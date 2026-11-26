Phản ứng của Việt Anh khi được Quỳnh Nga gọi là 'bạch mã hoàng tử' GĐXH - NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga khiến fans thích thú với màn thả thính ngọt ngào trong lần xuất hiện chung mới đây.

Ngày 1/12/2026, Giải Pickleball Passion Cup 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động bên lề Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Việt Anh - Quỳnh Nga cùng nhau tranh tài pickleball.

Với chủ đề “Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối”, giải đấu được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, tranh tài dành cho nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích pickleball. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng tăng cường sự gắn kết giữa điện ảnh và thể thao, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống năng động, tích cực, đồng thời mở rộng các hoạt động kết nối trong cộng đồng văn hóa, nghệ thuật.

Pickleball Passion Cup 2026 quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả như Á hậu Huyền My, NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga, Trương Thế Vinh, Trung Ruồi, Minh Luân, Chí Nhân, Văn Anh, Tô Minh Thắng, Trang Emma, Hà Hương… Bên cạnh dàn diễn viên, các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như Hoàng Bách, Pha Lê, Trung Quân Idol và Ti Ti (HKT) cũng tham gia, góp phần tạo nên không khí giao lưu đa dạng tại giải đấu.

Giải có sự tham gia có diễn viên Hà Hương.

Đáng chú ý, NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục tham gia giải sau mùa thi đấu trước, song năm nay cả hai sẽ không còn chung cặp. Chia sẻ về quyết định này, nam diễn viên hài hước cho biết anh phải “cõng Quỳnh Nga nặng quá” nên đề xuất Ban tổ chức ghép đôi ngẫu nhiên trong mùa giải mới. Theo Việt Anh, việc thay đổi đối tác cũng là cách tăng cơ hội cạnh tranh, và Quỳnh Nga đồng tình với lựa chọn này.

Trên màn ảnh, NSƯT Việt Anh ghi dấu ấn qua các bộ phim Người phán xử, Sinh tử… Trong khi đó, Quỳnh Nga được khán giả biết đến qua Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con cùng nhiều dự án truyền hình khác. Sự góp mặt của các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu trong không khí cởi mở, thân thiện.

Á hậu Huyền My cũng góp mặt.

Theo Ban tổ chức, Pickleball Passion Cup 2026 có 4 nhóm nội dung thi đấu, gồm nhóm nghệ sĩ, diễn viên và nhà làm phim; nhóm đoàn viên thanh niên và khách mời; nhóm đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cùng nội dung đồng đội thương hiệu. Các nội dung được xây dựng nhằm mở rộng cơ hội tham gia, giao lưu và thúc đẩy tinh thần đồng đội giữa các nhóm đối tượng.

Là hoạt động nằm trong khuôn khổ HANIFF VIII, Pickleball Passion Cup 2026 góp phần mở rộng các hoạt động bên lề Liên hoan Phim, kết nối điện ảnh với đời sống cộng đồng thông qua thể thao. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể chất, giao lưu dành cho nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam năng động, hiện đại, thân thiện tới bạn bè trong nước và quốc tế.