'Soi' khối tài sản của vợ chồng cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch Đông Nam Á, từng tặng vợ Range Rover 8 tỷ, kẹp tóc 5 triệu và nhiều đồ giá trị
GĐXH - Bên cạnh xế sang, tổ ấm của Chu Thanh Huyền - Quang Hải mới là thứ khiến nhiều người thêm trầm trồ.
Quang Hải - Chu Thanh Huyền vốn là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng bóng đá Việt. Trong khi Quang Hải là niềm tự hào của bóng đá nước nhà, ghi dấu ấn với sự nghiệp thi đấu nổi bật và nhiều thành tích đáng nể, thì Chu Thanh Huyền cũng có công việc kinh doanh riêng, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự chú ý trước khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024. Sau khi kết hôn, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cậu con trai Lido.
Không chỉ thường xuyên đồng hành cùng chồng trong những dấu mốc quan trọng, Chu Thanh Huyền còn nhiều lần khiến dân tình chú ý bởi được ông xã cầu thủ hết mực yêu chiều. Giữa năm 2025, cô từng được Quang Hải tặng một chiếc Range Rover có giá lăn bánh khoảng 8 tỷ đồng. Quang Hải nổi tiếng yêu chiều vợ khi sẵn sàng chi từ nhiều tiền cho một món đồ rất nhỏ, như một cái kẹp tóc, miễn là vợ thích. Ngôi sao đưa tin.
Những món quà đắt đỏ phần nào cho thấy cuộc sống sung túc của cặp đôi, song nhìn sang khối bất động sản mà hai vợ chồng đang sở hữu còn khiến nhiều người trầm trồ hơn. Quang Hải - Chu Thanh Huyền hiện có 2 cơ ngơi tại Hà Nội, mỗi nơi mang một phong cách riêng nhưng đều được đầu tư chỉn chu, hiện đại.
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