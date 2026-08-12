Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh và cháu nội 3 tuổi gây chú ý trong ngày đặc biệt
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh cùng con trai 3 tuổi ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu nhân dịp sinh nhật ông xã - MC Tô Ny. Trong buổi tiệc, diện mạo bố mẹ chồng nàng hậu cũng gây chú ý.
Lê Âu Ngân Anh cũng hạnh phúc tiết lộ quý tử 3 tuổi đã đủ lớn để ríu rít, nhớ được ngày sinh của ba, tự tin hát "Happy Birthday" và biết theo phe ba để trêu mẹ.
Sau khi con trai ra đời, Tô Ny chia sẻ việc chăm bé cùng vợ, khiến Ngân Anh thêm trân trọng nửa kia. Anh thành thạo bế con, cho uống sữa, thay tã. Nhờ có chồng tâm lý, đỡ đần nhiều việc, nhan sắc 31 tuổi không bị stress và cả hai càng thêm quấn quýt, mặn nồng.
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