn đường - bước lên phía trước khi gặp việc khó, cố giữ mọi thứ ổn thỏa để những người đồng hành cảm thấy yên tâm. Còn lúc về nhà, anh lại "xàm xí" hết cỡ, bày trò chơi và dạy TiNo trên chặng đường con khám phá ngôn ngữ, cảm xúc và thế giới quan. Bởi vậy, nàng hậu gọi "nửa kia" là người mà cô "vừa thương, biết ơn, vừa thật lòng nể".