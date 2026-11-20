Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 phim "Xóm nhỏ", mối quan hệ giữa ông Đô và bà Phẩm ngày càng thân thiết. Trong lúc ông Đô đang đấm lưng cho bà Phẩm ở công viên, ông bày tỏ mong muốn giá như lúc nào cả hai cũng được chăm sóc cho nhau như vậy. Bà Phẩm thừa nhận mình cũng thích điều đó nhưng vẫn còn rất ngại Trâm.

Thế nhưng, ông Đô liền gạt đi, cho rằng Trâm là con cháu trong nhà thì bảo ban chắc chắn sẽ nghe lời. Bà Phẩm gợi ý hôm nào hai người nên rủ Trâm đi uống cà phê để cả ba cùng ngồi nói chuyện thẳng thắn. Ông Đô vui vẻ nhận lời thu xếp và tự tin rằng con gái cũng sẽ tán thành chuyện tình cảm của bố.

Ông Đô và bà Phẩm ngày càng thân thiết và bày tỏ mong muốn được chăm sóc nhau mỗi ngày. Ảnh VFC

Đúng lúc đó, khi đang đi dạo cùng Trâm, Phong bất ngờ phát hiện ra ông Đô và bà Phẩm đang có hành động thân thiết nên tìm cách đánh lạc hướng, rủ Trâm rẽ sang hướng khác. Thấy Trâm không đồng ý, Phong tiếp tục viện cớ. Hành động này làm Trâm nghi ngờ Phong đang che giấu điều gì, cô nhất quyết đòi xem điều gì đang xảy ra khiến Phong phải ngăn cản như vậy.

Đúng lúc giằng co, Phong bất ngờ giữ lấy Trâm và trao cho cô một nụ hôn ngay tại công viên.

Phong bất ngờ "khóa môi" Trâm tại công viên. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, đang ngủ say ở phòng thì Trâm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng người đến tìm mình là Phong, Trâm vui mừng chỉnh trang lại đầu tóc, soi gương rồi ra mở cửa.

Tuy nhiên, người đứng trước cửa lại là Duyên khiến Trâm vô cùng sững sờ. Duyên nhẹ nhàng hỏi xin phép được vào trong nhà nói chuyện, còn Trâm thì ngơ ngác trước sự đường đột này.

Duyên bất ngờ xuất hiện và muốn được nói chuyện riêng với Trâm. Ảnh VFC

Tập 21 phim "Xóm nhỏ" phát sóng vào 21h ngày 20/11 trên VTV1.

Duyên níu kéo Phong bất thành, âm thầm giở chiêu trò khiến Trâm bị hủy show GĐXH - Không thể níu kéo Phong quay lại nên Duyên đã âm thầm tác động sau lưng khiến Trâm mất hợp đồng chụp ảnh.