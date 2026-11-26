Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Xóm nhỏ", sóng gió lại ập đến với Trâm khi Duyên tiếp tục tìm cách gây bất lợi cho cô trước mặt lãnh đạo công ty. Trong cuộc trao đổi với Duyên, sếp Hòa tỏ ra lo ngại về dự án lớn sắp tới và bàn tính phương án gạt Trâm ra khỏi công việc một cách khéo léo.

Duyên đã kể cho sếp Hòa nghe về vụ lùm xùm ảnh nhạy cảm trên mạng của Trâm trước đây, khiến sếp Hòa khó chịu vì giữ Trâm cũng không được, đuổi cũng không xong. Duyên khuyên sếp cứ giữ lại nhưng không giao việc, chán sẽ tự bỏ.

Duyên tìm cách kể xấu về Trâm trước mặt sếp Hòa. Ảnh VFC

Duyên còn nhanh chóng "phụ họa" thêm để đẩy Trâm vào thế bất lợi, đồng thời gợi ý sếp Hòa lựa chọn gương mặt khác thay thế: “Em biết nên em mới nói cho chị để chị cân nhắc. Còn việc lựa chọn ai đây là do chị quyết định, bên mình nhiều người mà”.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, sếp Hòa cũng dò hỏi Duyên về năng lực và tư cách của Phong sau hàng loạt sự cố nhân sự tại công ty. Trước câu hỏi của cấp trên, Duyên nhận xét Phong là người có tay nghề và tính tình hòa đồng, được đồng nghiệp quý mến. Tuy nhiên, sếp Hòa vẫn tỏ ra thận trọng khi nhấn mạnh sẽ phải rà soát lại khâu tuyển dụng nếu tiếp tục phát sinh vấn đề.

Trâm bắt đầu có những suy nghĩ cho rằng mình đang can thiệp quá đà vào chuyện tình cảm của bố. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau những lời khuyên từ bà Phẩm, Trâm bắt đầu nhìn nhận lại suy nghĩ của bản thân về chuyện tình cảm của bố. Trò chuyện cùng bé Sườn, Trâm không giấu được sự trăn trở: “Có phải chị ích kỷ lắm không? Bố chị yêu thương chị nhiều như thế, thế mà khi bố có người yêu thương, chị lại ngăn cản”.

Bé Sườn hồn nhiên chia sẻ góc nhìn của mình: “Em không hiểu, nhưng mà có người quan tâm cũng tốt mà chị. Em đi lang thang một mình, sau đó em gặp được chị thì em vui lắm. Cũng giống như bác Đô, bác có người quan tâm thì bác sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn”.

Lời động viên của bé Sườn đã tiếp thêm động lực giúp Trâm quyết định thay đổi cách ứng xử để quan tâm và nghĩ cho hạnh phúc của bố nhiều hơn.

Trâm tổ chức cuộc hẹn để làm rõ chuyện tình cảm giữa bố và bà Phẩm. Ảnh VFC

Trâm đã chủ động mời bố và bà Phẩm tới cuộc hẹn nói chuyện. Cả ông Đô và bà Phẩm cùng xuất hiện nên tỏ ra ngỡ ngàng, lúng túng vì sợ Trâm đã phát hiện ra mối quan hệ tình cảm. Dù có phần bối rối, ông Đô vẫn giữ thói quen quan tâm tinh tế khi gọi sẵn đồ uống đúng sở thích của bà Phẩm là cam vắt không đường, khiến Trâm cũng phải mỉm cười nhận xét: “Bố hiểu rõ sở thích của cô Phẩm nhở!”.

Ngay sau đó, Trâm đi thẳng vào vấn đề khiến cả hai hồi hộp chờ đợi: “Con hẹn bố với cô ra đây là vì đã biết chuyện của hai người rồi”.

Tập 24 phim "Xóm nhỏ" phát sóng lúc 21h ngày 26/11 trên VTV1.

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