'Soi' khối tài sản của vợ chồng cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch Đông Nam Á, từng tặng vợ Range Rover 8 tỷ, kẹp tóc 5 triệu và nhiều đồ giá trị

Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, Quang Hải đang là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất tính đến nay có 3 lần vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup/AFF Cup) vào các năm 2018, 2024 và 2026. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Cùng với nam cầu thủ, bà xã Chu Thanh Huyền cũng được chú ý không kém, từ những khoảnh khắc đồng hành cùng chồng đến cuộc sống của gia đình nhỏ phía sau sân cỏ.

Quang Hải - Chu Thanh Huyền vốn là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng bóng đá Việt. Trong khi Quang Hải là niềm tự hào của bóng đá nước nhà, ghi dấu ấn với sự nghiệp thi đấu nổi bật và nhiều thành tích đáng nể, thì Chu Thanh Huyền cũng có công việc kinh doanh riêng, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự chú ý trước khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024. Sau khi kết hôn, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cậu con trai Lido.

Quang Hải - Chu Thanh Huyền vốn là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng bóng đá Việt. Trong khi Quang Hải là niềm tự hào của bóng đá nước nhà, ghi dấu ấn với sự nghiệp thi đấu nổi bật và nhiều thành tích đáng nể, thì Chu Thanh Huyền cũng có công việc kinh doanh riêng, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự chú ý trước khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024. Sau khi kết hôn, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cậu con trai Lido.

Không chỉ thường xuyên đồng hành cùng chồng trong những dấu mốc quan trọng, Chu Thanh Huyền còn nhiều lần khiến dân tình chú ý bởi được ông xã cầu thủ hết mực yêu chiều. Giữa năm 2025, cô từng được Quang Hải tặng một chiếc Range Rover có giá lăn bánh khoảng 8 tỷ đồng. Quang Hải nổi tiếng yêu chiều vợ khi sẵn sàng chi từ nhiều tiền cho một món đồ rất nhỏ, như một cái kẹp tóc, miễn là vợ thích. Ngôi sao đưa tin.

Những món quà đắt đỏ phần nào cho thấy cuộc sống sung túc của cặp đôi, song nhìn sang khối bất động sản mà hai vợ chồng đang sở hữu còn khiến nhiều người trầm trồ hơn. Quang Hải - Chu Thanh Huyền hiện có 2 cơ ngơi tại Hà Nội, mỗi nơi mang một phong cách riêng nhưng đều được đầu tư chỉn chu, hiện đại.

Không gian sống của Chu Thanh Huyền - Quang Hải gây ấn tượng ngay từ cách lựa chọn và phối màu khi lấy trắng, nâu và xám đen làm chủ đạo, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa hiện đại. Đây là căn hộ cao cấp tại Hà Nội được Quang Hải mua từ năm 2020.

Bên trong, thiết kế mở giúp phòng khách và khu vực bếp kết nối liền mạch, nhờ đó tổng thể trông rộng rãi, thoáng mát hơn. Nội thất được lựa chọn theo hướng tinh giản, không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật với hệ tủ tivi ốp mảng tường vân đá màu đen, tạo điểm nhấn sang trọng.

Vợ chồng Chu Thanh Huyền - Quang Hải cũng khéo léo đưa thiên nhiên vào không gian sống bằng cách bố trí nhiều chậu cây xanh ở các góc nhà. Những mảng xanh xen kẽ nội thất không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp căn hộ thêm tươi mát, sinh động và có cảm giác gần gũi hơn.

Phòng ăn sang trọng với sức chứa lên đến hơn 12 người.

Khu vực bàn ăn, Quang Hải tạo điểm nhấn với dàn đèn led xoắn hiện đại kiểu Bắc Âu thả ngang để tạo nên không gian lãng mạn.

Chu Thanh Huyền từng chia sẻ hình ảnh phòng ngủ lãng mạn.

Đơn giản và sang trọng.

Ngoài ra, ngay trong tháng 8/2026, Chu Thanh Huyền gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc cùng chồng và con trai Lido nhận bàn giao căn nhà mới. Trong bức ảnh, cả hai rạng rỡ cầm chiếc chìa khóa tượng trưng, đánh dấu cột mốc quan trọng của gia đình.

Theo chia sẻ của Chu Thanh Huyền, vợ chồng cô đã hoàn tất việc mua căn nhà này từ mùa đông năm ngoái nhưng đến nay mới công khai. Đây cũng là lý do cả gia đình đều diện trang phục mùa đông trong bức ảnh nhận nhà.

Dù không tiết lộ cụ thể địa chỉ hay tên dự án, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra căn nhà mới của Quang Hải nằm trong một khu đô thị tại Đông Anh (Hà Nội), không xa nơi bố mẹ nam cầu thủ đang sinh sống.Theo khảo sát trên thị trường bất động sản, các căn biệt thự song lập tại dự án này có quy mô 4 tầng, diện tích đất dao động từ khoảng 125,6 đến 153 m². Mức giá chuyển nhượng hiện không dưới 40 tỷ đồng, tùy vị trí, hướng nhà và mức độ hoàn thiện.

Cuộc sống nhung lụa của 2 nàng hot WAGs vừa xinh, vừa đảm Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên trong biệt thự bạc tỷ GĐXH - Nàng WAGs (hoặc WAGs) là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Wives and Girlfriends", dùng để chỉ vợ và bạn gái của các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là các cầu thủ bóng đá



