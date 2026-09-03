4 vị trí này không nên đặt gương và cách bài trí chuẩn phong thủy để bảo vệ hòa khí, tài lộc

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4 vị trí đặt gương trong nhà có thể ảnh hưởng đến hòa khí, tài lộc

Gương đặt ở vị trí cửa ra vào

Để thuận tiện chỉnh trang trước khi ra khỏi nhà, nhiều gia đình thường đặt gương ngay ở vị trí cửa ra vào. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, gương là vật phản chiếu khi đặt ở vị trí này được xem là tối kỵ trong phong thủy. Cửa chính được xem là nơi đón khí vào nhà, trong khi gương có tính phản chiếu. Đặt gương chiếu thẳng ra cửa chính của căn nhà đồng nghĩa với việc đang "tiễn" dòng khí vừa đi vào nhà ra ngoài.

Cách này cũng làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ của mọi người trong nhà. Họ có thể dễ có cảm xúc tiêu cực, gay gắt, thường xuyên có xung đột. Gương đặt đối diện cửa chính cũng có thể khiến người vừa bước vào nhà bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình ngay lập tức, tạo cảm giác "đối đầu". Bởi vậy, thay vì treo gương chính diện cửa, gia chủ có thể đặt lệch sang một bên.





Đặt gương ở chân cầu thang tiền sảnh

Không ít người nghĩ đặt gương lớn ở hành lang, tiền sảnh hay chân cầu thang… sẽ tạo chiều sâu cho không gian nhà. Căn nhà nhìn lớn, rộng rãi hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy đây lại là điều kỵ vì vị trí này dễ khiến các năng lượng tích cực của gia đình bị phân tán, tiêu hao. Từ đó có thể làm ảnh hưởng không tốt tới đường công danh, tài lộc của cả nhà.

Nếu vẫn muốn sử dụng gương, gia chủ có thể lựa chọn gương kích thước vừa phải, đặt ở vị trí ít gây cảm giác rối mắt. Thay vì đặt gương ở vị trí này, mọi người có thể đặt bức tranh sơn thủy hoặc cây xanh phù hợp để tăng tính thẩm mỹ.

Gương đặt phòng bếp

Theo quan niệm dân gian, bếp mang tính Hỏa, còn gương lại có đặc tính phản chiếu nên việc đặt gương đối diện trực tiếp bếp nấu thường được xem là không tốt. Nếu đứng từ bếp có thể nhìn thấy hình ảnh ngọn lửa được phản chiếu trong gương là thế "Hỏa" bị tăng cường, không tốt cho sự cân bằng của không gian bếp.

Phòng bếp đặt gương có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ, dễ cảm thấy buồn bực khó chịu, nóng nảy, không có tinh thần làm việc… Nếu gia đình muốn đặt gương ở khu vực này cần lưu ý tránh đặt gương đối diện bếp nấu.

Đặt gương đối diện giường ngủ

Ảnh minh họa

Đây là một trong những vị trí kiêng kỵ thường được nhắc tới khi bố trí gương. Theo quan niệm, gương có tính phản chiếu và việc nằm trên giường nhưng liên tục nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương dễ tạo cảm giác bất an, ảnh hưởng đến sự thư thái của không gian nghỉ ngơi.

Ở góc độ sinh hoạt, một chiếc gương đối diện giường cũng có thể phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, đèn ngủ hoặc hình ảnh chuyển động trong phòng. Điều này dễ gây khó chịu, giấc ngủ bị ảnh hưởng. Do đó, nếu muốn bố trí gương trong phòng ngủ cần bố trí lệch với giường ngủ.

Vị trí nào đặt gương sẽ hợp lý trong nhà?

Để đặt gương mà không làm phân tán tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên, gương nên phản chiếu những hình ảnh sáng sủa, gọn gàng và có tính thẩm mỹ như cây xanh, khoảng sân, khu vườn hoặc không gian thoáng đãng. Cách này giúp thu hút những năng lượng tích cực.

Gương cũng có thể đặt ở khu vực đối diện bàn ăn. Khu vực tượng trưng cho sự sum họp, đủ đầy của gia đình, đặt gương được ví như sự "nhân đôi" cảm giác hòa thuận, hạnh phúc và còn có tác dụng giúp mở rộng không gian sinh hoạt chung.

Điều quan trọng khi đặt gương trong không gian sống, chuyên gia phong thủy khuyên cần chú ý đến kích thước và thường xuyên vệ sinh. Một chiếc gương sạch, đặt ngay ngắn, không phản chiếu những góc bừa bộn… sẽ giúp không gian sống thêm đẹp mắt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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