6 việc nên làm cuối tháng cô hồn để nhà cửa thanh sạch, con người bình an

6 việc nên làm cuối tháng cô hồn

Rằm tháng 7 qua đi, nhiều người có cảm giác là nhà cửa vẫn vậy, nhưng cứ lăn tăn không biết làm gì để khép lại tháng cô hồn, sớm lấy lại không gian sống nhẹ nhàng, bình an như trước. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, gia chủ có 6 việc nên làm để khép lại tháng cô hồn, giúp thanh sạch không gian sống, luân chuyển không khí, cân bằng vận khí, tinh thần cho cả nhà.

Đó không phải là những nghi lễ phức tạp, tốn kém. Chỉ là 6 việc nên làm để nhà cửa thanh sạch, tâm an... vì việc thờ cúng giúp mọi người bình an, chứ không phải khiến gia chủ sống trong lo lắng, sợ hãi.

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1. Một trong 6 việc nên làm cuối tháng cô hồn là mở cửa đón sáng

Việc đầu tiên trong 6 việc nên làm cuối tháng cô hồn là: Hãy mở cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng tự nhiên vào nhà giúp không khí lưu thông. Dọn nơi lâu ngày ít sử dụng, tránh để nhà cửa bí bách, ẩm thấp. Theo phong thủy, nhà sạch, không gian thông thoáng sẽ luân chuyển khí tốt hơn, giúp con người dễ chịu, bớt cảm giác tù túng sau những ngày mưa gió, ẩm thấp...

Lúc này thời tiết đang chuyển từ Hạ sang Thu, độ ẩm và nhiệt độ thất thường. Vì vậy, gia chủ nên mở cửa rộng buổi sáng khi trời khô ráo, có nắng nhẹ để đón khí mới. Nhưng không nên mở rộng cửa sổ khi trời còn nhiều hơi sương, hoặc khi trời đang mưa, lúc có gió mạnh - vì không khí ẩm nặng. Buổi tối, nếu nhiệt độ ngoài trời giảm sâu cũng hạn chế mở cửa để tránh đưa hơi ẩm, mùi ẩm và gió lạnh vào nhà.

Chuyên gia phong thủy Tam Nguyên từng nhấn mạnh rằng, việc giữ gìn không gian sống và nơi thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm cần duy trì quanh năm, chứ không chỉ trong tháng 7 âm lịch.

Một trong 6 việc cần làm cuối tháng cô hồn là dọn nhà. Ảnh internet

2. Làm sạch những chỗ bị bỏ quên lâu ngày

Trong phong thủy, những nơi bí bách, ẩm thấp, nhiều đồ bỏ lâu ngày thường tạo cảm giác nặng nề. Vì vậy, nên dọn nhà để làm mới năng lượng sống. Sau Rằm tháng 7, gia chủ hãy tổng vệ sinh nhà cửa: lau cửa sổ, vệ sinh góc khuất, bỏ những đồ vật hỏng, quần áo không dùng và những đồ đã lâu không dùng.

Tổng vệ sinh xong, gia chủ phải thực sự cảm thấy nhà sạch – thoáng – sáng – dễ chịu.

3. Xông nhà cũng nằm trong 6 việc nên làm

Cuối tháng cô hồn dân gian hay xông nhà để làm thanh sạch nhà cửa. Nguyên liệu dân gian hay dùng là đun các loại lá thảo mộc có tinh dầu, hoặc các loại hương liệu có mùi thơm giúp nâng cao dương khí, xua đi cái ẩm thấp, lạnh lẽo của năng lượng xấu. Xông nhà không bắt buộc, cũng không nên hiểu là cách “đuổi năng lượng xấu”. Việc mở cửa, xông nhà là cách giúp mọi người sớm có lại tinh thần thanh sạch, nhẹ nhõm, thông thoáng.

Lưu ý, không đốt quá nhiều khói trong phòng kín, vì quan trọng là không gian sống sạch sẽ, thông thoáng.

Xông nhà giúp không khí thêm thanh sạch. Ảnh internet

4. Giữ sạch nơi thờ cúng

Sau Rằm tháng 7, nên kiểm tra lại ban thờ: thay nước, thay hoa, lau sạch bụi, sắp xếp đồ thờ ngay ngắn. Có thể tỉa bớt chân nhang, nhưng không nhất thiết phải bốc lại bát hương, hay làm nghi lễ hóa giải.

Chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương từng khuyên rằng, việc chăm sóc ban thờ cần làm cẩn trọng, nhẹ nhàng. Tránh làm xê dịch, hoặc làm đổ tro trong bát hương. Tỉa chân hương giúp tránh nguy cơ nhiều chân nhang có thể trở thành vật liệu khô, dễ bén lửa.

Việc giữ bát hương, nơi thờ cúng thoáng, sạch, trang nghiêm sẽ giúp gia chủ cảm giác thêm an yên trong ngôi nhà đang ở.

5. Nâng cao năng lượng nhà ở không phải là lễ “tiễn" năng lượng xấu

Cuối tháng cô hồn, một số người vẫn lo lắng năng lượng xấu sót lại trong nhà, nên cần làm lễ “tiễn”, “đóng cửa”, “xả uế” năng lượng xấu. Nhưng đừng để những lời truyền miệng này biến thành nỗi sợ.

Gia chủ có thể làm việc này theo truyền thống của gia đình, nhưng không phải làm nghi lễ để “đuổi” hay “trục” gì đó ra khỏi nhà. Bởi vì, việc thờ cúng giúp con người bình an hơn, chứ không phải khiến gia chủ sống trong lo lắng, sợ hãi.

6. Thanh lọc chính mình

Có một việc cuối tháng cô hồn quan trọng hơn cả xông nhà, làm sạch không gian thờ cúng - đó là thanh lọc chính tâm mình.

Tháng cô hồn có nhiều hoạt động tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu, làm việc thiện... nên kết thúc bằng những thay đổi thật trong đời sống như: Bớt nóng giận, bớt nói lời làm tổn thương người khác. Đồng thời, cười nhiều hơn, quan tâm cha mẹ và người thân nhiều hơn, giữ nhà cửa sạch sẽ, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ tốt hơn...

Nhà sạch, tâm an

Chuyên gia phong thủy Tam Nguyên đặc biệt coi trọng việc chăm sóc không gian sống và khu vực thờ cúng, đưa ra nhiều hướng dẫn cụ thể về cách giữ ban thờ sạch, an yên. Do đó, gia chủ có thể hiểu đơn giản là: cuối tháng cô hồn không cần chạy theo các nghi lễ “hóa giải” tốn kém. Hãy bắt đầu từ những việc rất đời thường, nhưng có giá trị như: nhà sạch hơn, không khí trong lành hơn, bàn thờ trang nghiêm hơn, lòng người bình an hơn...

Gia chủ muốn xông nhà thì có thể xông. Nếu muốn tụng kinh, niệm Phật cứ tiếp tục. Nếu muốn làm việc thiện thì rất quý - nhưng không khoe khoang, kể lể, đừng làm vì "nghĩa vụ", vì lo lắng, sợ hãi. Tháng cô hồn năm nào cũng có và qua đi. Điều ở lại không phải là nỗi lo về “sót” năng lượng xấu trong nhà - mà là lòng hiếu kính, sự biết ơn và một mái nhà luôn sạch sẽ, ấm áp, bình an.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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