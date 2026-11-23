Toản cùng các con bất ngờ rời khỏi nhà Hạnh
GĐXH - Hai gia đình đang dần thân thiết, hòa thuận khi sống chung nhà, nhưng bố con Toản đã quyết định chuyển đi.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Căn nhà không mái che", phát hiện bố "say nắng" cô Hạnh, để chấm dứt tình cảm mới nảy nở này của bố, Triết thúc giục bố chuyển nhà tới chỗ trọ mới. Điều này khiến bé Khang rất buồn, bởi mấy anh chị em bắt đầu thân thiết, hòa thuận và vui vẻ sống cùng nhà với nhau.
Thấy Khang buồn, Hùng sang nhà chơi đã chỉ ra cho chị em Khang một cách, đó là bảo mẹ Hạnh lấy chú Toản. Suy nghĩ này của Hùng bị Thơ cho rằng là "điên rồ". Hùng phân tích, sau này Thơ lên thành phố học đại học, cũng không nên để mẹ lủi thủi một mình mãi như vậy.
Trong khi Hùng và Thơ vừa tranh luận vừa trêu đùa chí chóe, Sơn cảm thấy không vui nên nhắc nhở Hùng bớt "động tay động chân" với Thơ.
Trước khi chuyển đi, Toản cảm ơn mẹ con Thơ, vì trong thời gian ở đây, ba bố con đã phiền hà mẹ con Hạnh. Anh cũng chúc chị em Thơ - Khang ngoan ngoãn, học giỏi. Đặc biệt, anh chúc Hạnh nay mai tìm được chỗ dựa vững vàng. Hạnh thể hiện rõ sự tiếc nuối nhưng cô vẫn gửi lời chúc Toản bình an, sớm trả hết nợ để lo cho các cháu.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Quy "buôn dưa" với các bà ở chợ rằng nếu Toản - Hạnh nếu chưa ngủ với nhau thì bà đi đầu xuống đất. Đúng lúc Toản đi qua, anh thẳng thắn dằn mặt: "Cứ bịa đặt, nói cho sướng mồm, tôi cho bà biết đi đầu xuống đất như thế nào", khiến bà Quy sợ xanh mặt.
Tập 19 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 23/11 trên VTV3.
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