Số phận căn hộ cao cấp của Ngân 98 hiện nay: Gia đình muốn vào ở phải đóng cả trăm triệu
GĐXH - Em gái Ngân 98 chia sẻ thông tin mới nhất liên quan đến căn nhà của chị gái và Lương Bằng Quang.
Sau gần 9 tháng Ngân 98 vắng bóng, mọi thông tin liên quan đến cuộc sống và khối tài sản của nữ DJ vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, em gái của Ngân 98 tiếp tục có những chia sẻ về căn penthouse từng được nữ DJ nhiều lần khoe trên mạng xã hội.
Phụ nữ mới dẫn theo lời chia sẻ này, số tiền phát sinh từ tháng 10/2025 đến nay đã lên tới gần 100 triệu đồng. Hiện tại, bạn của Lương Bằng Quang đã thay mặt đóng 1 khoản nhỏ tiền để duy trì điện cho căn nhà này. Người giúp việc của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn ở đây để trông nom nhà cửa. Còn gia đình Ngân 98 muốn ở phải thanh toán những khoản phí phát sinh trong thời gian qua. Vì điều kiện không cho phép nên hiện bố mẹ Ngân 98 sống ở quê, em gái Ngân 98 ở bên ngoài chứ không về căn pethouse của chị.
Trước đó, em gái Ngân 98 cũng từng tiết lộ gia đình đã có thời gian vào căn penthouse để dọn dẹp và chăm sóc thú cưng của nữ DJ. Tuy nhiên, hiện mọi đồ đạc cá nhân, trang phục biểu diễn và nội thất trong nhà vẫn được giữ nguyên như trước.
Một số hình ảnh khác bên trong nhà của Ngân 98 từng được chia sẻ:
Trước khi vướng vào lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhiều lần khoe không gian sống với nội thất sang trọng, phòng thu âm, khu vực livestream, phòng thay đồ cùng nhiều góc được thiết kế theo đúng sở thích riêng.
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