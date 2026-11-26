'Soái ca' Phú cùng thuộc hạ gây sức ép đòi quyền nuôi con của Tâm
GĐXH - Sau khi chuyện đã có vợ bị bại lộ, Phú đã tìm về gặp Tâm nhằm gây sức ép để giành quyền nuôi con.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Phú bất ngờ xuất hiện, yêu cầu được quyền nuôi con sau khi Tâm sinh. Trước sự phản đối quyết liệt của Tâm, người đàn ông này tiếp tục gây sức ép và nhắc tới khả năng nhờ luật sư can thiệp.
Thái độ của Phú khiến những người có mặt không thể đứng ngoài cuộc. Bình cùng mọi người lên tiếng bảo vệ Tâm, cho rằng Phú không thể tùy ý xuất hiện rồi đưa ra yêu cầu liên quan đến đứa trẻ. Cuộc tranh cãi báo hiệu mối quan hệ giữa Tâm và Phú có thể bước vào một giai đoạn phức tạp hơn khi quyền nuôi con được đặt ra.
Trong khi đó, Đào có cuộc trò chuyện thẳng thắn với ông Đức về công việc và mối quan hệ giữa cả hai. Cô không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ đã giữ trong lòng, đồng thời cho rằng ông Đức luôn đề cao thành tích.
Trước lời chất vấn của Đào, ông Đức thừa nhận đôi lúc bản thân cứng nhắc nhưng vẫn bảo vệ quan điểm về tính kỷ luật trên sân cỏ.
Trong khi những khúc mắc ngoài sân cỏ chưa được giải quyết, các thành viên đội bóng làng Xuân vẫn tiếp tục tập luyện. Họ nhắc nhau duy trì sự tập trung, phản ứng nhanh và đề cao tinh thần đồng đội. Cuộc gặp sắp tới với làng Trung vì thế không chỉ là một trận đấu mà còn có thể trở thành nơi những mâu thuẫn và cảm xúc bị dồn nén được đẩy lên cao trào.
Ở diễn biến khác trong tập phim, tại bệnh viện, bà Nghĩa vô tình xem được nội dung về con gái đang lan truyền trên mạng và bà đã bị sốc nặng.
Tập 24 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng lúc 20h ngày 26/11 trên VTV3.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo