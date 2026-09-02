Muốn tài lộc, sức khỏe tốt nên chọn cây và chậu cảnh theo cách sau

Vì sao cây và chậu cảnh ảnh hưởng đến phong thủy?

Cây xanh không chỉ giúp không gian sống thêm tươi mát mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh có thể điều hòa năng lượng, cân bằng âm dương và thu hút tài lộc cho gia chủ.

Khi được chọn cây và chậu hợp mệnh, biết cách bố trí đúng cách, cây cảnh giúp gia tăng vận khí, mang đến sức khỏe, may mắn và sự thịnh vượng. Ngược lại, nếu đặt sai vị trí hoặc chọn sai loại cây, chúng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy ngôi nhà.

Chọn cây và chậu theo mệnh để gia tăng vượng khí

Theo VTC News, trong phong thủy, cây cảnh không chỉ là vật trang trí mang lại vẻ xanh tươi, gần gũi với thiên nhiên, mà còn được xem là yếu tố quan trọng giúp cân bằng năng lượng, cải thiện vận khí và thu hút tài lộc. Đặc biệt, việc chọn cây cảnh phù hợp với ngũ hành bản mệnh của gia chủ được nhiều người quan tâm.

Người mệnh Mộc

Với người mệnh Mộc thì nên trồng cây trầu bà xanh và cây ngọc. Trầu bà có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, lá xanh mướt, mềm mại, thể hiện sức sống bền bỉ. Cây tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc dồi dào. Quan niệm phong thủy cho rằng, với người mệnh Mộc, trầu bà xanh giúp hóa giải năng lượng xấu, đồng thời hỗ trợ các mối quan hệ trong công việc lẫn cuộc sống thêm thuận lợi.

Cây xanh không chỉ giúp không gian sống thêm tươi mát mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh có thể điều hòa năng lượng, cân bằng âm dương và thu hút tài lộc cho gia chủ.

Ngọc ngân không chỉ đẹp bởi màu lá xanh pha trắng mà còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Nhiều người mệnh Mộc đặt chậu ngọc ngân trong nhà hay văn phòng để có may mắn, thu hút quý nhân phù trợ. Đặc biệt, ngọc ngân còn được gọi là cây "tình yêu", thích hợp cho cả những ai muốn cải thiện chuyện tình cảm.

Với chậu cây thì chậu trồng cây chủ yếu là chậu nhựa hoặc gốm sành sứ, gỗ. Chậu kim loại ít được trồng bởi chúng không tốt cho sự phát triển của cây. Chậu để thuận lợi cho sự phát triển của cây nhất là chậu sứ, sành, gốm nung vì chúng giúp thoát nước và không bị nóng. Chậu gỗ trồng cũng đẹp nhưng dễ bị mốc, ướt. Tuy nhiên để chậu cây hợp mệnh, tuổi thì không phải ai cũng biết chọn. Ngươi mệnh Mộc ở đây nên chọn cho mình chậu cây có dáng dài,thẳng đứng và màu tương ứng là màu xanh, màu lục. Không nên mua chậu có góc nhọn, hoặc bầu tròn.

Người mệnh Thủy

Thủy là yếu tố đại diện cho nước - dòng chảy, sự mềm dẻo và uyển chuyển. Việc chọn cây cảnh hợp phong thủy với người mệnh Thủy được cho là giúp cân bằng cảm xúc, củng cố sự tự tin mà còn mang đến nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Cây cảnh hợp với người mệnh Thủy là cây lưỡi hổ, cây phát tài.

Trong phong thủy, cây lưỡi hổ là biểu tượng của sự mạnh mẽ, xua đuổi tà khí và mang đến tài lộc. Nhiều người mệnh Thủy trồng cây này trong nhà để tăng thêm sinh khí, giúp công việc thuận lợi. Lưỡi hổ có màu xanh đậm điểm vằn vàng, rất phù hợp khi trồng chậu gốm sứ màu trắng hoặc đen - cân bằng yếu tố phong thủy. Còn cây phát tài thì tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng về tài lộc. Người mệnh Thủy thường chọn những chậu phát tài đặt trong nước (thủy sinh) để tương hợp với bản mệnh, đồng thời tăng thêm yếu tố dồi dào năng lượng tích cực.

Việc chọn cây cảnh hợp phong thủy với người mệnh Thủy được cho là giúp cân bằng cảm xúc, củng cố sự tự tin mà còn mang đến nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.

Chọn chậu cho người mệnh Thủy nên chọn dáng uốn cong, miệng tròn, bầu. Tuyệt đối không nên chọn chậu có hình vuông, chữ nhật, hoặc thuôn dài và nên chọn màu xanh biển hoặc màu đen.

Người mệnh Hỏa

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, người mệnh Hỏa nên chọn cây có màu đỏ, hồng, tím, cam - màu bản mệnh và màu xanh lá - màu tương sinh. Hồng môn, vạn lộc, kim ngân, ngũ gia bì, sen đá... là những cây cảnh hợp phong thủy với mệnh Hỏa.

Với cây vạn lộc cho người mệnh Hỏa thì khi chọn cây vạn lộc cần chọn những chậu cây có màu hồng nhiều hơn.

Cây vạn lộc thường được lựa chọn để đặt trong văn phòng làm việc vì tác dụng thanh lọc không khí, điều hòa rất tốt. Loài cây này còn giúp người trồng cảm thấy tinh thần thoải mái, tập trung và nâng cao hiệu suất làm việc hơn.

Cây vạn lộc được xem như lời chúc may mắn, nhiều tài lộc và thành công đến cho người trồng. Cây vạn lộc ra hoa là điềm báo tốt lành cho người trồng báo hiệu sự may mắn, thành công trong sự nghiệp.

Cây hồng môn có ý nghĩa thể hiện sự nhiệt tình, ấm áp trong tình yêu, cuộc sống và cả sự mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập trong công việc.

Người mệnh Hỏa nên chọn cây có màu đỏ, hồng, tím, cam - màu bản mệnh và màu xanh lá - màu tương sinh. Hồng môn, vạn lộc, kim ngân, ngũ gia bì, sen đá... là những cây cảnh hợp phong thủy với mệnh Hỏa.

Người mệnh Hỏa nên đặt chậu cây hồng môn tại phòng khách, cửa sổ hoặc đặt trên bàn làm việc. Đây là loài cây khá dễ chăm sóc và có màu sắc đẹp nên không chỉ những người mệnh Hỏa mà những người hợp với màu đỏ đều thích lựa chọn.

Chọn chậu cho người mệnh Hỏa nên chọn chậu có góc nhọn, hình kim tự tháp, cao dài. Tránh những hình vuông, chữ nhật, hoặc uốn lượn kiểu cách và nên chọn màu sắc rực rỡ.

Những điều cần tránh khi đặt chậu cây hợp phong thủy

Không đặt cây chết hoặc héo úa trong nhà vì có thể ảnh hưởng đến vượng khí. Tránh đặt cây có gai nhọn như xương rồng trong nhà vì chúng có thể gây xung khắc năng lượng. Không đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ vì có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ. Tránh đặt cây lớn ngay giữa cửa chính vì có thể cản trở luồng khí tốt vào nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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