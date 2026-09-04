Đặt một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, bạn sẽ nhận lại những thay đổi bất ngờ này

Lý do bạn nên đặt cây cảnh trên bàn làm việc

Theo VTV, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu toàn cầu thì xanh hóa văn phòng là xu hướng được nhiều công ty lựa chọn và sẽ trở thành xu hướng thiết kế văn phòng trong tương lai.

Một văn phòng làm việc với đầy cây xanh, ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, cửa kính được làm bằng chất liệu cản nhiệt nên không phải sử dụng điều hoà… Nhiều thiết bị, vật dụng để mộc, không sơn hoặc được làm từ các vật liệu tái chế.

Cây xanh để bàn cũng có thể hấp thụ các khí CO2, phân tử kim loại nặng và giữ chúng bên trong thân. Nhả ra khí O2 bổ sung độ ẩm tạo môi trường trong lành, thân thiện. Cây xanh giúp tăng độ ẩm không khí khiến các chất có hại cho sức khỏe như bụi bẩn được loại bỏ bớt.

Đối với bàn làm việc trong văn phòng hay trong nhà một chậu cây xinh xắn đặt trên bàn vừa thỏa mãn được đam mê, cũng giúp cho tâm lý của bạn luôn thoải mái. Không chỉ có khả năng thanh lọc không khí, nhiều cây còn giúp đuổi muỗi và côn trùng nữa.

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu toàn cầu thì xanh hóa văn phòng là xu hướng được nhiều công ty lựa chọn và sẽ trở thành xu hướng thiết kế văn phòng trong tương lai.

Nếu như chọn cây theo phong thủy sẽ giúp cho tâm lý bạn trấn an hơn, sẽ cảm giác được lúc nào cũng có may mắn hay nguồn năng lượng dồi dào bên cạnh. Từ đó cũng sẽ phát huy được hết bản thân mình, cũng tùy thuộc vào vận mệnh bạn có thể lựa chọn loại cây phù hợp phong thủy của mình.

Cây phong thủy đều mang đến những ý nghĩa tốt đẹp cho chủ nhân. Nó giúp xua đuổi đi những điều xui xẻo và mang đến may mắn tới cho gia chủ. Không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống nữa.

Ý tưởng đưa thiên nhiên lên bàn làm việc

Thông tin trên VOV, những khung ảnh đẹp thì dù có kích thước lớn hay nhỏ, được trang trí thành hàng hay xen kẽ trên tường, chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự hấp dẫn cho góc làm việc của bạn.

Để giảm đi sự đơn điệu của những bức tường lớn, chúng ta nên cố gắng tìm những bức tranh có khung hình mẫu hoa, lá tươi, tự nhiên sẽ giúp không gian trở nên tươi tắn, nhiều màu sắc lôi cuốn hơn.

Đón một chút ánh sáng tự nhiên bên cạnh cửa sổ sẽ làm cho bạn cảm thấy sảng khoái, ngập tràn năng lượng cho một ngày làm việc mới.

Một ý tưởng tuyệt vời nhằm tiết kiệm không gian cho những phòng làm việc có diện tích nhỏ đó là kệ treo tường, với ý tưởng đặt những chậu cây nhỏ hay những chậu cây leo rũ xuống. Trông chúng thật bắt mắt và ấm áp hơn rất nhiều.

Một yếu tố vô cùng quan trọng trong cách trang trí là ánh sáng. Đó chính là lý do các bàn làm việc đều được kê sát tường, bên cạnh cửa sổ. Đón một chút ánh sáng tự nhiên bên cạnh cửa sổ sẽ làm cho bạn cảm thấy sảng khoái, ngập tràn năng lượng cho một ngày làm việc mới.

Loại 'cây may mắn' mà dân văn phòng thích đặt ở góc bàn

Cây phất dụ

Cũng theo VTC News, cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài. Trong phong thủy, đây là cây mang lại may mắn cho gia chủ. Người ta thường mua phất dụ với số cành mang tính tượng trứng: 3 - cho sự hạnh phúc, 5 - cho sức khỏe, 2 - cho tình duyên, 8 - cho tài lộc, 9 - cho thời vận.

Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài. Trong phong thủy, đây là cây mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây phất dụ có hơn 20 loài cùng họ ở Việt Nam, gần như cây nào cũng mang lại may mắn, phát tài đúng như tên gọi của nó: Phất dụ xanh - biểu tượng may mắn, phất dụ thơm - là cây mộc lan có mùi thơm về đêm; phất dụ rồng - gọi là huyết rồng được làm thuốc chữa bệnh; phất dụ lá hẹp - gọi là bồng bồng thường làm bánh; phất dụ trúc - xua đi vận đen gọi là trúc thiết quan âm…

Cây ngọc bích

Theo phong thủy cổ đại, cây ngọc bích được đặt đúng vị trí sẽ mang lại sức khỏe và may mắn. Các thương gia luôn tin rằng cây này có tác dụng chiêu tài, thường sẽ đặt nó ở bên quầy thu ngân hoặc máy đếm tiền. Có người bày ở lối cửa vào nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc.

Cây kim ngân

Cây kim ngân rất tốt về phong thủy, nó mang đến cho gia chủ sự may mắn và thịnh vượng. Có thể để trên bàn làm việc hoặc quầy thu ngân, được cho là giúp dân công sở hút tài lộc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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