Số phận căn hộ cao cấp của Ngân 98 hiện nay: Gia đình muốn vào ở phải đóng cả trăm triệu

Sau gần 9 tháng Ngân 98 vắng bóng, mọi thông tin liên quan đến cuộc sống và khối tài sản của nữ DJ vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, em gái của Ngân 98 tiếp tục có những chia sẻ về căn penthouse từng được nữ DJ nhiều lần khoe trên mạng xã hội.

Theo Thanh Niên Việt, khi được hỏi vì sao không chuyển vào căn penthouse của chị gái để sinh sống, em gái Ngân 98 cho biết chi phí duy trì căn hộ quá cao. Cô chia sẻ: "Mọi người hỏi sao tôi không về nhà chị Ngân ở. Giờ tôi muốn vào ở phải đóng gần cả trăm triệu mới ở được. Đó là tiền điện, tiền nước, tiền quản lý, tiền xe... tiền tùm lum. Tôi nhớ mỗi tháng chắc cũng gần 10 triệu đó, mà từ tháng 10/2025 đến giờ".

Phụ nữ mới dẫn theo lời chia sẻ này, số tiền phát sinh từ tháng 10/2025 đến nay đã lên tới gần 100 triệu đồng. Hiện tại, bạn của Lương Bằng Quang đã thay mặt đóng 1 khoản nhỏ tiền để duy trì điện cho căn nhà này. Người giúp việc của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn ở đây để trông nom nhà cửa. Còn gia đình Ngân 98 muốn ở phải thanh toán những khoản phí phát sinh trong thời gian qua. Vì điều kiện không cho phép nên hiện bố mẹ Ngân 98 sống ở quê, em gái Ngân 98 ở bên ngoài chứ không về căn pethouse của chị.

Em gái Ngân 98 cho biết gia đình muốn dọn vào ở phải thanh toán phí lên đến hàng trăm triệu

Trước đó, em gái Ngân 98 cũng từng tiết lộ gia đình đã có thời gian vào căn penthouse để dọn dẹp và chăm sóc thú cưng của nữ DJ. Tuy nhiên, hiện mọi đồ đạc cá nhân, trang phục biểu diễn và nội thất trong nhà vẫn được giữ nguyên như trước.

Một số hình ảnh khác bên trong nhà của Ngân 98 từng được chia sẻ:

Trước khi vướng vào lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhiều lần khoe không gian sống với nội thất sang trọng, phòng thu âm, khu vực livestream, phòng thay đồ cùng nhiều góc được thiết kế theo đúng sở thích riêng.

Trước đó, căn penthouse này từng được xem là niềm tự hào của Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Theo Phụ nữ Mới, cặp đôi nhiều lần khoe không gian sống với nội thất sang trọng, phòng thu âm, khu vực livestream, phòng thay đồ cùng nhiều góc được thiết kế theo đúng sở thích của cả hai. Hầu như mọi cột mốc quan trọng trong cuộc sống và công việc của Ngân 98 đều gắn với căn nhà này.

Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.

Không gian phòng khách rộng rãi, thiết kế hiện đại khiến nhiều người choáng ngợp.

Căn nhà của Ngân 98 sử dụng tông trầm chủ đạo.

Phòng ngủ có giường thiết kế trên cao. Phía dưới là ghế sofa để nghỉ ngơi và một chiếc bàn nhỏ làm việc, thư giãn.

Phòng bếp sang trọng theo phong cách hiện đại.

Tủ đồ thời trang của DJ Ngân 98 vô cùng rộng rãi với kích thước lớn để chứa nhiều giày dép, túi xách, phụ kiện...

Phòng tắm cũng vô cùng tiện nghi.

Dù chưa tiết lộ chi phí xây dựng và đầu tư nội thất nhưng có thể thấy với bản thiết kế này, Ngân 89 chi số tiền không nhỏ.

Một phòng ngủ khác trong nhà của Ngân 98.

Khu vực thư giãn không thể lý tưởng hơn.

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