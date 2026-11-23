Nguyễn Đỗ Khánh An giành quán quân Sao Mai 2026 GĐXH - Nguyễn Đỗ Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất đã xuất sắc giành giải quán quân Sao Mai 2026.





Trước đó, việc Kim Jea Bin dừng bước ở liveshow 3 (Top 12) khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi trong 3 đêm thi, giọng ca mang hai dòng máu Việt - Hàn đã mang tới sân khấu nguồn năng lượng tươi mới và cho thấy sự tiềm năng. "Rất tiếc vì không thể tiếp tục chứng kiến những màn biểu diễn đầy năng lượng của Kim Jea Bin trong các liveshow sau của Sao Mai 2026. Bạn ấy quá trẻ trung và nhiều tiềm năng. Nếu chọn bài phù hợp, có lẽ bạn ấy đã đi xa hơn", Vy Uyên - sinh viên ĐH KHXH&NV Hà Nội chia sẻ.

Tại Liveshow 1, NSƯT Quang Hào nhận xét Kim Jea Bin đẹp trai, phong độ và hút sân khấu. NSND Tấn Minh cũng bày tỏ cảm tình dành cho Kim Jea Bin bởi giọng ca giàu năng lượng, mang hơi thở thời đại. Ở Liveshow 2, diva Mỹ Linh nhận xét Kim Jea Bin rất dũng cảm khi chọn ca khúc "Chiếc lá vô tình" vì đây là bài hát khó. Giọng ca sinh năm 2008 còn gây chú ý với khả năng chơi nhạc cụ bên cạnh khoe giọng hát. Trong 3 liveshow, Kim Jea Bin nhận lời khen từ nhạc sĩ An Hiếu. Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu khẳng định trên sóng truyền hình trực tiếp rằng: "Tương lai của em sẽ là một ngôi sao, chắc chắn rồi, một ngôi sao của đại chúng, của thị trường". Anh nhắn nhủ: "Hãy hát bằng những gì em có thế mạnh".

Vẻ ngoài điển trai của Kim Jea Bin.

Sau khi dừng bước ở Sao Mai 2026, Kim Jea Bin có bài viết dài chia sẻ về hành trình tại cuộc thi: "Dù vẫn còn một chút tiếc nuối vì chưa thể đi xa hơn nhưng nhìn lại chặng đường vừa qua, Bin nhận ra mình đã nhận được nhiều hơn những gì có thể đong đếm bằng một thứ hạng. Đó là những bài học, những trải nghiệm, những tình cảm chân thành và một gia đình mới mà Bin sẽ luôn trân trọng".

Nam ca sĩ cho biết với một người trẻ luôn khao khát được đứng trên sân khấu và kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, mỗi lần ánh đèn bật sáng, mỗi khoảnh khắc được cất tiếng hát đều là một kỷ niệm đáng quý. "Top 12 có thể là điểm dừng của Bin tại Sao Mai 2026 nhưng chắc chắn không phải điểm dừng của Bin trên con đường âm nhạc. Bin sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, hoàn thiện bản thân và nghiêm túc với con đường mình đã chọn", Kim Jea Bin nói.

Khép lại hành trình tại Top 12 Sao Mai, Kim Jea Bin cho biết bản thân học được rất nhiều điều: "Bài học lớn nhất có lẽ là phong cách làm việc chuyên nghiệp từ ban nhạc cũng như ê-kíp sản xuất. Tuần nào cũng đầy áp lực và đòi hỏi từng thí sinh phải 'chiến đấu' hết mình, qua đó rèn luyện cho tôi sự bền bỉ. Bên cạnh đó, các buổi workshop cùng sự chỉ bảo từ các thầy cô, anh chị đi trước cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học giá trị", nam ca sĩ nói. Giọng ca sinh năm 2008 chia sẻ dù tiếc nuối khi phải dừng chân sớm, cậu không hối hận vì đã nỗ lực hết sức.

Kim Jea Bin biểu diễn tại Sao Mai 2026.

Sinh năm 2008 và mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn, Kim Jea Bin gây chú ý mạnh mẽ khi là thí sinh trẻ tuổi nhất lọt vào Top 16 vòng chung kết Sao Mai 2026. Đây không phải cuộc thi âm nhạc đầu tiên nam ca sĩ thử sức. Năm 12 tuổi, Kim Jea Bin từng gây ấn tượng tại Giọng hát Việt nhí 2019 với ca khúc "Và tôi hát" đầy sôi động, chinh phục hoàn toàn 3 huấn luyện viên. Sau đó, cậu đồng thời ghi dấu ấn ở "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí". Tuy nhiên, suốt 3 năm sau đó, nam ca sĩ trẻ khá im ắng để tập trung thi vào khoa Thanh nhạc nhẹ và hòa âm phối khí tại Nhạc viện TP.HCM.

Ngoài hành trình âm nhạc, Kim Jea Bin còn tạo ấn tượng cho khán giả với câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Tháng 6/2025, mẹ của Kim Jea Bin gặp biến cố sức khỏe nguy kịch, phải điều trị nhiều tháng ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Thời gian đó, Kim Jea Bin vẫn duy trì việc học, đi diễn và ngày ngày qua viện thăm mẹ, cầu nguyện mong một phép lành tới với mẹ. Việc thi Sao Mai cũng là cách cậu báo hiếu, muốn mẹ tự hào về con trai. Kim Jea Bin nói gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để cậu yên tâm theo đuổi đam mê. Đặc biệt là mẹ, dù sức khỏe còn hạn chế nhưng tuần nào cũng cố gắng đến chăm sóc, động viên và ở bên Bin vô điều kiện.

Kim Jea Bin cho biết sẽ trở lại TP.HCM tiếp tục học tập sau khi khép lại Sao Mai 2026. Mục tiêu trước mắt của nam ca sĩ là hướng tới cuộc thi "Điểm hẹn tài năng" của VTV vào năm sau. "Tôi sẽ tiếp tục trau dồi để chuẩn bị tốt nhất cho những phần thi, những cơ hội mới vẫn chờ phía trước", nam ca sĩ nói.