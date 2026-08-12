Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh và cháu nội 3 tuổi gây chú ý trong ngày đặc biệt

Thứ tư, 14:53 12/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lê Âu Ngân Anh cùng con trai 3 tuổi ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu nhân dịp sinh nhật ông xã - MC Tô Ny. Trong buổi tiệc, diện mạo bố mẹ chồng nàng hậu cũng gây chú ý.

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 1.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai TiNo, đúng ngày sinh nhật ông xã - MC Phan Tô Ny. "Chúc mừng sinh nhật chồng - người bảo bọc hai cục vàng mami và TiNo", nàng hậu nhắn gửi bạn đời.

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 2.

Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết luôn nể ông xã ở cách anh nghiêm túc, có trách nhiệm với từng vai trò đảm nhận. 

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 3.

Theo Lê Âu Ngân Anh, trong công việc, Tô Ny luôn có tâm thế người dẫn đường - bước lên phía trước khi gặp việc khó, cố giữ mọi thứ ổn thỏa để những người đồng hành cảm thấy yên tâm. Còn lúc về nhà, anh lại "xàm xí" hết cỡ, bày trò chơi và dạy TiNo trên chặng đường con khám phá ngôn ngữ, cảm xúc và thế giới quan. Bởi vậy, nàng hậu gọi "nửa kia" là người mà cô "vừa thương, biết ơn, vừa thật lòng nể".

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 4.
Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 5.

Lê Âu Ngân Anh cũng hạnh phúc tiết lộ quý tử 3 tuổi đã đủ lớn để ríu rít, nhớ được ngày sinh của ba, tự tin hát "Happy Birthday" và biết theo phe ba để trêu mẹ.

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 6.
Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 7.
Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 8.

Sau khi con trai ra đời, Tô Ny chia sẻ việc chăm bé cùng vợ, khiến Ngân Anh thêm trân trọng nửa kia. Anh thành thạo bế con, cho uống sữa, thay tã. Nhờ có chồng tâm lý, đỡ đần nhiều việc, nhan sắc 31 tuổi không bị stress và cả hai càng thêm quấn quýt, mặn nồng.

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, nét trẻ trung của bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng gây chú ý. Cả hai đều rất phúc hậu và sang trọng. 

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 10.

Lê Âu Ngân Anh từng cho biết bố mẹ chồng rất chu đáo, tâm lý, sẵn lòng hỗ trợ chăm cháu nội TiNo để cô yên tâm học tiếp lên tiến sĩ. "Bố chồng tôi là người có tư tưởng hiện đại, cấp tiến. Ông thường dạy TiNo học và cùng mẹ chồng đỡ đần chúng tôi rất nhiều việc. Nhờ được ông bà chăm chút, bé TiNo ngoan ngoãn, tỏ ra chững chạc, độc lập từ nhỏ. Con rất tình cảm, hiểu chuyện, mê vận động", người đẹp 9X từng cho hay.

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 11.

Bố mẹ đẻ của Lê Âu Ngân Anh (bên trái) chụp ảnh chung với ông bà thông gia trong bữa tiệc sinh nhật gia đình trước đó vài ngày. 

 

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