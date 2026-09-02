Đặt bát muối trắng trong nhà vệ sinh, cách làm của nhiều nhà giàu xưa để thu hút tài lộc

Cuối tháng 7 âm lịch, có một nghi lễ nhiều gia đình quên để cầu bình an, tăng tài lộc GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường gắn với nhiều nghi lễ truyền thống, từ Vu Lan báo hiếu tới các phong tục dân gian. Khép lại tháng 7, nhiều gia đình còn duy trì một việc nhỏ mang ý nghĩa tri ân, đó là lễ tạ. Vậy vì sao cần lễ tạ cuối tháng 7 âm?

Ảnh thờ tự nhiên bị đổ điềm báo gì cho gia đình, câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ GĐXH - Ảnh thờ tự nhiên bị đổ có thể khiến nhiều gia chủ lo lắng. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý hợp lý để duy trì không gian thờ cúng trang nghiêm.

Vì sao đặt bát muối trắng trong nhà vệ sinh lại mang lại may mắn cho gia chủ?

Nhà vệ sinh là khu vực dễ ẩm ướt nên dễ có mùi hôi, vi khuẩn nếu vệ sinh không đúng cách. Cùng việc cọ rửa định kỳ, người xưa vẫn truyền nhau mẹo nhỏ đặt một bát muối vào góc nhà vệ sinh. Với nguyên liệu rẻ tiền sẵn có trong bếp này đặt trong các góc nhà vệ sinh để thanh lọc không gian.

Trong quan niệm dân gian của người Việt, muối từ lâu được xem giúp thanh sạch. Ở một số gia đình, muối được dùng trong các nghi thức với mong muốn xua đi những điều không may, tạo cảm giác an tâm, cân bằng năng lượng sống và thu hút tài lộc.

Từ quan niệm đó, người xưa đặt một bát muối trắng tại những khu vực được cho là có nhiều âm khí, trong đó có nhà vệ sinh. Nguyên liệu không cầu kỳ, chỉ một bát nhỏ và một ít muối hạt là có thể thực hiện.

Ở góc độ thực tế, muối có tính hút ẩm tự nhiên. Khi để trong môi trường ẩm, muối có thể hút hơi nước, giúp không gian khô ráo hơn. Bát muối cũng có thể được xem như một cách đơn giản để nhận biết độ ẩm trong không gian.

Trong một số trường hợp, muối có thể giúp giảm bớt mùi khó chịu nhờ khả năng hấp thụ độ ẩm – môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Kết hợp với các thiết bị hút ẩm chuyên dụng, vệ sinh thường xuyên sẽ giúp không gian dễ chịu hơn.

Đặt bát muối trong nhà vệ sinh như thế nào?

Nếu muốn thử mẹo này, gia chủ có thể chuẩn bị một chiếc bát nhỏ bằng sứ hoặc thủy tinh, sau đó cho muối hạt vào. Sau đó, đặt bát muối ở những góc nhà vệ sinh khô ráo, ít bị nước bắn. Không nên đặt muối ở những khu vực gần vòi nước hay nơi thường xuyên có người đi lại.

Nếu muối bị ẩm, vón cục, chảy nước hoặc dính bẩn cần bỏ đi và thay bằng muối mới. Hoặc sau khoảng vài ngày đến 1 tuần, gia chủ cần kiểm tra để thay, không dùng lại phần muối đã bị bẩn trong thời gian dài.

Bên cạnh dùng muối trắng, mọi người có thể kết hợp muối với baking soda hoặc tinh dầu để tạo mùi dễ chịu cho khu vực nhà vệ sinh.

Để giữ vệ sinh khu vực nhà vệ sinh không chỉ ở một bát muối trắng

Nhà vệ sinh sạch sẽ, khô thoáng không chỉ giúp không gian dễ chịu hơn mà còn hạn chế các vấn đề gây ảnh hưởng sức khỏe từ ẩm mốc, nước đọng…

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, nếu gia đình có thói quen đặt một bát muối trắng theo phong tục, có thể tiếp tục thực hiện khi thấy phù hợp. Nhưng muối chỉ là mẹo hỗ trợ. Muốn nhà vệ sinh luôn thơm sạch, gia đình cần lưu ý:

+ Định kỳ vệ sinh sàn, bồn cầu, cống thoát nước.

+ Mở cửa hoặc bật quạt thông gió để giảm độ ẩm khu vực nhà vệ sinh

+ Sau mỗi khi sử dụng cần lau khô sàn luôn.

+ Kiểm tra, xử lý kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước.

+ Đổ rác thường xuyên và giữ khu vực nhà vệ sinh luôn được thông thoáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tuần nghỉ lễ 2/9: Chọn ngày, giờ và hướng xuất hành thế nào để chuyến đi thuận lợi, may mắn? GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần từ 31/8 - 6/9/2026 có những ngày, giờ và hướng xuất hành được cho là thuận lợi hơn, trong đó ngày 2/9 có nhiều việc được đánh giá là phù hợp để tiến hành.